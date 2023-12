Ospedale MotoGP 2023: 68% con problemi fisici

Che sia per la densità di potenza, per le crescenti esigenze di aerodinamica, dispositivi e altro o per il nuovo formato sprint, l'elenco degli infortunati della MotoGP nel 2023 era preoccupantemente lungo.

Nelle statistiche ufficiali sugli incidenti della classe MotoGP nel 2023 sono stati registrati 358 incidenti, con una media di 17,9 per weekend di gara. Questo dato rappresenta un aumento rispetto all'anno precedente (con una media di 16,7 incidenti in MotoGP per evento), ma almeno il tasso di incidenti è diminuito significativamente rispetto al primo trimestre della stagione. Nei primi cinque Gran Premi con il nuovo formato sprint, si è registrata ancora una media di 22,8 incidenti per weekend di MotoGP.

Tuttavia, non si è vista una sola gara con tutti i 22 piloti regolari sulla griglia di partenza nell'intera stagione.

La lunga lista di infortuni della stagione 2023 della MotoGP:

Pol Espargaró nelle FP2 a Portimão: contusione polmonare e otto ossa rotte (tra cui mascella e tre vertebre); ha saltato otto GP.

Inoltre, ci sono disturbi che non sono dovuti a cadute in MotoGP, ma che hanno avuto un impatto sulla pista:

Aleix Espargaró : fibrosi all'avambraccio (test di Portimão, nessun GP saltato); doppia frattura alla caviglia destra e due costole incrinate (incidente in moto prima del GP del Mugello, nessun GP saltato).

: fibrosi all'avambraccio (test di Portimão, nessun GP saltato); doppia frattura alla caviglia destra e due costole incrinate (incidente in moto prima del GP del Mugello, nessun GP saltato). Raúl Fernández : sindrome compartimentale con nove muscoli colpiti (intervento chirurgico prima di Le Mans, ha saltato un GP).

: sindrome compartimentale con nove muscoli colpiti (intervento chirurgico prima di Le Mans, ha saltato un GP). Jorge Martin : sindrome compartimentale nella parte inferiore della gamba sinistra (intervento chirurgico durante la pausa estiva, nessun GP saltato).

: sindrome compartimentale nella parte inferiore della gamba sinistra (intervento chirurgico durante la pausa estiva, nessun GP saltato). Fabio Di Giannantonio : sindrome compartimentale all'avambraccio destro (intervento durante la pausa estiva, nessun GP saltato).

: sindrome compartimentale all'avambraccio destro (intervento durante la pausa estiva, nessun GP saltato). Marco Bezzecchi : frattura della clavicola destra (incidente in allenamento prima del GP di Mandalika, nessun GP saltato).

: frattura della clavicola destra (incidente in allenamento prima del GP di Mandalika, nessun GP saltato). Marc Márquez : sindrome compartimentale all'avambraccio destro (intervento chirurgico dopo il test di Valencia).

In sintesi, 15 dei 22 piloti titolari, ovvero i due terzi (per la precisione il 68,18%), hanno sofferto di problemi fisici, con nove piloti (ovvero il 40,91%) che hanno saltato almeno una gara nella stagione 2023.