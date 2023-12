100 anni di MV Agusta: dagli esordi all'ingresso in KTM

MV sta per "Meccanica Verghera". Il marchio di motociclette MV Agusta è stato fondato nel 1923 come azienda familiare a Gallarate, a nord-ovest di Milano. L'azienda si concentrava sull'emergente industria aeronautica, ma dal 1927 iniziò a produrre anche motociclette. Durante la Seconda Guerra Mondiale, MV fu molto utile alle autorità italiane grazie alla sua esperienza pluriennale nella produzione di aerei.

Dopo che l'Italia perse la guerra nel 1943 e si ritirò, i fratelli Domenico e Corrado Agusta decisero di tornare alla produzione di motociclette. Nel dopoguerra, in Italia si contendevano circa 150 produttori di motociclette, poiché la domanda di mezzi di trasporto motorizzati era limitata a veicoli semplici e, soprattutto, economici. Il Conte Domenico Agusta, più anziano, si rivelò il più impegnato. Le moto da corsa erano la sua grande passione.

Fino al 1950, Gallarate si dedicò alla tecnologia a due tempi, che all'epoca non era ancora pienamente sviluppata, ma presto passò a quella a quattro tempi e vi rimase fedele per oltre due decenni, si potrebbe dire fino alla prima amara fine.

Nelle classi di piccola cilindrata, l'azienda divenne rapidamente leader mondiale. Nel 1952, Cecil Sandford ottenne la prima vittoria al debutto di MV Agusta sull'Isola di Man nella classe Lightweight, che significò anche la prima vittoria in un GP. Dopo un'altra vittoria e i primi posti nelle quattro gare rimanenti, il pilota britannico fu incoronato campione del mondo alla fine della stagione. La MV 125 cc a doppia camma pesava 76 kg e raggiungeva una velocità massima di 160 km/h con i suoi 15 CV.

Fino ai primi anni Sessanta, MV dominò le classi 125 e 250 cc e vinse dieci titoli mondiali. Solo Carlo Ubbiali vinse otto dei suoi nove titoli in sella a una Gallarat. Ma il vero obiettivo del Conte erano le due classi di grande cilindrata. Così ingaggiò il primo campione del mondo della mezza litro Les Graham per il 1951. Oltre alla sua esperienza, portò con sé anche le importanti conoscenze del suo amico Ernie Earles, l'inventore dell'omonima forcella anteriore. Nelle classi di grande cilindrata, MV dovette recuperare terreno nel settore dei telai. Inizialmente, l'azienda fu lenta nel recuperare il ritardo rispetto alla concorrenza. Nel 1952, Graham vinse finalmente le ultime due gare della stagione 500cc, tanto che si riponevano grandi aspettative per l'anno successivo. Tuttavia, egli rimase ucciso in un incidente al TT inglese all'inizio della stagione.

Il rhodesiano Ray Amm fu scritturato per il 1955. Ma anche questo pilota di punta perse la vita su una MV, nella sua prima gara per il Conte, una gara nazionale a Imola. Nel 1956, la squadra di Gallarate visse una delle migliori giornate della storia dell'azienda a Spa-Francorchamps, in Belgio. MV tagliò il traguardo per prima in tutte e quattro le gare della giornata. Carlo Ubbiali ha vinto le due classi piccole, John Surtees le due grandi. Solo Norton aveva precedentemente compiuto un'impresa simile, vincendo le tre classi pubblicizzate di 350 cc, 500 cc e sidecar grazie a Geoff Duke ed Eric Oliver, sempre a Spa.

Nel 1956, John Surtees vinse il tanto atteso primo campionato mondiale della mezza litro per la MV Agusta, anche se poté partecipare solo a metà delle sei gare della stagione. Dopo tre vittorie consecutive, si infortunò così gravemente in un incidente sul circuito di Solitude a Stoccarda da essere escluso per il resto dell'anno. Dopo aver vinto altri sei titoli mondiali per gli italiani, Surtees divenne campione del mondo di Formula 1 nel 1964 con una Ferrari, l'equivalente della MV Agusta nelle corse automobilistiche. Nessun altro pilota è ancora riuscito a ripetere questa impresa.

