Emanuel Buchner: dalla ADAC Cup al Repsol Honda Team

L'ex pilota tedesco Emanuel Buchner ha lavorato per molti anni come meccanico per il team Repsol Honda. Nel corso degli anni, si è occupato di grandi della MotoGP come Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e, più recentemente, Joan Mir.

Anche se nel 2024 non ci sarà nessun pilota tedesco nel MotoGP, nel paddock si parlerà tedesco. Emanuel Buchner, originario di Freystadt in Baviera, lavorerà ancora una volta come meccanico per il team Repsol Honda works nella prossima stagione.

"Mio padre aveva un'azienda di motociclette, ed è per questo che sono entrato in contatto con le corse in tenera età", ha ricordato Buchner, che ha partecipato alla prima edizione dell'ADAC Junior Cup nel 1993. "Era l'opzione migliore per noi per entrare nel mondo delle corse. Ho guidato la mia prima gara al Nürburgring. All'epoca, un amico fece una scommessa con me: se avessi vinto, mi avrebbe pagato il bungee jumping. Ero addirittura in testa alla gara dopo due giri, ma purtroppo sono caduto in seguito a un contatto. Ma la possibilità di vincere la mia prima gara c'era".

L'allora ventenne Buchner gareggiò in moto per dieci anni prima che un grave incidente ponesse fine alla sua carriera: "Sono caduto in una curva in sesta marcia. Mi sono rotto due vertebre e alcune dita. Ho riportato anche una contusione ai reni e al fegato e un polmone collassato. Sono rimasto incosciente per alcune ore e mi sono risvegliato solo più tardi in ospedale. Smettere di correre è stato molto difficile per me", ha detto Buchner, descrivendo l'incidente.

Dopo la fine della sua carriera, per Buchner si sono aperte nuove strade: "Ho iniziato a lavorare come meccanico per un amico contro il quale avevo corso in precedenza. In seguito, ho quasi firmato un contratto con una squadra di Superbike. Ma poi Alberto Puig mi ha chiamato e mi ha invitato. Mi ha offerto la possibilità di lavorare al fianco di Dani Pedrosa per la HRC. Non avrei mai sognato un'opportunità del genere".

Da allora, l'ormai cinquantenne ha lavorato con diversi piloti famosi della MotoGP, tra cui Jorge Lorenzo, Alex Márquez, Pol Espargaró e Joan Mir, oltre a Pedrosa. Nel 2024 sarà al fianco del nuovo arrivato in Honda Luca Marini. "Sono con la squadra da un po' di tempo e continuo ad amare il lavoro. È una delle migliori squadre al mondo con piloti di incredibile talento. Tutti i membri della squadra sono super professionali e sono molto felice di lavorare con loro. Le persone del team sono come fratelli o membri della famiglia, tutti personaggi fantastici".

Buchner continua ad assecondare la sua grande passione anche fuori dalla pista: "Poco dopo essere entrato in squadra, volevo restaurare una vecchia moto Honda. Mi sono imbattuto in una CB550F su Internet. L'ho smontata completamente e l'ho ricostruita. Ho scelto il colore arancione Repsol. Il risultato finale è una bellissima café racer retrò", racconta entusiasta Buchner.