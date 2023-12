Dall'Igna : un pneu ne décide pas du championnat du monde

Le pneu du Qatar de Martin continue de préoccuper les observateurs et les parties prenantes. Le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, ne veut toutefois pas accorder une grande importance à ce sujet : "On ne gagne pas ou on ne perd pas un championnat du monde à cause d'un pneu".

Même s'ils n'ont pas le droit de critiquer ouvertement Michelin pour des raisons contractuelles, les pilotes de MotoGP ont parfois clairement laissé entendre entre les lignes qu'un pneu du même composé se comportait soudainement différemment ou que la performance n'était tout simplement pas au rendez-vous, notamment avec des pneus chauffés à plusieurs reprises.

Le pneu arrière "dur comme de la pierre" de Jorge Martin lors du GP du Qatar n'était donc pas un cas isolé, mais il a particulièrement fait parler de lui en raison du moment où il se trouvait dans la phase décisive du championnat du monde et des déclarations directes - inhabituelles dans la première déception - du Madrilène de 25 ans ("Ils m'ont volé le titre").

Le fournisseur de pneus français s'est défendu contre les critiques et a exclu toute erreur de fabrication. Parallèlement, l'équipe cliente Pramac-Ducati attend toujours une réponse complète, comme l'a confirmé le team manager Gino Borsoi lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. Une nouvelle rencontre avec Michelin est prévue début 2024.

Gigi Dall'Igna, General Manager de Ducati Corse, s'est montré diplomate sur le sujet délicat du contrôle de la qualité des pneus et a même pris la défense de Michelin : "Il n'est pas facile de fabriquer des pneus identiques les uns aux autres. Il n'est pas non plus facile de produire des moteurs qui sont toujours identiques. J'ai le même problème. Ce n'est pas comme si les moteurs étaient toujours exactement identiques, même s'ils le sont sur le papier. Il y a toujours un moteur qui a quelques chevaux de plus, ou un moteur qui casse ou qui fonctionne un peu moins bien... Ces choses font partie de la course".

"Un pilote doit accepter ces choses", a poursuivi Dall'Igna. "Bien sûr, quand cela arrive dans une phase décisive du championnat du monde, cela fait plus mal. Mais on ne gagne pas ou on ne perd pas un championnat du monde à cause d'un pneu. On gagne ou on perd surtout à cause des erreurs commises pendant la saison. Et si l'on veut s'améliorer, il faut se concentrer sur ces erreurs et essayer de faire un pas en avant et de gagner un championnat du monde peut-être une course avant la fin".

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.