Alla fine della stagione 1957, Gilera, Mondial, Moto Guzzi e Norton si ritirarono dalle gare di GP in fabbrica. Anche DKW e NSU non furono più coinvolte. I motivi erano l'aumento dei costi e il divieto di carenatura integrale. Ciò significa che MV ebbe vita facile e produsse tutti i campioni del mondo delle quattro classi in solitaria nei tre anni successivi. Nel corso del tempo, sempre più persone sostennero che, grazie alla mancanza di concorrenza, la MV collezionava titoli mondiali come altri collezionano francobolli. A causa della perdita di efficacia pubblicitaria che ne derivava, Conte Agusta annunciò anche il suo ritiro dai lavori per il 1961.

Dopo che solo due meccanici di Gallarate erano stati messi a disposizione di Gary Hocking, a metà stagione il Conte non poté più resistere alla sua grande passione e tornò sul circuito dei Gran Premi. Ma ora solo nelle due grandi classi solitarie 350 e 500 cc. L'anno successivo, Domenico Agusta non permise ai suoi piloti di 350 cc di prendere il via al GP di casa a Monza. La concorrenza dell'Estremo Oriente, sotto forma di Honda, era ora superiore in questa classe. Questa scelta potrebbe essere criticata come antisportiva o addirittura vigliacca, ma va ricordato che dopo il ritiro dei principali rivali, lo sviluppo non fu più perseguito con la massima costanza.

Nel 1965, Conte Agusta portò in MV Giacomo Agostini. L'anno precedente aveva vinto il campionato italiano 250cc davanti al suo compagno di squadra, l'esperto ex campione del mondo Tarquinio Provini. Per concentrarsi sulla Formula 1, Honda si ritirò alla fine del 1967. Questo rese relativamente facile per MV vincere di nuovo contro i piloti privati con le loro Matchless, Norton, Metisse, Seeley, Linto, Paton ecc. Giacomo Agostini su MV divenne così un vincitore seriale e campione del mondo, doppiando tutti i suoi avversari in molte gare. Tuttavia, le corse in moto erano tutto per il Conte, soprattutto perché poteva permetterselo finanziariamente in quanto leader di mercato nella produzione di elicotteri.

Durante questo periodo senza rivali, cercò di creare emozioni artificiali, soprattutto nelle gare di casa. Ad esempio, a Monza nel 1968. Qui ingaggiò ancora una volta Mike Hailwood, che dopo una "battaglia entusiasmante" sarebbe finito dietro "Ago Nazionale". "Mike the Bike" declinò i ringraziamenti e se ne andò alla Benelli tra un allenamento e l'altro.

All'inizio degli anni Settanta, finalmente, ci furono di nuovo dei seri rivali grazie alla Yamaha, che inizialmente fu utilizzata privatamente. Inizialmente nella classe 350cc, in seguito anche nella classe regina.

Nel febbraio 1971, il conte Domenico Agusta morì inaspettatamente per insufficienza cardiaca. Suo fratello Corrado assunse la gestione dell'azienda e della squadra corse, seguito poco dopo da una holding. I due tempi Yamaha e Suzuki, ormai competitivi, scossero sempre più il trono delle MV a quattro cilindri.

A metà degli anni Settanta, la FIM regolamentò il numero massimo di foni consentito a 116 fon. Oggi le MV a quattro tempi raggiungono facilmente i 130 phon o dB(A). Tuttavia, la riduzione del rumore sarebbe stata possibile solo in combinazione con una grave perdita di potenza, per cui a Gallarate si decise di ritirarsi definitivamente.

Nel 1976, Giacomo Agostini, con l'aiuto di sponsor in timido aumento (in questo caso api e Marlboro), utilizzò privatamente le MV da 350 e 500 cc. Al Gran Premio di Germania al Nürburgring, il 29 agosto, Ago conquistò l'ultima vittoria in sella a una MV Agusta purosangue.

Dopo numerosi cambi di proprietà e un ritorno di discreto successo alle competizioni motociclistiche, MV Agusta è stata recentemente impegnata nel campionato mondiale Moto2 e attualmente nel campionato mondiale Supersport. Nel campionato mondiale di serie, MV Agusta ha ottenuto un discreto successo: tra il 2014 e il 2023, sono state vinte undici gare con la F3 675 e la F800 (in uso dal 2022).

Quest'anno è stato annunciato che l'azienda austriaca KTM AG, una filiale di Pierer Mobilty AG, che possiede anche i marchi Husqvarna e GASGAS, avrebbe gradualmente acquisito una partecipazione di maggioranza in MV Agusta. Questo ha alimentato le speranze che il marchio di lusso potesse tornare nella classe regina dei Gran Premi.