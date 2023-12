100 años de MV Agusta: De los inicios a la entrada en KTM

MV son las siglas de "Meccanica Verghera". La marca de motocicletas MV Agusta se fundó en 1923 como empresa familiar en Gallarate, al noroeste de Milán. La empresa se centró en la emergente industria aeronáutica, pero a partir de 1927 empezó a fabricar también motocicletas. Durante la Segunda Guerra Mundial, MV fue muy útil a las potencias italianas gracias a sus muchos años de experiencia en la producción aeronáutica.

Después de que Italia perdiera la guerra en 1943 y se retirara, los hermanos Domenico y Corrado Agusta decidieron volver a la producción de motocicletas. En la posguerra, unos 150 fabricantes de motocicletas competían en Italia, ya que la demanda de medios de transporte motorizados se limitaba a vehículos sencillos y, sobre todo, baratos. El Conte Domenico Agusta, de más edad, resultó ser el más comprometido. Las carreras de motos eran su gran pasión.

Hasta 1950, Gallarate se dedicó a la tecnología de dos tiempos, que entonces no estaba plenamente desarrollada, pero pronto se pasó a la tecnología de cuatro tiempos y se mantuvo fiel a ella durante más de dos décadas, incluso se podría decir que hasta el primer amargo final.

En las cilindradas pequeñas, la empresa se convirtió rápidamente en líder mundial. En 1952, Cecil Sandford consiguió la primera victoria en el debut de MV Agusta en la Isla de Man en la clase Lightweight, lo que significó también la primera victoria en un GP. Tras una nueva victoria y los primeros puestos en las cuatro carreras restantes, el piloto británico se coronó también campeón del mundo al final de la temporada. La MV de 125 cc y doble árbol de levas pesaba 76 kg y alcanzaba una velocidad máxima de 160 km/h con sus 15 CV.

Hasta principios de los años 60, MV dominó las categorías de 125 y 250 cc y ganó diez títulos mundiales. Sólo Carlo Ubbiali ganó ocho de sus nueve títulos con una máquina Gallarat. Pero el verdadero objetivo del Conde eran las dos categorías de gran cilindrada. Así que fichó al primer campeón del mundo de medio litro, Les Graham, para 1951. Además de su experiencia, trajo consigo importantes conocimientos de su amigo Ernie Earles, el inventor de la horquilla delantera del mismo nombre. En las categorías de gran cilindrada, MV tuvo que ponerse al día en el sector de los chasis. Al principio, la empresa tardó en alcanzar a la competencia. En 1952, Graham ganó finalmente las dos últimas carreras de la temporada de 500cc, por lo que se depositaron grandes expectativas en el año siguiente. Sin embargo, falleció en un accidente en el TT inglés al inicio de la temporada.

El rodesiano Ray Amm fue fichado para 1955. Pero este gran piloto también perdió la vida en una MV, en su primera carrera para el Conde, una carrera nacional en Imola. En 1956, el equipo de Gallarate vivió uno de los mejores días de la historia de la empresa en Spa-Francorchamps (Bélgica). MV cruzó la línea de meta en primer lugar en las cuatro carreras del día. Carlo Ubbiali ganó las dos categorías pequeñas y John Surtees las dos grandes. Sólo Norton había logrado anteriormente una hazaña similar, ganando las tres categorías anunciadas de 350 cc, 500 cc y sidecar a través de Geoff Duke y Eric Oliver, también en Spa.

En 1956, John Surtees ganó el tan esperado primer campeonato del mundo de medio litro para MV Agusta, aunque sólo pudo participar en la mitad de las seis carreras de la temporada. Después de tres victorias consecutivas, se lesionó tan gravemente en una caída en el circuito de Solitude, en Stuttgart, que quedó descartado para el resto del año. Tras ganar otros seis títulos mundiales para los italianos, Surtees se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 en 1964 con un Ferrari, el equivalente de MV Agusta en el automovilismo. Ningún otro piloto ha sido capaz de repetir esta hazaña.

