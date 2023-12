Dall'Igna: un solo pneumatico non decide il Campionato del Mondo

Il pneumatico Qatar di Martin continua a preoccupare gli osservatori e gli addetti ai lavori. Tuttavia, il direttore di gara della Ducati Gigi Dall'Igna non vuole dare grande importanza alla questione: "Non si vince o si perde un campionato del mondo a causa di una gomma".

Anche se non possono criticare apertamente Michelin per motivi contrattuali, è chiaro che di tanto in tanto i piloti della MotoGP sentono dire, tra le righe, che uno pneumatico della stessa mescola si è comportato improvvisamente in modo diverso o che le prestazioni non erano semplicemente corrette, soprattutto con pneumatici che erano stati riscaldati più volte.

Il pneumatico posteriore "duro come la roccia" di Jorge Martin nel GP del Qatar non è stato quindi un caso isolato, ma ha suscitato particolare scalpore per la tempistica nella fase decisiva del Campionato del Mondo e per le dichiarazioni insolitamente dirette del 25enne madrileno ("Mi hanno rubato il titolo").

Il fornitore francese di pneumatici si è difeso dalle critiche e ha escluso qualsiasi errore di fabbricazione. Allo stesso tempo, il team cliente Pramac-Ducati è ancora in attesa di una risposta completa, come ha confermato il team manager Gino Borsoi in un'intervista a SPEEDWEEK.com. Un altro incontro con Michelin è previsto per l'inizio del 2024.

Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, è stato diplomatico sulla delicata questione del controllo della qualità dei pneumatici e ha persino preso le difese di Michelin: "Non è facile produrre pneumatici uno uguale all'altro. È altrettanto difficile produrre motori sempre uguali. Ho lo stesso problema. Non è detto che i motori siano sempre esattamente uguali, anche se lo sono sulla carta. C'è sempre un motore che ha qualche cavallo in più, o un motore che si rompe o funziona un po' meno bene... Queste cose fanno parte delle corse".

"Un pilota deve accettare queste cose", ha continuato Dall'Igna. "Naturalmente, quando succede nella fase decisiva del campionato, fa più male. Ma non si vince o si perde un campionato del mondo a causa di uno pneumatico. Si vince o si perde soprattutto per gli errori commessi durante la stagione. E se si vuole migliorare, bisogna concentrarsi su questi errori e cercare di fare un passo avanti e magari vincere un campionato a una gara dalla fine".

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.