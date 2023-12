Idée de cadeau pour Noël : GP du Sachsenring 2024

Un record de 233 196 visiteurs sur trois jours au Sachsenring a fait du GP d'Allemagne 2023 le plus grand événement sportif individuel allemand. Sur l'ensemble de la saison MotoGP, seul le GP de France au Mans a attiré plus de monde avec 278 805 spectateurs (un record absolu pour le championnat du monde de moto).

L'année prochaine, le "Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland" aura de nouveau lieu en juillet : du 5 au 7 juillet, les meilleurs as mondiaux du deux-roues seront alors les hôtes de Hohenstein-Ernstthal.

Si vous êtes encore à la recherche d'une surprise de Noël pour les fans de sport automobile, vous pouvez profiter dès maintenant du tarif de prévente (valable jusqu'au 31 janvier 2024). Des offres sont disponibles à partir de 29 euros avec le billet "Friday for all", qui permet à ses détenteurs d'accéder à la zone des places debout et à toutes les places disponibles dans les tribunes le vendredi. Les enfants et les jeunes de moins de 14 ans accompagnés d'un adulte payant bénéficient de l'entrée gratuite.

Un bon pour la billetterie en ligne (valable trois ans à compter de la date d'achat) est également un cadeau de Noël idéal. Les bons sont disponibles en valeur de 15, 25, 50, 100, 150, 180 ou 200 euros.

Comme d'habitude, les spectateurs du Sachsenring auront droit à un programme chargé sur et en dehors du circuit : grâce au sprint MotoGP, il y aura également des courses de la catégorie reine le samedi et le dimanche en 2024. Le programme-cadre varié avec des concerts, des présentations de pilotes, le "Red Bull Rennzirkus" ou le "MotoGP Hero Walk" fait de la course allemande du championnat du monde un festival de sport automobile.

Les billets pour le Grand Prix moto d'Allemagne sont disponibles dans la billetterie en ligne sur adac.de/motogp, par téléphone via la hotline au 03723/8099111 ou par e-mail à info@sachsenring-event.de.

Le calendrier MotoGP 2024

10 mars : Losail* Circuit/Katar

24 mars : Portimão***/Portugal

07 avril : Termas de Río Hondo/Argentine

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

26 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

16 juin : Sokol Circuit**/Kazakhstan

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Buddh International Circuit***/Inde

29 septembre : Mandalika/Indonésie

06 octobre : Motegi/Japon

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Buriram/Thaïlande

03 novembre : Sepang/Malaisie

17 novembre : Valence/Espagne



* = course de nuit sous les projecteurs

** = piste non encore homologuée, contrat non fixé

*** = dépend du nouveau contrat