Dall'Igna: Um pneu não decide o Campeonato do Mundo

O pneu Qatar de Martin continua a ocupar os observadores e os intervenientes. No entanto, o diretor de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, não quer dar grande importância ao assunto: "Não se ganha ou perde um campeonato do mundo por causa de um pneu".

Mesmo que não estejam autorizados a criticar abertamente a Michelin por razões contratuais, é claro ouvir nas entrelinhas dos pilotos de MotoGP, de vez em quando, que um pneu do mesmo composto de repente se comportou de forma diferente ou que o desempenho simplesmente não estava certo, especialmente com pneus que tinham sido aquecidos várias vezes.

O pneu traseiro "duro como uma rocha" de Jorge Martin no GP do Qatar não foi, portanto, um caso isolado, mas causou uma agitação particular devido ao momento na fase decisiva do Campeonato do Mundo e às declarações invulgarmente directas do madrileno de 25 anos ("Roubaram-me o título").

O fornecedor francês de pneus defendeu-se das críticas e excluiu qualquer erro de fabrico. Ao mesmo tempo, a equipa cliente Pramac-Ducati continua à espera de uma resposta completa, como confirmou o chefe de equipa Gino Borsoi numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. Está planeada outra reunião com a Michelin para o início de 2024.

Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse, foi diplomático sobre a delicada questão do controlo de qualidade dos pneus e chegou mesmo a defender a Michelin: "Não é fácil fabricar pneus em que um é igual ao outro. É igualmente difícil produzir motores que são sempre iguais. Eu tenho o mesmo problema. Não é verdade que os motores sejam sempre exatamente iguais, mesmo que o sejam no papel. Há sempre um motor que tem mais alguns cavalos, ou um motor que avaria ou que funciona um pouco menos bem... Estas coisas fazem parte das corridas."

"Um piloto tem de aceitar estas coisas", continuou Dall'Igna. "Claro que, quando acontece na fase decisiva do campeonato, dói mais. Mas não se ganha ou perde um campeonato do mundo por causa de um pneu. Ganha-se ou perde-se principalmente por causa dos erros que aconteceram durante a época. E se quisermos melhorar, temos de nos concentrar nesses erros e tentar dar um passo em frente e talvez ganhar um campeonato uma corrida antes do fim."

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.