100 ans de MV Agusta : des débuts à l'arrivée de KTM

MV est l'abréviation de "Meccanica Verghera". La marque de motos MV Agusta a été fondée en 1923 en tant qu'entreprise familiale à Gallarate, au nord-ouest de Milan. L'entreprise se concentrait sur l'aviation en plein essor, mais à partir de 1927, elle se consacra également à la fabrication de motos. Pendant la Seconde Guerre mondiale, MV a été très utile au pouvoir italien grâce à sa longue expérience dans la production d'avions.

Après que l'Italie eut perdu la guerre en 1943 et se soit retirée, les frères Domenico et Corrado Agusta décidèrent de se lancer à nouveau dans la production de motos. Dans l'après-guerre, quelque 150 fabricants de motos se faisaient concurrence en Italie, car le besoin de moyens de locomotion motorisés se limitait à des véhicules simples et surtout bon marché. L'aîné, Conte Domenico Agusta, s'est révélé être le plus engagé. Les motos de course étaient sa grande passion.

Jusqu'en 1950, Gallarate s'est consacré à la technique deux temps, qui n'était pas encore au point à l'époque, mais est rapidement passé à la technique quatre temps et y est resté fidèle pendant plus de deux décennies, on pourrait même dire jusqu'à la première fin amère.

Dans les petites cylindrées, l'entreprise s'est rapidement hissée au sommet de la hiérarchie mondiale. Cecil Sandford a ainsi remporté sa première victoire en 1952 lors des débuts de MV Agusta sur l'île de Man dans la catégorie poids plume, ce qui signifiait également sa première victoire en GP. Après une autre victoire et des places de choix dans les quatre courses restantes, le Britannique remporta également le championnat du monde des pilotes à la fin de la saison. La MV à double cames de 125 cm3 pesait 76 kg et pouvait atteindre une vitesse maximale de 160 km/h avec ses 15 chevaux.

Jusqu'au début des années soixante, MV a dominé les catégories 125 et 250 cc et a remporté dix titres de champion du monde. Carlo Ubbiali a remporté à lui seul huit de ses neuf titres sur une machine Gallarate. Mais le véritable objectif du comte était les deux grandes catégories de cylindrée. C'est ainsi qu'il engagea le premier champion du monde des demi-litres, Les Graham, pour 1951. Celui-ci apporta, outre son expérience, des connaissances importantes de son ami Ernie Earles, l'inventeur de la fourche avant du même nom. Dans les catégories de grosse cylindrée, MV avait un certain retard à rattraper en matière de suspensions. Au début, on ne se rapprochait que lentement de la concurrence. En 1952, Graham remporta finalement les deux dernières courses de la saison chez les 500 cm3, si bien que l'on plaça de grands espoirs dans l'année qui suivit. Mais en début de saison, il est victime d'un accident mortel lors du TT anglais.

Pour 1955, le Rhodésien Ray Amm a été engagé. Mais ce pilote de pointe perdit lui aussi la vie sur une MV, lors de sa première course pour le comte, une course nationale à Imola. En 1956, l'équipe de Gallarate a vécu l'un des plus beaux jours de son histoire à Spa-Francorchamps, en Belgique. Dans les quatre courses de la journée, les MV franchissent la ligne d'arrivée en premier. Carlo Ubbiali a remporté les deux petites catégories, John Surtees les deux grandes. Auparavant, seule Norton avait réussi un exploit similaire, en remportant également à Spa les trois catégories proposées, 350 cc, 500 cc et side-car, grâce à Geoff Duke et Eric Oliver.

En 1956, John Surtees a remporté le premier championnat du monde de demi-litre tant attendu pour MV Agusta, bien qu'il n'ait pu participer qu'à la moitié des six courses de la saison. Après trois victoires consécutives, il s'est blessé si gravement lors d'une chute sur la Solitude de Stuttgart qu'il a dû s'absenter pour le reste de l'année. Après avoir remporté six autres titres de champion du monde pour l'équipe italienne, Surtees est devenu champion du monde de Formule 1 en 1964 sur Ferrari, l'équivalent de MV Agusta en course automobile. Aucun autre pilote n'a réussi à répéter cet exploit jusqu'à présent.

