Aleix Espargaró: "Capitão" significa responsabilidade

Aos 34 anos, Aleix Espargaró é o piloto mais experiente do MotoGP, que só encontrou o caminho do sucesso no final da sua carreira como capitão da Aprilia. Nesta entrevista, fala de altos e baixos, pressão e serenidade.

Aleix Espargaró disputou o seu primeiro Grande Prémio em 2005, quatro anos depois era piloto de MotoGP - pela primeira vez, já que o seu nome constava da lista de participantes na classe Moto2 em 2011. A partir de 2012, o espanhol regressou à categoria rainha. Desde então, muita coisa mudou.

Aleix Espargaró é um romântico. Como piloto de Moto2, subiu ao pódio de um Grande Prémio pela primeira vez na sua corrida caseira em Barcelona, em 2011, mas o seu coração bate mais depressa pelas motos de dois tempos. Ele adoraria ganhar a corrida de oito horas em Suzuka - quanto mais não seja porque o seu irmão Pol lhe contou com entusiasmo as suas duas vitórias nessa corrida. No entanto, enquanto a carreira de Pol se desenvolveu rapidamente, Aleix demorou muito tempo a tornar-se um piloto de topo.

Em 2012 e 2013, o Espargaró mais velho foi o piloto mais rápido da chamada CRT com uma ART da equipa Aspar. Depois assinou um contrato com a Forward Yamaha e conquistou o seu primeiro pódio de MotoGP em Aragão. Formou a equipa Suzuki Ecstar com Maverick Viñales em 2015 e 2016, mas só em 2021 é que Espargaró terminou uma temporada de GP entre os 10 primeiros. No seu quinto ano como piloto da Aprilia, Espargaró terminou em oitavo. O seu terceiro lugar no Grande Prémio de Inglaterra de 2021 foi o ponto alto da época. Em 2022, alcançou finalmente a sua primeira vitória na sua 200ª corrida de MotoGP, seguida de mais duas em 2023.

Aleix, qual é a tua melhor e pior memória de todos estes anos?

A minha pior experiência foi quando não tinha uma equipa de 250cc para continuar a correr nos Grandes Prémios em 2008. Foi uma altura muito difícil. Fechei-me no meu quarto, não saía, não queria ver ninguém.



O momento mais mágico, talvez ainda melhor do que a minha primeira vitória na Argentina, foi na segunda-feira após a última corrida em Valência, em 2014, às 10h. Quando mudei da Forward Yamaha para a Suzuki de fábrica. Meu, nunca estive tão nervoso como nessa altura. Quando vi todos aqueles engenheiros, os japoneses, as motas de fábrica... Que bom! Quando parti com aquela mota, foi um dos melhores momentos da minha carreira.

A tua forma de correr mudou?

Nos últimos três ou quatro anos, em particular, sei melhor quando devo correr riscos. No passado, quando a minha mota não era tão competitiva, arriscava tudo desde o início. Agora é diferente. O nível é elevado. Mas sei que não se deve arriscar em todas as sessões de treino, porque isso leva a muitas lesões.



Também aprendi uma coisa ao longo dos anos: Não nos devemos entusiasmar demasiado quando algo corre mal ou quando temos um acidente, e não nos devemos entusiasmar demasiado quando as coisas correm bem. Não é fácil com o meu carácter [Aleix foi multado em 10.000 euros e recebeu uma penalização na grelha no GP do Qatar depois de ter batido no capacete de Franco Morbidelli, nota], mas tornei-me muito melhor a reagir de forma mais equilibrada.

Um dos seus antigos companheiros de equipa, Sam Lowes, disse recentemente que sente mais negatividade à medida que envelhece - que não se engole tudo, enquanto que quando se é mais jovem se aceita as coisas mais rapidamente. Concorda com ele?

Gosto muito do Sam, mas não partilho essa opinião. Tenho de dizer que sou suficientemente humilde para me sentar em frente ao computador durante duas horas, como na Áustria. Não imaginam o tempo que passei sentado com os engenheiros a copiar o Maverick para poder aprender com ele. Ouvi um milhão de vezes: "Ele faz isto melhor do que tu, é mais rápido do que tu aqui". Não faz mal, porque eu quero aprender e melhorar.



Também recebo esta atitude positiva dos meus filhos e da minha família. Eles ajudam-me imenso a encarar tudo de forma positiva - para que eu perceba que um mau resultado não é assim tão importante, que por vezes temos de aceitar as coisas. Por isso, para mim, é exatamente o oposto do que o Sam diz.

Toda a gente sabe como Marc Márquez foi importante para a Honda, mas na Aprilia a sua responsabilidade é ainda maior. Sentes essa pressão?

Sinto-a, sem dúvida. Pode parecer engraçado chamarem-me "capitão", mas para mim não é uma piada. É uma grande responsabilidade. Muitas pessoas pertencem à Aprilia, muitos empregados em Noale têm famílias. Eu próprio tenho uma grande equipa, com um diretor e as pessoas que me rodeiam. Por isso, sim, é uma responsabilidade.



Não se trata apenas de ser rápido, mas também de ser capaz de lidar com a pressão. Por vezes, as pessoas vêem que estamos de férias, num barco e temos bons carros. É tudo muito divertido. Mas nós merecemos isso, porque temos de lidar com essa pressão e não é fácil.