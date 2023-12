Gino Borsoi : "L'année prochaine sera plus difficile"

Après 17 ans, 84 victoires en GP et six titres de champion du monde au sein de l'équipe espagnole Aspar, Gino Borsoi (49 ans) a franchi une étape historique dès sa première saison en tant que directeur de l'équipe MotoGP Prima Pramac Racing : pour la première fois, une équipe indépendante a remporté la couronne du classement par équipe avec l'équipe Ducati cliente de Paolo Campinoti.

Jusqu'à la finale de la saison à Valence, Jorge Martin a également conservé la possibilité d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire en devenant le premier champion du monde des pilotes issu d'une équipe cliente dans l'ère du MotoGP quatre temps. Bien qu'il ait perdu la bataille du championnat du monde lors de la dernière course contre le pilote officiel Ducati et tenant du titre Francesco "Pecco" Bagnaia, le bilan de l'Espagnol de 25 ans a été remarquable avec quatre victoires dans les courses GP et neuf victoires sur la courte distance du sprint.

De plus, le double champion du monde Moto2 Johann Zarco a triomphé pour la première fois dans la catégorie reine à Phillip Island lors de sa 120e course MotoGP, avant que le Français de 33 ans ne quitte Pramac pour LCR Honda après la saison. Sa place sera prise par Franco Morbidelli, 29 ans, champion de Moto2 en 2017 et vice-champion du monde de MotoGP en 2020.

Dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com, Gino Borsoi revient sur son parcours et se projette dans l'avenir.

Gino, 2023 a été une saison très réussie pour Prima Pramac Racing. En vue de 2024, les attentes et la pression augmentent automatiquement. Cela te donne-t-il des maux de tête, même si tu te réjouis de ce que tu as accompli ?

Nous avons effectivement placé la barre un peu plus haut cette année. Il n'est jamais facile de répéter les succès. L'année prochaine, il y aura aussi d'autres pilotes compétitifs sur la Ducati, ce sera donc difficile.



Mais je dois dire que nous avons une équipe formidable qui a fait un travail incroyable, à commencer par Campinoti, le grand patron de l'équipe et une personnalité exceptionnelle dont l'approche se reflète également dans la façon de travailler de tous les gars. Tout le monde s'est toujours donné à 100 % cette année, sans jamais se relâcher. Il y a eu des courses où nous sommes tombés, mais ensuite nous nous sommes relevés - avec la volonté de montrer que nous étions là. Mes remerciements vont donc à l'équipe. Si nous avons atteint ces objectifs, nous le devons avant tout à un grand patron comme Paolo Campinoti, qui m'a donné la chance de travailler en MotoGP avec Ducati et Prima Pramac, aux garçons et aux pilotes qui ont réalisé une saison incroyable.



Est-il possible de réitérer ces succès ? Je pense que oui. Nous ne manquons de rien, nous avons deux grands pilotes, une grande moto et le soutien complet de Ducati, qui ne nous a jamais fait défaut tout au long de la saison. C'était l'une des clés pour nous battre pour le titre mondial jusqu'à Valence.

Le fait qu'une équipe cliente puisse aussi être championne du monde de MotoGP semble prouvé au plus tard après cette saison.

Nous en étions proches. La dernière pièce du puzzle a manqué lors de la dernière course, mais nous avons prouvé - en collaboration avec Ducati - qu'une équipe non officielle peut également se battre pour un titre de champion du monde. C'était à portée de main jusqu'à la fin. Alors pourquoi ne pas réessayer l'année prochaine ?

Jorge Martin s'est montré en grande forme durant la deuxième moitié de la saison. Comment évalues-tu son évolution et comment le considères-tu dans la perspective de 2024 ?

Jorge a montré une grande progression depuis le début de la saison. Je le dis avec le plus grand respect pour Pecco, à la moitié de la saison, Jorge était le pilote le plus compétitif. Nous avons transformé 66 points de retard en sept points d'avance. A ce stade du championnat, Jorge était certainement le pilote le plus complet. Dans la dernière phase, d'autres éléments ont également joué, mais Jorge restera certainement l'un des pilotes qui se battront pour le championnat du monde l'année prochaine.



Ce sera à nous de ne pas commettre d'erreurs. Nous avons commis quelques petites erreurs. Nous avons compris ce que nous avons fait de mal et nous allons essayer de ne pas répéter ces erreurs.

A propos de la phase finale du championnat du monde, la réponse de Michelin concernant le pneu arrière Qatar de Jorge Martin, qui a fait l'objet de nombreuses discussions et avec lequel il a perdu beaucoup de points en tant que prétendant au titre, le lendemain de sa victoire au sprint lors de la course du GP de Doha où il s'est classé dixième, se fait toujours attendre ?

Très honnêtement, je ne veux pas continuer à jeter de l'huile sur le feu. (Il sourit.)



Je ne veux pas lancer des discussions sur des choses que nous ne savons honnêtement pas encore, parce que la dernière vérification - très importante - n'a pas encore eu lieu. J'espère que nous aurons une réponse le plus rapidement possible. Au début de l'année 2024, une autre réunion est déjà prévue entre Michelin, Ducati et nous, afin de mieux évaluer et comprendre les données de l'analyse du pneu, et nous verrons ensuite.