Al final de la temporada de 1957, Gilera, Mondial, Moto Guzzi y Norton se retiraron de las carreras de GP de fábrica. DKW y NSU tampoco participaron más. Las razones aducidas fueron el aumento de los costes y la prohibición de los carenados integrales. Esto significó que MV lo tuvo fácil y produjo todos los campeones del mundo de las cuatro categorías en solitario en los tres años siguientes. Con el tiempo, cada vez más gente afirmaba que MV coleccionaba títulos de campeón del mundo como otras personas coleccionan sellos gracias a la falta de competencia. Debido a la pérdida de eficacia publicitaria asociada, Conte Agusta también anunció su retirada de los trabajos para 1961.

Después de que sólo dos mecánicos de Gallarate se pusieran a disposición de Gary Hocking, el Conde ya no pudo resistirse a su gran pasión a mitad de temporada y regresó al circuito de los Grandes Premios. Pero ahora sólo en las dos grandes categorías en solitario de 350 y 500 cc. Al año siguiente, Domenico Agusta no permitió que sus pilotos de 350 cc tomaran la salida en su GP de casa, en Monza. La competencia del Lejano Oriente en forma de Honda era ahora superior en esta clase. Esto podría criticarse como antideportivo o incluso cobarde, pero hay que recordar que tras la retirada de los principales rivales, ya no se siguió desarrollando con la máxima constancia.

En 1965, Conte Agusta trajo a Giacomo Agostini a MV. El año anterior había ganado el campeonato italiano de 250cc por delante de su compañero de equipo, el experimentado ex campeón del mundo Tarquinio Provini. Para concentrarse en la Fórmula 1, Honda se retiró a finales de 1967. Esto facilitó de nuevo la victoria de MV frente a pilotos privados con sus Matchless, Norton, Metisse, Seeley, Linto, Paton, etc. Giacomo Agostini, con MV, se convirtió así en un ganador en serie y en campeón del mundo, superando a todos sus rivales en muchas carreras. Sin embargo, las carreras de motos lo eran todo para el Conde, sobre todo porque podía permitírselo económicamente al ser el líder del mercado en la producción de helicópteros.

Durante ese periodo sin rival, intentó crear emoción artificial, principalmente en las carreras de casa. Por ejemplo, en Monza en 1968. Aquí volvió a contratar a Mike Hailwood, que tras una "emocionante batalla" acabaría por detrás de "Ago Nazionale". "Mike the Bike" declinó con agradecimiento y se marchó a Benelli entre las carreras de entrenamiento.

A principios de los años 70, por fin volvió a haber rivales serios gracias a Yamaha, que al principio se utilizó de forma privada. Inicialmente en la categoría de 350cc, más tarde también en la categoría reina.

En febrero de 1971, el conde Domenico Agusta falleció inesperadamente de un fallo cardíaco. Su hermano Corrado se hizo cargo de la dirección de la empresa y del equipo de carreras, seguido poco después por un holding. Las ahora competitivas dos tiempos de Yamaha y Suzuki sacudieron cada vez más el trono de las MV de cuatro cilindros.

A mediados de los setenta, la FIM reguló el número máximo de phon permitido a 116 phon. Hoy en día, las MV de cuatro tiempos alcanzan fácilmente los 130 fon o dB(A). Sin embargo, la reducción del ruido sólo habría sido posible junto con una grave pérdida de potencia, por lo que en Gallarate se tomó la decisión de retirarse definitivamente.

En 1976, Giacomo Agostini, con la ayuda de patrocinadores cada vez mayores (en este caso api y Marlboro), utilizó las MV de 350 y 500 cc de forma privada. En el Gran Premio de Alemania celebrado en Nürburgring el 29 de agosto, Ago consiguió la última victoria en un GP sobre una MV Agusta de pura sangre.

Tras numerosos cambios de propietario y un regreso medianamente exitoso a las carreras de motos, MV Agusta ha participado recientemente en el Campeonato del Mundo de Moto2 y actualmente en el Campeonato del Mundo de Supersport. En el campeonato del mundo basado en la producción, MV Agusta tuvo bastante éxito: entre 2014 y 2023, se ganaron once carreras con la F3 675 y la F800 (en uso a partir de 2022).

Este año se anunció que la empresa austriaca KTM AG, filial de Pierer Mobilty AG, propietaria también de las marcas Husqvarna y GASGAS, adquiriría gradualmente una participación mayoritaria en MV Agusta. Esto alimentó las esperanzas de que la marca de lujo pudiera regresar a la categoría reina de los Grandes Premios.