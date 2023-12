Gino Borsoi: "Il prossimo anno sarà più difficile"

Gino Borsoi, Team Manager di Pramac-Ducati, parla in un'intervista della lotta per il Campionato del Mondo con Jorge Martin e di una risposta in sospeso da parte di Michelin, fornitore di pneumatici per la MotoGP.

Dopo 17 anni, un totale di 84 vittorie nei GP e sei titoli mondiali con il team spagnolo Aspar, Gino Borsoi (49) ha raggiunto una pietra miliare storica nella sua primissima stagione come team manager della MotoGP di Prima Pramac Racing: per la prima volta, una squadra indipendente si è assicurata la corona nella classifica a squadre con il team clienti Ducati di Paolo Campinoti.

Fino al finale di stagione a Valencia, Jorge Martin ha avuto anche la possibilità di scrivere un altro capitolo della storia come primo pilota campione del mondo di un team clienti nell'era della MotoGP a quattro tempi. Anche se ha perso la battaglia per il Campionato del Mondo nell'ultima gara contro il pilota ufficiale Ducati e campione in carica Francesco "Pecco" Bagnaia, il record del venticinquenne spagnolo è stato comunque notevole, con quattro vittorie nelle gare GP e nove vittorie sulla breve distanza sprint.

Inoltre, il due volte campione del mondo della Moto2 Johann Zarco ha trionfato per la prima volta nella classe regina a Phillip Island nella sua 120ª gara di MotoGP, prima che il 33enne francese passasse da Pramac a LCR Honda dopo la stagione. Il suo posto sarà preso dal 29enne Franco Morbidelli, campione 2017 della Moto2 e vicecampione 2020 della MotoGP.

In un'intervista a SPEEDWEEK.com, Gino Borsoi guarda al passato e al futuro.

Gino, il 2023 è stata una stagione di grande successo per Prima Pramac Racing. Guardando al 2024, le aspettative e la pressione aumentano automaticamente. Con tutta la gioia per i risultati raggiunti, questo le dà anche un po' di mal di testa?

Quest'anno abbiamo alzato un po' l'asticella. Non è mai facile ripetere i successi. L'anno prossimo ci saranno anche altri piloti competitivi sulla Ducati, quindi sarà difficile.



Ma devo dire che abbiamo una grande squadra che ha fatto un lavoro incredibile, a cominciare da Campinoti, il grande capo della squadra e una personalità eccezionale, il cui approccio si riflette anche nel modo in cui tutti i ragazzi lavorano. Quest'anno tutti hanno sempre dato il 100% e non hanno mai mollato. Ci sono state gare in cui siamo caduti, ma poi ci siamo rialzati, con la volontà di dimostrare che eravamo lì. Il mio ringraziamento va quindi alla squadra. Se abbiamo raggiunto questi obiettivi è soprattutto grazie a un grande capo come Paolo Campinoti, che mi ha dato la possibilità di lavorare in MotoGP con Ducati e Prima Pramac, ai ragazzi e ai piloti che hanno fatto una stagione incredibile.



È possibile ripetere i successi? Penso di sì. Non ci manca nulla, abbiamo due grandi piloti, una grande moto e il supporto completo della Ducati, che non ci è mai mancato nel corso della stagione. Questa è stata una delle chiavi per lottare per il titolo mondiale fino a Valencia.

Il fatto che anche un team di clienti possa essere campione del mondo della MotoGP sembra essere stato dimostrato al più tardi dopo questa stagione.

Ci siamo andati vicini. Nell'ultima gara mancava l'ultimo pezzo del puzzle, ma abbiamo dimostrato, insieme alla Ducati, che anche un team non ufficiale può lottare per il titolo mondiale. Era alla nostra portata fino alla fine. Quindi perché non dovremmo riprovarci l'anno prossimo?

Jorge Martin è stato in forma smagliante nella seconda metà della stagione. Come valuta il suo sviluppo e come lo valuta per il 2024?

Jorge ha mostrato un enorme miglioramento dall'inizio della stagione. Lo dico con il massimo rispetto per Pecco: a metà stagione Jorge era il pilota più competitivo. Abbiamo trasformato un deficit di 66 punti in un vantaggio di sette punti. In questa fase del campionato, Jorge era sicuramente il pilota più completo. Anche altri elementi hanno giocato un ruolo nella fase finale, ma Jorge rimarrà sicuramente uno dei piloti in lotta per il Campionato del Mondo il prossimo anno.



Dipenderà da noi non commettere errori. Abbiamo commesso alcuni piccoli errori. Abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato e cercheremo di non ripeterli".

A proposito della fase finale del Campionato del Mondo: la risposta di Michelin in merito al tanto discusso pneumatico posteriore Qatar di Jorge Martin, con il quale lui, pretendente al titolo, ha perso molti punti un giorno dopo la sua vittoria in volata nella gara del GP di Doha in decima posizione, è ancora lunga?

Onestamente, non voglio aggiungere benzina al fuoco. (Sorride.)



Non voglio aprire discussioni su cose che onestamente non conosciamo ancora, perché la revisione finale, molto importante, è ancora in corso. Spero che avremo una risposta il prima possibile. È già previsto un altro incontro tra Michelin, Ducati e noi per l'inizio del 2024 per valutare e capire meglio i dati dell'analisi del pneumatico, poi vedremo.