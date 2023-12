Emanuel Buchner: De la Copa ADAC al equipo Repsol Honda

El ex piloto alemán Emanuel Buchner ha trabajado durante muchos años como mecánico del equipo Repsol Honda. A lo largo de los años, ha atendido a grandes pilotos de MotoGP como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y, más recientemente, Joan Mir.

Aunque no habrá ningún piloto regular alemán en MotoGP en 2024, se hablará alemán en el paddock. Emanuel Buchner, natural de Freystadt, en Baviera, volverá a trabajar como mecánico del equipo oficial Repsol Honda en la próxima temporada.

"Mi padre tenía un negocio de motos, por eso entré en contacto con las carreras a una edad temprana", recuerda Buchner, que participó en la primera edición de la ADAC Junior Cup en 1993. "Era la mejor opción para introducirnos en el mundo de las carreras. Corrí mi primera carrera en Nürburgring. Por aquel entonces, un amigo hizo una apuesta conmigo: si ganaba, me pagaría un salto de puenting. Llegué a liderar la carrera después de dos vueltas, pero por desgracia me estrellé más tarde debido a un contacto. Pero la oportunidad de ganar mi primera carrera estaba ahí".

Buchner, que entonces tenía 20 años, compitió en carreras de motos durante diez años antes de que un grave accidente pusiera fin a su carrera de forma abrupta: "Me estrellé en una curva de sexta. Me rompí dos vértebras y algunos dedos. También sufrí una contusión en el riñón y el hígado, así como un colapso pulmonar. Estuve inconsciente durante unas horas y me desperté más tarde en el hospital. Dejar de correr fue muy duro para mí", dijo Buchner al describir el incidente.

Tras el final de su carrera, se abrieron nuevos caminos para Buchner: "Entonces empecé a trabajar como mecánico para un amigo contra el que había competido anteriormente. Más tarde, estuve a punto de firmar un contrato con un equipo de Superbikes. Pero entonces me llamó Alberto Puig y me invitó. Me ofreció la oportunidad de trabajar junto a Dani Pedrosa para HRC. Nunca antes habría soñado con una oportunidad así".

Desde entonces, el ahora piloto de 50 años ha trabajado con numerosos pilotos de MotoGP de renombre, como Jorge Lorenzo, Alex Márquez, Pol Espargaró y Joan Mir, además de Pedrosa. En 2024, pilotará para el recién llegado a Honda Luca Marini. "Llevo tiempo en el equipo y me sigue encantando el trabajo. Es uno de los mejores equipos del mundo, con pilotos de un talento increíble. Todos los miembros del equipo son superprofesionales y estoy muy contento de trabajar con ellos. La gente del equipo son como tus hermanos o miembros de tu familia, todos grandes personajes".

Buchner también sigue dando rienda suelta a su gran pasión fuera de los circuitos: "Poco después de unirme al equipo, quise restaurar una vieja moto Honda. Encontré una CB550F en Internet. La desmonté por completo y la reconstruí. Elegí el naranja Repsol como color. El resultado final es una preciosa café racer retro", explica Buchner entusiasmado.