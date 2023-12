Emanuel Buchner : de l'ADAC Cup au team Repsol Honda

Même si aucun pilote titulaire allemand ne sera présent en MotoGP en 2024, on parlera allemand dans le paddock. En effet, Emanuel Buchner, originaire de Freystadt en Bavière, sera à nouveau mécanicien dans l'équipe d'usine Repsol Honda la saison prochaine.

"Mon père possédait un magasin de motos, c'est pourquoi je suis entré très tôt en contact avec la course", s'est souvenu Buchner, qui a participé à la première édition de l'ADAC Junior Cup en 1993. "Pour nous, c'était la meilleure option pour nous lancer dans la course. J'ai participé à ma première course sur le Nürburgring. À l'époque, un ami avait fait le pari que si je gagnais, il me paierait un saut à l'élastique. Après deux tours, j'étais même en tête de la course, mais j'ai malheureusement chuté plus tard à cause d'un contact. Mais il y avait une chance que je gagne ma première course".

Buchner, alors âgé de 20 ans, a participé à des courses de moto pendant dix ans avant qu'une grave chute ne mette un terme brutal à sa carrière : "Je suis tombé dans un virage à six vitesses. Je me suis cassé deux vertèbres et quelques doigts. J'ai également eu un rein et un foie contusionnés et un poumon affaissé. J'ai perdu connaissance pendant quelques heures et je ne me suis réveillé que plus tard à l'hôpital. Arrêter de courir a été très dur pour moi", a déclaré Buchner pour décrire l'incident.

Après la fin de sa carrière, de nouvelles voies se sont finalement ouvertes à Buchner : "J'ai alors commencé à travailler comme mécanicien chez un ami contre lequel j'avais auparavant couru. Plus tard, j'ai failli signer un contrat avec une équipe de Superbike. Mais à l'époque, Alberto Puig m'a appelé pour m'inviter. Il m'a proposé de travailler aux côtés de Dani Pedrosa pour le HRC. Je n'aurais jamais imaginé une telle opportunité auparavant".

Depuis, le pilote aujourd'hui âgé de 50 ans a travaillé avec plusieurs pilotes de MotoGP de renom, dont, outre Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Márquez, Pol Espargaró et Joan Mir. En 2024, il sera au service de la nouvelle recrue de Honda, Luca Marini. "Cela fait un moment que je suis là et j'aime toujours autant le travail. C'est l'une des meilleures équipes du monde avec des pilotes incroyablement talentueux. Tous les membres de l'équipe sont super professionnels, je suis très heureux de travailler avec eux. Les gens de l'équipe sont comme tes frères ou des membres de ta famille, tous des personnages géniaux".

En dehors du circuit, Buchner continue de s'adonner à sa grande passion : "Peu après mon arrivée dans l'équipe, j'ai voulu restaurer une vieille moto Honda. Sur Internet, je suis tombé sur une CB550F. Je l'ai entièrement démontée et reconstruite. J'ai choisi la couleur orange Repsol. Au final, j'ai obtenu un magnifique café-racer rétro", s'enthousiasme Buchner.