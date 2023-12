Hospital de MotoGP em 2023: 68% com problemas físicos

358 acidentes foram registados nas estatísticas oficiais de acidentes da classe de MotoGP em 2023, uma média de 17,9 por fim de semana de corrida. Isto representa um aumento em comparação com o ano anterior (com uma média de 16,7 acidentes de MotoGP por evento), mas pelo menos a taxa de acidentes caiu significativamente em comparação com o primeiro trimestre da temporada. Nos primeiros cinco Grandes Prémios com o novo formato de sprint, houve ainda uma média de 22,8 acidentes por fim de semana de MotoGP.

No entanto, não assistimos a uma única corrida com todos os 22 pilotos regulares na grelha durante toda a época.

A longa lista de lesões da época de 2023 do MotoGP:

no FP2 em Portimão: contusão pulmonar e oito ossos partidos (incluindo o maxilar e três vértebras); falhou oito GPs. Enea Bastianini no sprint de Portimão: fratura da omoplata direita; falhou a corrida principal e mais quatro GPs. Também na corrida do GP da Catalunha: fratura do maléolo medial do pé esquerdo e fratura do segundo metacarpo do pé esquerdo; falhou três GPs.

na corrida do GP de Portimão: fratura do primeiro metacarpo do pé direito; falhou três GPs. Também no warm-up em Sachsenring: fratura do polegar esquerdo, contusão no tornozelo direito e costela partida; falhou duas corridas principais. Miguel Oliveira na corrida do GP de Portimão: lesões nos tendões dos rotadores externos da perna direita; falhou um GP. Também na corrida de GP em Jerez: luxação do ombro com fratura do braço e lesão do aparelho ligamentar anterior do labrum; falhou outro GP. Também no sprint de Doha: fratura da omoplata direita, falhou a corrida principal e outro GP.

na corrida de GP em Portimão: dedo do pé partido; não falhou nenhum GP. Joan Mir no sprint de Las Termas: traumatismo craniano e cervical; falhou a corrida principal de domingo. Também no FP2 em Mugello: lesão num dedo e contusões na mão direita; falhou três GPs. Também no FP1 de Valência: traumatismo no pescoço, falhou o GP.

na corrida de GP em Austin: fibra muscular rasgada e ligamentos esticados na coxa; não falhou nenhum GP. Também na Q1 de Buddh: três costelas partidas; falhou o sprint, a corrida e mais dois GPs. Pecco Bagnaia na corrida de GP em Le Mans: Lesão no osso do tornozelo; não falhou nenhum GP. Também na corrida do GP da Catalunha: hematoma no joelho direito, contusões graves, especialmente no cóccix; não falhou nenhum GP.

na corrida do GP de Le Mans: lesão do osso do carpo da mão direita; não falhou nenhum GP. Também no sprint de Buddh: clavícula esquerda partida, falhou a corrida principal e outro GP. Alex Rins no sprint de Mugello: fratura da tíbia e do perónio direitos, falhou a corrida principal e mais doze GPs.

na corrida do GP de Assen: Contusões no cotovelo e na mão esquerdos, fratura do dedo grande do pé direito deslocado (anteriormente partido num acidente de corrida); não falhou nenhum GP. Marco Bezzecchi na corrida do GP da Catalunha: entorse e hematoma no polegar esquerdo; não falhou nenhum GP.

na corrida do GP da Catalunha: entorse e hematoma no polegar esquerdo; não falhou nenhum GP. Aleix Espargaró no sprint de Doha: fratura do perónio esquerdo, não falhou nenhum GP.

Para além disso, há queixas que não se devem a acidentes de MotoGP, mas que também tiveram impacto na pista:

Aleix Espargaró : Fibrose no antebraço (prova de Portimão, não falhou nenhum GP); dupla fratura do tornozelo direito e duas costelas partidas (acidente de moto antes do GP de Mugello, não falhou nenhum GP).

: Fibrose no antebraço (prova de Portimão, não falhou nenhum GP); dupla fratura do tornozelo direito e duas costelas partidas (acidente de moto antes do GP de Mugello, não falhou nenhum GP). Raúl Fernández : Síndrome de compartimento com nove músculos afectados (cirurgia antes de Le Mans, falhou um GP).

: Síndrome de compartimento com nove músculos afectados (cirurgia antes de Le Mans, falhou um GP). Jorge Martin : Síndrome de compartimento na parte inferior da perna esquerda (cirurgia durante a pausa de verão, não falhou nenhum GP).

: Síndrome de compartimento na parte inferior da perna esquerda (cirurgia durante a pausa de verão, não falhou nenhum GP). Fabio Di Giannantonio : Síndrome de compartimento no antebraço direito (cirurgia durante as férias de verão, não falhou nenhum GP).

: Síndrome de compartimento no antebraço direito (cirurgia durante as férias de verão, não falhou nenhum GP). Marco Bezzecchi : fratura da clavícula direita (acidente de treino antes do GP de Mandalika, não falhou nenhum GP).

: fratura da clavícula direita (acidente de treino antes do GP de Mandalika, não falhou nenhum GP). Marc Márquez : síndroma de compartimento no antebraço direito (cirurgia após a prova de Valência).

Em resumo, 15 dos 22 pilotos regulares, ou dois terços (68,18% para ser mais exato), sofreram problemas físicos, com nove pilotos (ou 40,91%) a falharem pelo menos uma corrida na época de 2023.