L'infirmerie du MotoGP en 2023 : 68% avec des problèmes physiques



Par Nora Lantschner - Traduction automatique de Allemand

Schiel

Que ce soit à cause de la densité de puissance, des exigences croissantes imposées par l'aérodynamique, les dispositifs et autres, ou du nouveau format de sprint, la liste des as du MotoGP blessés en 2023 était d'une longueur inquiétante.

SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.