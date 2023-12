Aleix Espargaró: "Capitano" significa responsabilità

Aleix Espargaró ha corso il suo primo Gran Premio nel 2005, quattro anni dopo era un pilota della MotoGP - per la prima volta, dato che il suo nome era nella lista dei partecipanti alla classe Moto2 nel 2011. Dal 2012, lo spagnolo è tornato nella classe regina. Da allora sono cambiate molte cose.

Aleix Espargaró è un romantico. Come pilota della Moto2, è salito per la prima volta sul podio di un Gran Premio nella sua gara di casa a Barcellona nel 2011, ma il suo cuore batte più forte per le due tempi. Gli piacerebbe vincere la gara di otto ore a Suzuka, se non altro perché suo fratello Pol gli ha raccontato con entusiasmo delle sue due vittorie lì. Tuttavia, mentre la carriera di Pol si è sviluppata rapidamente, Aleix ha impiegato molto tempo per diventare un pilota di punta.

Nel 2012 e nel 2013, il più anziano Espargaró è stato il più veloce tra i cosiddetti piloti CRT con una ART del team Aspar. Ha poi firmato un contratto con Forward Yamaha e ha conquistato il suo primo podio in MotoGP ad Aragón. Nel 2015 e nel 2016 ha formato il team Suzuki Ecstar con Maverick Viñales, ma solo nel 2021 Espargaró ha concluso una stagione di GP nella top 10. Nel suo quinto anno come pilota Aprilia, Espargaró si è classificato ottavo. Il suo terzo posto al Gran Premio di Gran Bretagna del 2021 è stato l'apice della stagione. Nel 2022 ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria nella sua 200ª gara di MotoGP, seguita da altre due nel 2023.

Aleix, qual è il tuo ricordo migliore e peggiore di tutti questi anni?

La mia esperienza peggiore è stata quando non ho avuto una squadra in 250cc per continuare a correre i Gran Premi nel 2008. È stato un momento molto difficile. Mi sono chiuso in camera, non sono uscito, non ho voluto vedere nessuno.



Il momento più magico, forse anche migliore della mia prima vittoria in Argentina, è stato il lunedì dopo l'ultima gara a Valencia nel 2014, alle 10 del mattino. Quando sono passato dalla Forward Yamaha alla Suzuki ufficiale. Non sono mai stato così nervoso come in quel momento. Quando ho visto tutti quegli ingegneri, i giapponesi, le moto ufficiali... Fantastico! Quando sono salito su quella moto, è stato uno dei momenti più belli della mia carriera.

Il suo modo di correre è cambiato?

Soprattutto negli ultimi tre o quattro anni ho capito meglio quando prendere dei rischi. In passato, quando la mia moto non era così competitiva, rischiavo tutto fin dall'inizio. Ora è diverso. Il livello è alto. Ma so che non bisogna rischiare in ogni allenamento, perché questo porta a molti infortuni.



Ho anche imparato qualcosa nel corso degli anni: Non bisogna lasciarsi trasportare troppo quando qualcosa va storto o si ha un incidente, e non bisogna lasciarsi trasportare troppo quando le cose vanno bene. Non è facile con il mio carattere [Aleix è stato multato di 10.000 euro e ha ricevuto una penalità in griglia al GP del Qatar dopo aver colpito Franco Morbidelli sul casco, ndr], ma sono diventato molto più bravo a reagire in modo più equilibrato.

Uno dei suoi ex compagni di squadra, Sam Lowes, ha recentemente affermato che con l'avanzare dell'età sente di più la negatività: non si riesce a mandare giù tutto, mentre quando si è più giovani si accettano le cose più velocemente. È d'accordo con lui?

Sam mi piace molto, ma non condivido questa opinione. Devo dire che sono abbastanza umile da stare seduto davanti al computer per due ore, come in Austria. Non potete immaginare quanto tempo sono stato seduto con gli ingegneri per copiare Maverick in modo da poter imparare da lui. Mi sono sentito dire un milione di volte: "Lui lo fa meglio di te, è più veloce di te". Va bene, perché voglio imparare e migliorare.



Questo atteggiamento positivo mi viene anche dai miei figli e dalla mia famiglia. Mi aiutano tantissimo ad affrontare tutto in modo positivo, a capire che un cattivo risultato non è poi così importante, che a volte bisogna accettare le cose. Per me è esattamente il contrario di quello che dice Sam.

Tutti sanno quanto Marc Márquez sia stato importante per la Honda, ma in Aprilia potresti avere una responsabilità ancora maggiore. Senti questa pressione?

La sento, assolutamente. Potrebbe sembrare strano che mi chiamino "capitano", ma per me non è uno scherzo. È una grande responsabilità. Molte persone appartengono all'Aprilia, molti dipendenti di Noale hanno una famiglia. Io stesso ho una grande squadra, con un manager e le persone che mi circondano. Quindi sì, è una responsabilità.



Non si tratta solo di essere veloci, ma anche di saper gestire la pressione. A volte la gente vede che siamo in vacanza, in barca e con belle macchine. È tutto molto divertente. Ma ce lo meritiamo, perché dobbiamo gestire la pressione e non è facile.