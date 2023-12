Aleix Espargaró : "capitaine" signifie responsabilité

A 34 ans, Aleix Espargaró est le pilote de MotoGP le plus expérimenté. Il n'a connu le succès que tardivement dans sa carrière de capitaine d'Aprilia. Dans cette interview, il parle des hauts et des bas, de la pression et de la sérénité.

En 2005, Aleix Espargaró a disputé son premier Grand Prix. Quatre ans plus tard, il était pilote de MotoGP - pour la première fois, car en 2011, son nom figurait sur la liste des participants de la catégorie Moto2. A partir de 2012, l'Espagnol était de nouveau présent dans la catégorie reine. Depuis, beaucoup de choses ont changé.

Aleix Espargaró est un romantique. En tant que pilote de Moto2, il est monté pour la première fois sur un podium de Grand Prix en 2011 lors de sa course à domicile à Barcelone, mais son cœur bat plus fort avec les deux-temps. Il aimerait bien gagner les huit heures de Suzuka, ne serait-ce que parce que son frère Pol lui a raconté avec enthousiasme ses deux victoires là-bas. Mais alors que la carrière de Pol s'est développée rapidement, Aleix a mis beaucoup de temps à devenir un pilote de haut niveau.

En 2012 et 2013, l'aîné des Espargaró a été le plus rapide des pilotes dits CRT avec une ART du team Aspar. Il a ensuite signé un contrat avec Forward Yamaha et a décroché son premier podium en MotoGP à Aragón. Il a formé l'équipe Suzuki Ecstar avec Maverick Viñales en 2015 et 2016, mais ce n'est qu'en 2021 qu'Espargaró a terminé une saison de GP dans le top 10. Pour sa cinquième année en tant que pilote Aprilia, Espargaró a terminé huitième. Sa troisième place au Grand Prix de Grande-Bretagne en 2021 a été le point culminant de la saison. En 2022, il a enfin remporté sa première victoire lors de sa 200e course en MotoGP et en a enchaîné deux autres en 2023.

Aleix, quel est pour toi le meilleur et le pire souvenir de toutes ces années ?

Mon pire souvenir, c'est quand je n'avais pas d'équipe 250cc en 2008 pour continuer à faire des Grands Prix. C'était une période très difficile. Je m'enfermais dans ma chambre, je ne sortais pas, je ne voulais voir personne.



Le moment le plus magique, peut-être encore plus beau que ma première victoire en Argentine, a été le lundi suivant la dernière course à Valence en 2014, à 10 heures du matin. Quand je suis passé de la Yamaha Forward à la Suzuki d'usine. Mec, je n'ai jamais été aussi nerveux qu'à ce moment-là. Quand j'ai vu tous ces ingénieurs, les Japonais, les motos d'usine. C'est génial ! Quand je suis parti avec cette machine, c'était l'un des meilleurs moments de ma carrière.

Est-ce que ta façon de pratiquer la course a changé ?

Ces trois ou quatre dernières années, je comprends mieux quand il faut prendre des risques. Avant, quand ma moto n'était pas très compétitive, je prenais tous les risques dès le départ. C'est différent maintenant. Le niveau est élevé. Mais je sais qu'il ne faut pas prendre tous les risques à chaque entraînement, car cela conduit à de nombreuses blessures.



Ce que j'ai aussi appris au cours de ces années : Il ne faut pas trop s'enflammer lorsque quelque chose va mal ou que l'on tombe, et il ne faut pas trop s'enflammer lorsque les choses vont bien. Ce n'est pas facile avec mon caractère [Aleix a reçu une amende de 10.000 euros et une pénalité de grille au GP du Qatar après avoir frappé le casque de Franco Morbidelli, ndlr], mais je suis devenu bien meilleur pour réagir de manière plus équilibrée.

Un de tes anciens coéquipiers, Sam Lowes, a récemment déclaré qu'il ressentait plus de négativité avec l'âge - que l'on n'avale plus tout, alors que l'on accepte les choses plus rapidement quand on est jeune. Es-tu d'accord avec lui ?

J'aime beaucoup Sam, mais je ne partage pas cette opinion. Je dois dire que je suis assez modeste pour rester assis devant l'ordinateur pendant deux heures, comme en Autriche. Tu ne peux pas imaginer le temps que j'ai passé avec les ingénieurs à copier Maverick pour pouvoir apprendre de lui. J'ai entendu un million de fois : "Il fait mieux que toi, ici il est plus rapide que toi". Ce n'est pas grave, car je veux apprendre et m'améliorer.



Cette attitude positive, je la reçois aussi de mes enfants et de ma famille. Ils m'aident si merveilleusement à tout aborder de manière positive - pour que je prenne conscience qu'un mauvais résultat n'est en fait pas si important, qu'il faut parfois accepter certaines choses. Pour moi, c'est donc exactement le contraire de ce que dit Sam.

Tout le monde sait à quel point Marc Márquez a été important pour Honda, mais chez Aprilia, tu as peut-être une responsabilité encore plus grande. Ressens-tu cette pression ?

Je la ressens, absolument. Cela peut paraître drôle qu'ils m'appellent "capitaine", mais pour moi, ce n'est pas une blague. C'est une grande responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui appartiennent à Aprilia, beaucoup de collaborateurs à Noale ont des familles. Moi-même, j'ai une grande équipe, avec un manager et les gens qui m'entourent. Donc oui, cela signifie une responsabilité.



Il ne s'agit pas seulement d'être rapide, mais aussi de savoir gérer la pression. Parfois, les gens voient que nous sommes en vacances, que nous sommes sur un bateau et que nous avons de belles voitures. Tout cela est très amusant. Mais nous le méritons, car nous devons gérer cette pression et ce n'est pas facile.