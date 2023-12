Emanuel Buchner: Da Taça ADAC para a equipa Repsol Honda

Apesar de não haver nenhum piloto alemão no MotoGP em 2024, o alemão será falado no paddock. Emanuel Buchner, natural de Freystadt, na Baviera, vai voltar a trabalhar como mecânico na equipa de trabalho da Repsol Honda na próxima época.

"O meu pai tinha uma empresa de motos e foi por isso que entrei em contacto com as corridas desde muito cedo", recordou Buchner, que participou na primeira edição da ADAC Junior Cup em 1993. "Era a melhor opção para entrarmos nas corridas. Conduzi a minha primeira corrida em Nürburgring. Na altura, um amigo apostou comigo que, se eu ganhasse, ele pagava-me um bungee jump. Cheguei a liderar a corrida ao fim de duas voltas, mas infelizmente caí mais tarde devido a um contacto. Mas a hipótese de ganhar a minha primeira corrida estava lá".

Buchner, então com 20 anos, competiu em corridas de motas durante dez anos, até que um acidente grave pôs fim à sua carreira: "Despistei-me numa curva de sexta velocidade. Parti duas vértebras e alguns dedos. Também sofri uma contusão nos rins e no fígado e um colapso pulmonar. Estive inconsciente durante algumas horas e só acordei mais tarde no hospital. Parar de correr foi muito difícil para mim", disse Buchner, descrevendo o incidente.

Após o fim da sua carreira, abriram-se finalmente novos caminhos para Buchner: "Comecei então a trabalhar como mecânico para um amigo contra quem tinha corrido anteriormente. Mais tarde, quase assinei um contrato com uma equipa de Superbike. Mas depois Alberto Puig telefonou-me e convidou-me. Ofereceu-me a oportunidade de trabalhar ao lado de Dani Pedrosa na HRC. Nunca teria sonhado com uma oportunidade destas".

Desde então, o piloto de 50 anos já trabalhou com uma série de pilotos de MotoGP bem conhecidos, incluindo Jorge Lorenzo, Alex Márquez, Pol Espargaró e Joan Mir, para além de Pedrosa. Em 2024, vai pilotar para o recém-chegado à Honda Luca Marini. "Já estou na equipa há algum tempo e continuo a adorar o trabalho. É uma das melhores equipas do mundo com pilotos incrivelmente talentosos. Todos os membros da equipa são super profissionais e estou muito feliz por trabalhar com eles. As pessoas da equipa são como irmãos ou membros da família, todos com grande personalidade."

Buchner também continua a satisfazer a sua grande paixão fora das pistas: "Pouco depois de entrar para a equipa, quis restaurar uma velha moto Honda. Deparei-me com uma CB550F na Internet. Desmontei-a completamente e reconstruí-a. Escolhi a cor laranja Repsol. O resultado final é uma bela café racer retro", entusiasma-se Buchner.