Dall'Igna: Un neumático no decide el Campeonato del Mundo

El neumático Qatar de Martin sigue ocupando a los observadores y a los implicados. Sin embargo, el director de carrera de Ducati, Gigi Dall'Igna, no quiere dar mayor importancia al asunto: "No se gana ni se pierde un campeonato del mundo por un neumático."

Aunque no se les permite criticar abiertamente a Michelin por razones contractuales, es evidente escuchar entre líneas de los pilotos de MotoGP de vez en cuando que un neumático del mismo compuesto se comportaba de repente de forma diferente o que el rendimiento simplemente no era el adecuado, especialmente con neumáticos que se habían calentado varias veces.

Por lo tanto, el neumático trasero "duro como una roca" de Jorge Martín en el GP de Qatar no fue un caso aislado, sino que causó un revuelo particular debido al momento en que se produjo, en la fase decisiva del Campeonato del Mundo, y a las declaraciones inusualmente directas del madrileño de 25 años ("Me robaron el título").

El proveedor francés de neumáticos se ha defendido de las críticas y ha descartado cualquier error de fabricación. Al mismo tiempo, el equipo cliente Pramac-Ducati sigue esperando una respuesta completa, como confirmó el director del equipo, Gino Borsoi, en una entrevista con SPEEDWEEK.com. Está prevista otra reunión con Michelin a principios de 2024.

Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, se mostró diplomático sobre la delicada cuestión del control de calidad de los neumáticos e incluso llegó a defender a Michelin: "No es fácil fabricar neumáticos en los que uno sea igual que el otro. Igual de difícil es fabricar motores que sean siempre iguales. Yo tengo el mismo problema. Los motores no son siempre exactamente iguales, aunque lo sean sobre el papel. Siempre hay un motor que tiene algunos caballos más, o un motor que se rompe o funciona un poco peor... Estas cosas forman parte de las carreras".

"Un piloto tiene que aceptar estas cosas", continuó Dall'Igna. "Por supuesto, cuando ocurre en la fase decisiva del campeonato, duele más. Pero no se gana o se pierde un campeonato del mundo por un neumático. Se gana o se pierde sobre todo por los errores cometidos durante la temporada. Y si quieres mejorar, tienes que centrarte en estos errores e intentar dar un paso adelante y quizás ganar un campeonato una carrera antes del final".

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 84. 17. Oliveira 88. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.