À la fin de la saison 1957, Gilera, Mondial, Moto Guzzi et Norton se sont retirés des GP. DKW et NSU n'étaient plus de la partie non plus. Les raisons invoquées étaient l'augmentation des coûts et l'interdiction des carénages intégraux. MV a donc eu la partie facile et a fourni tous les champions du monde des quatre catégories solo au cours des trois années suivantes. Au fil du temps, de plus en plus de voix s'élevaient pour dire que MV collectionnait les titres de champion du monde comme d'autres les timbres, grâce à l'absence de concurrence. En raison de la perte d'impact publicitaire qui en résultait, Conte Agusta annonça également son retrait de l'usine pour 1961.

Après avoir mis à la disposition de Gary Hocking seulement deux mécaniciens de Gallarate, le comte ne put résister à sa grande passion à la mi-saison et revint dans le circuit des Grands Prix. Mais uniquement dans les deux grandes catégories solo 350 et 500 cc. L'année suivante, Domenico Agusta n'a pas autorisé ses 350cc à prendre le départ du GP de Monza. La concurrence d'Extrême-Orient en la personne de Honda était entre-temps devenue supérieure dans cette catégorie. On pourrait y voir de l'antisportivité, voire de la lâcheté, mais il ne faut pas oublier qu'après l'abandon des grands adversaires, le développement n'a plus été poursuivi avec la dernière rigueur.

En 1965, Conte Agusta a fait venir Giacomo Agostini chez MV. Ce dernier avait remporté l'année précédente le championnat italien des 250 cm3 devant son compagnon d'écurie, l'ex-champion du monde expérimenté Tarquinio Provini. Pour se concentrer sur la Formule 1, Honda s'est retiré fin 1967. Il était donc à nouveau relativement facile pour MV de gagner contre des pilotes privés sur leur Matchless, Norton, Metisse, Seeley, Linto, Paton, etc. C'est ainsi que Giacomo Agostini sur MV devint un vainqueur en série, voire un champion du monde, dépassant tous ses concurrents lors de certaines courses. Mais la course de moto était l'activité principale du comte, d'autant plus qu'en tant que leader du marché de la production d'hélicoptères, il pouvait se le permettre financièrement.

Durant cette période sans concurrence, il a essayé de créer artificiellement du suspense, principalement lors des courses à domicile. Par exemple en 1968 à Monza. Il y engagea une nouvelle fois Mike Hailwood qui, après une "lutte passionnante", devait finalement s'aligner derrière "Ago Nazionale". "Mike the Bike" a refusé en remerciement et a fait ses adieux à Benelli entre les entraînements.

Au début des années 1970, les Yamaha, d'abord utilisées à titre privé, sont enfin redevenues des adversaires sérieux. Au début chez les 350, plus tard aussi dans la catégorie reine.

En février 1971, le comte Domenico Agusta décède subitement d'un arrêt cardiaque. La direction de l'entreprise et de l'équipe de course a été reprise par son frère Corrado et, peu après, par une holding. Les deux temps de Yamaha et Suzuki, devenus entre-temps compétitifs, ébranlent de plus en plus le trône des MV à quatre cylindres.

Au milieu des années 70, la FIM a réglementé le nombre maximal de phones autorisés à 116 phones. Les MV à quatre temps atteignaient facilement 130 phones, soit aujourd'hui dB(A). Mais l'insonorisation n'aurait été possible qu'en liaison avec une grave perte de puissance, si bien qu'à Gallarate, on décida de se retirer définitivement.

En 1976, Giacomo Agostini, avec l'aide de sponsors qui se multipliaient timidement (en l'occurrence api et Marlboro), utilisa les 350 et 500 MV à titre privé. Le 29 août, lors du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, Ago a remporté sa dernière victoire en GP sur une MV Agusta de pure race.

Après de nombreux changements de propriétaires et des retours dans le sport motocycliste couronnés d'un succès mitigé, MV Agusta s'est récemment engagé dans le championnat du monde Moto2 et actuellement dans le championnat du monde Supersport. Dans le championnat du monde proche de la série, le succès est au rendez-vous : entre 2014 et 2023, onze courses ont été remportées avec la F3 675 et la F800 (en service à partir de 2022).

Cette année, il a été annoncé que la société autrichienne KTM AG, une filiale de Pierer Mobilty AG, à laquelle appartiennent également les marques Husqvarna et GASGAS, allait progressivement prendre la majorité des actions de MV Agusta. Cela a attisé les espoirs d'un retour de la marque noble dans la catégorie reine du sport en Grand Prix.