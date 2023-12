Gino Borsoi: "El año que viene será más difícil"

Después de 17 años, un total de 84 victorias en GP y seis títulos mundiales con el equipo español Aspar, Gino Borsoi (49) alcanzó un hito histórico en su primera temporada como director del equipo de MotoGP Prima Pramac Racing: por primera vez, un equipo independiente se aseguró la corona en la clasificación por equipos con el equipo cliente Ducati de Paolo Campinoti.

Hasta el final de la temporada en Valencia, Jorge Martín también tuvo la oportunidad de escribir otro capítulo en la historia como el primer piloto campeón del mundo de un equipo cliente en la era de los cuatro tiempos de MotoGP. Aunque perdió la batalla por el Campeonato del Mundo en la última carrera contra el piloto oficial de Ducati y defensor del título Francesco "Pecco" Bagnaia, el palmarés del español de 25 años seguía siendo notable con cuatro victorias en las carreras GP y nueve en la distancia corta al sprint.

Además, el bicampeón del Mundo de Moto2 Johann Zarco triunfó por primera vez en la categoría reina en Phillip Island en su 120ª carrera de MotoGP antes de que el francés de 33 años cambiara el Pramac por el LCR Honda tras la temporada. Su lugar lo ocupará Franco Morbidelli, de 29 años, campeón de Moto2 en 2017 y subcampeón de MotoGP en 2020.

En una entrevista con SPEEDWEEK.com, Gino Borsoi mira hacia atrás y hacia delante.

Gino, 2023 fue una temporada muy exitosa para Prima Pramac Racing. De cara a 2024, las expectativas y la presión aumentan automáticamente. Con toda la alegría de lo que habéis conseguido, ¿también te da un poco de dolor de cabeza?

La verdad es que este año hemos subido un poco el listón. Nunca es fácil repetir los éxitos. El año que viene también habrá otros pilotos competitivos en Ducati, así que será difícil.



Pero tengo que decir que tenemos un gran equipo que ha hecho un trabajo increíble, empezando por Campinoti, el gran jefe del equipo y una personalidad excepcional, cuyo enfoque se refleja también en la forma de trabajar de todos los chicos. Todo el mundo ha dado siempre el 100% este año y nunca ha aflojado. Ha habido carreras en las que nos hemos caído, pero luego nos hemos vuelto a levantar, con la voluntad de demostrar que estábamos ahí. Por tanto, mi agradecimiento al equipo. Si hemos conseguido estos objetivos, es sobre todo gracias a un gran jefe como Paolo Campinoti, que me dio la oportunidad de trabajar en MotoGP con Ducati y Prima Pramac, a los chicos y a los pilotos que han hecho una temporada increíble.



¿Es posible repetir los éxitos? Yo creo que sí. No nos falta de nada, tenemos dos grandes pilotos, una gran moto y el apoyo total de Ducati, que nunca nos ha faltado a lo largo de la temporada. Esa fue una de las claves para luchar por el título mundial hasta Valencia.

El hecho de que un equipo cliente también puede ser Campeón del Mundo de MotoGP parece haber quedado demostrado, como muy tarde, después de esta temporada.

Estuvimos cerca. Faltaba la última pieza del puzzle en la última carrera, pero hemos demostrado -junto con Ducati- que un equipo no oficial también puede luchar por un título mundial. Estuvo a nuestro alcance hasta el final. ¿Por qué no volver a intentarlo el año que viene?

Jorge Martín estuvo en una forma impresionante en la segunda mitad de la temporada. ¿Cómo valora su evolución y cómo lo valora para 2024?

Jorge ha mostrado una enorme mejoría desde el comienzo de la temporada. Lo digo con el mayor respeto por Pecco, a mitad de temporada Jorge era el piloto más competitivo. Convertimos una desventaja de 66 puntos en una ventaja de siete. A estas alturas del campeonato, Jorge era sin duda el piloto más completo. Otros elementos también influyeron en la fase final, pero Jorge seguirá siendo sin duda uno de los pilotos que lucharán por el Campeonato del Mundo el año que viene.



Dependerá de nosotros no cometer errores. Hemos cometido algunos pequeños errores. Nos hemos dado cuenta de lo que hicimos mal e intentaremos no repetir esos errores.

Hablando de la fase final del Campeonato del Mundo: La respuesta de Michelin sobre el discutido neumático trasero Qatar de Jorge Martín, con el que, como aspirante al título, perdió muchos puntos un día después de su victoria al sprint en la carrera del GP de Doha, en décima posición, ¿todavía tardará en llegar?

Sinceramente, no quiero echar más leña al fuego. (Sonríe.)



No quiero empezar a hablar de cosas que, sinceramente, aún no sabemos, porque la revisión final, que es muy importante, aún está pendiente. Espero que tengamos una respuesta lo antes posible. Ya está prevista otra reunión entre Michelin, Ducati y nosotros a principios de 2024 para evaluar y comprender mejor los datos del análisis del neumático, luego ya veremos.