Aleix Espargaró: "Capitán" significa responsabilidad

Aleix Espargaró corrió su primer Gran Premio en 2005, cuatro años después era piloto de MotoGP, por primera vez, ya que su nombre figuraba en la lista de participantes en la categoría de Moto2 en 2011. A partir de 2012, el español volvió a la categoría reina. Mucho ha cambiado desde entonces.

Aleix Espargaró es un romántico. Como piloto de Moto2, subió por primera vez al podio de un Gran Premio en su carrera de casa, en Barcelona 2011, pero su corazón late más rápido por las dos tiempos. Le encantaría ganar las ocho horas de Suzuka, aunque solo sea porque su hermano Pol le ha hablado con entusiasmo de sus dos victorias allí. Sin embargo, mientras que la carrera de Pol se desarrolló rápidamente, Aleix tardó mucho en convertirse en un piloto de élite.

En 2012 y 2013, el mayor de los Espargaró fue el piloto más rápido de las llamadas CRT con una ART del equipo Aspar. Después firmó un contrato con Forward Yamaha y consiguió su primer podio de MotoGP en Aragón. Formó el equipo Suzuki Ecstar con Maverick Viñales en 2015 y 2016, pero no fue hasta 2021 cuando Espargaró terminó una temporada de GP entre los 10 primeros. En su quinto año como piloto de Aprilia, Espargaró terminó octavo. Su tercer puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021 fue lo más destacado de la temporada. En 2022, logró por fin su primera victoria en su carrera número 200 en MotoGP, a la que siguieron dos más en 2023.

Aleix, ¿cuál es tu mejor y tu peor recuerdo de todos estos años?

Mi peor experiencia fue cuando no tuve equipo en 250cc para seguir corriendo Grandes Premios en 2008. Fue un momento muy difícil. Me encerré en mi habitación, no salía, no quería ver a nadie.



El momento más mágico, quizás incluso mejor que mi primera victoria en Argentina, fue el lunes después de la última carrera en Valencia en 2014, a las 10 de la mañana. Cuando cambié la Forward Yamaha por la Suzuki de fábrica. Hombre, nunca había estado tan nervioso como entonces. Cuando vi a todos esos ingenieros, los japoneses, las motos de fábrica.... ¡Genial! Cuando salí con esa moto, fue uno de los mejores momentos de mi carrera.

¿Ha cambiado su forma de competir?

Sobre todo en los últimos tres o cuatro años, sé mejor cuándo arriesgar. Antes, cuando mi moto no era tan competitiva, lo arriesgaba todo desde el principio. Ahora es diferente. El nivel es alto. Pero sé que no hay que arriesgar en cada entrenamiento, porque eso provoca muchas lesiones.



También he aprendido algo con los años: No hay que dejarse llevar demasiado cuando algo va mal o te estrellas, ni tampoco cuando las cosas van bien. No es fácil con mi carácter [Aleix fue multado con 10.000 euros y sancionado en parrilla en el GP de Qatar tras golpear a Franco Morbidelli en el casco, nota], pero he mejorado mucho a la hora de reaccionar de forma más equilibrada.

Uno de tus antiguos compañeros de equipo, Sam Lowes, dijo recientemente que siente más negatividad a medida que envejece, que no te lo tragas todo, mientras que cuando eres más joven aceptas las cosas más rápido. ¿Está de acuerdo con él?

Sam me cae muy bien, pero no comparto esa opinión. Tengo que decir que soy lo suficientemente humilde como para sentarme delante del ordenador durante dos horas, como en Austria. No te imaginas cuánto tiempo pasé sentado con los ingenieros para copiar a Maverick y poder aprender de él. Oí un millón de veces: "Él lo hace mejor que tú, aquí es más rápido que tú". Está bien, porque quiero aprender y mejorar.



También recibo esta actitud positiva de mis hijos y mi familia. Me ayudan muchísimo a afrontar todo de forma positiva, a darme cuenta de que un mal resultado no es tan importante, que a veces hay que aceptar las cosas. Para mí es exactamente lo contrario de lo que dice Sam.

Todo el mundo sabe lo importante que fue Marc Márquez para Honda, pero en Aprilia puede que tengas una responsabilidad aún mayor. ¿Sientes esa presión?

La siento, absolutamente. Puede sonar gracioso que me llamen "capitán", pero para mí no es una broma. Es una gran responsabilidad. Mucha gente pertenece a Aprilia, muchos empleados de Noale tienen familia. Yo mismo tengo un gran equipo, con un director y la gente que me rodea. Así que sí, es una responsabilidad.



No se trata sólo de ser rápido, también hay que saber manejar la presión. A veces la gente ve que estamos de vacaciones, en un barco y que tenemos coches bonitos. Es muy divertido. Pero nos lo merecemos, porque tenemos que lidiar con esa presión y no es fácil.