Gino Borsoi: "O próximo ano vai ser mais difícil"

O Diretor de Equipa da Pramac-Ducati, Gino Borsoi, fala numa entrevista sobre a batalha do Campeonato do Mundo ao lado de Jorge Martin - e uma resposta pendente do fornecedor de pneus de MotoGP Michelin.

Após 17 anos, um total de 84 vitórias em GP e seis títulos de campeão do mundo com a equipa espanhola Aspar, Gino Borsoi (49) alcançou um marco histórico na sua primeira época como chefe de equipa de MotoGP da Prima Pramac Racing: pela primeira vez, uma equipa independente garantiu a coroa na classificação por equipas com a equipa cliente Ducati de Paolo Campinoti.

Até ao final da época em Valência, Jorge Martin também teve a oportunidade de escrever outro capítulo na história como o primeiro piloto campeão do mundo de uma equipa cliente na era dos quatro tempos do MotoGP. Apesar de ter perdido a luta pelo Campeonato do Mundo na corrida final contra o piloto da Ducati e atual campeão Francesco "Pecco" Bagnaia, o registo do espanhol de 25 anos foi ainda assim notável com quatro vitórias nas corridas de GP e nove vitórias na curta distância de sprint.

Além disso, o bicampeão mundial de Moto2 Johann Zarco triunfou pela primeira vez na categoria rainha em Phillip Island, na sua 120ª corrida de MotoGP, antes de o francês de 33 anos ter mudado da Pramac para a LCR Honda após a época. O seu lugar será ocupado por Franco Morbidelli, de 29 anos, campeão de Moto2 em 2017 e vice-campeão de MotoGP em 2020.

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, Gino Borsoi olha para trás e para o futuro.

Gino, 2023 foi uma época de grande sucesso para a Prima Pramac Racing. Olhando para 2024, as expectativas e a pressão estão automaticamente a aumentar. Com toda a alegria do que conseguiram, isso também vos dá um pouco de dor de cabeça?

Na verdade, este ano elevámos um pouco a fasquia. Nunca é fácil repetir os êxitos. No próximo ano também haverá outros pilotos competitivos na Ducati, por isso vai ser difícil.



Mas tenho de dizer que temos uma grande equipa que fez um trabalho incrível - a começar pelo Campinoti, o grande chefe da equipa e uma personalidade extraordinária, cuja abordagem também se reflecte na forma como todos trabalham. Todos deram sempre 100 por cento este ano e nunca baixaram os braços. Houve corridas em que caímos, mas depois voltámos a levantar-nos - com a vontade de mostrar que estávamos lá. Os meus agradecimentos vão, portanto, para a equipa. Se atingimos estes objectivos, foi principalmente graças a um grande patrão como Paolo Campinoti, que me deu a oportunidade de trabalhar no MotoGP com a Ducati e a Prima Pramac, aos rapazes e aos pilotos que fizeram uma época incrível.



É possível repetir os sucessos? Penso que sim. Não nos falta nada, temos dois grandes pilotos, uma grande mota e o apoio total da Ducati, que nunca nos faltou ao longo da época. Essa foi uma das chaves para lutar pelo título mundial até Valência.

O facto de uma equipa cliente também poder ser Campeã do Mundo de MotoGP parece ter ficado provado, o mais tardar, depois desta época.

Estivemos perto. Faltou a última peça do puzzle na última corrida, mas provámos - juntamente com a Ducati - que uma equipa não oficial também pode lutar pelo título mundial. Esteve ao nosso alcance até ao fim. Por isso, porque é que não havemos de tentar novamente no próximo ano?

Jorge Martin esteve numa forma impressionante na segunda metade da época. Como avalia a sua evolução e como o avalia para 2024?

O Jorge demonstrou uma enorme melhoria desde o início da época. Digo isto com o maior respeito pelo Pecco, pois a meio da época o Jorge era o piloto mais competitivo. Transformámos uma desvantagem de 66 pontos numa vantagem de sete pontos. Nesta fase do campeonato, o Jorge era sem dúvida o piloto mais completo. Na fase final também houve outros factores, mas o Jorge continuará certamente a ser um dos pilotos a lutar pelo campeonato no próximo ano.



Cabe-nos a nós não cometer erros. Cometemos alguns pequenos erros. Já percebemos o que fizemos de errado e vamos tentar não repetir esses erros.

Falando da fase final do Campeonato do Mundo: a resposta da Michelin em relação ao tão falado pneu traseiro Qatar de Jorge Martin, com o qual ele, candidato ao título, perdeu muitos pontos um dia depois da sua vitória ao sprint no GP de Doha, em décimo lugar, ainda está a demorar?

Sinceramente, não quero deitar mais achas para a fogueira. (sorri).



Não quero iniciar discussões sobre coisas que, sinceramente, ainda não sabemos, porque a revisão final - uma revisão muito importante - ainda está pendente. Espero que tenhamos uma resposta o mais rápido possível. Outra reunião entre a Michelin, a Ducati e nós já está agendada para o início de 2024 para avaliar e compreender melhor os dados da análise do pneu, depois veremos.