100 anos de MV Agusta: Do início à entrada na KTM

MV é o acrónimo de "Meccanica Verghera". A marca de motos MV Agusta foi fundada em 1923 como uma empresa familiar em Gallarate, a noroeste de Milão. A empresa centrava-se na indústria aeronáutica em ascensão, mas a partir de 1927 começou também a fabricar motociclos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a MV foi muito útil para as potências italianas com os seus muitos anos de experiência na produção de aviões.

Depois de a Itália ter perdido a guerra em 1943 e se ter retirado, os irmãos Domenico e Corrado Agusta decidiram regressar à produção de motociclos. No período pós-guerra, cerca de 150 fabricantes de motos competiam em Itália, uma vez que a procura de meios de transporte motorizados se limitava a veículos simples e, sobretudo, baratos. O Conte Domenico Agusta, mais velho, revelou-se o mais empenhado. As motas de corrida eram a sua grande paixão.

Até 1950, Gallarate dedicou-se à tecnologia de dois tempos, ainda não totalmente desenvolvida na altura, mas rapidamente mudou para a tecnologia de quatro tempos e manteve-se fiel a ela durante mais de duas décadas, podendo mesmo dizer-se até ao primeiro amargo fim.

Nas classes de pequena cilindrada, a empresa tornou-se rapidamente líder mundial. Em 1952, Cecil Sandford obteve a primeira vitória na estreia da MV Agusta na Ilha de Man na classe Lightweight, o que também significou a primeira vitória no GP. Depois de mais uma vitória e dos primeiros lugares nas quatro corridas restantes, o piloto britânico também foi coroado campeão mundial no final da temporada. A MV de 125 cc e duas câmaras pesava 76 kg e atingia uma velocidade máxima de 160 km/h com os seus 15 cv.

Até ao início dos anos 60, a MV dominou as classes de 125 e 250 cc e ganhou dez títulos de campeã mundial. Só Carlo Ubbiali ganhou oito dos seus nove títulos numa máquina Gallarat. Mas o verdadeiro objetivo do Conde eram as duas classes de grande cilindrada. Assim, ele inscreveu o primeiro campeão mundial de meio litro Les Graham para 1951. Para além da sua experiência, ele também trouxe consigo conhecimentos importantes do seu amigo Ernie Earles, o inventor da forquilha dianteira com o mesmo nome. Nas classes de grande cilindrada, a MV teve de recuperar o atraso no sector dos chassis. Inicialmente, a empresa foi lenta a recuperar o atraso em relação à concorrência. Em 1952, Graham finalmente venceu as duas últimas corridas da temporada de 500cc, de modo que grandes expectativas foram colocadas no ano seguinte. No entanto, morre num acidente no TT inglês no início da época.

O rodesiano Ray Amm foi inscrito para 1955. Mas este piloto de topo também perde a vida numa MV, na sua primeira corrida pelo Conde, uma prova nacional em Imola. Em 1956, a equipa de Gallarate vive um dos melhores dias da história da empresa em Spa-Francorchamps, na Bélgica. A MV cruzou a linha de chegada em primeiro lugar em todas as quatro corridas do dia. Carlo Ubbiali venceu as duas classes pequenas, John Surtees as duas grandes. Apenas a Norton tinha conseguido anteriormente um feito semelhante, vencendo as três classes anunciadas de 350 cc, 500 cc e sidecar através de Geoff Duke e Eric Oliver, também em Spa.

Em 1956, John Surtees ganhou o tão esperado primeiro campeonato mundial de meio litro para a MV Agusta, embora só tenha podido participar em metade das seis corridas da época. Após três vitórias consecutivas, lesionou-se de tal forma num acidente no circuito de Solitude, em Estugarda, que ficou de fora durante o resto do ano. Depois de conquistar mais seis títulos de campeão mundial para os italianos, Surtees tornou-se campeão mundial de Fórmula 1 em 1964 com um Ferrari, o equivalente à MV Agusta no automobilismo. Nenhum outro piloto conseguiu ainda repetir este feito.

No final da época de 1957, a Gilera, a Mondial, a Moto Guzzi e a Norton retiram-se das corridas de GP na fábrica. A DKW e a NSU também deixaram de participar. As razões apresentadas foram o aumento dos custos e a proibição de carenagens completas. Isto significa que a MV teve uma vida fácil e produziu todos os campeões mundiais nas quatro classes a solo nos três anos seguintes. Com o passar do tempo, cada vez mais pessoas afirmavam que a MV estava a colecionar títulos de campeões mundiais como outras pessoas coleccionam selos, graças à falta de concorrência. Devido à perda de eficácia publicitária associada, a Conte Agusta também anunciou a sua retirada dos trabalhos para 1961.

Depois de apenas dois mecânicos de Gallarate terem sido colocados à disposição de Gary Hocking, o Conde não consegue resistir à sua grande paixão a meio da época e regressa ao circuito dos Grandes Prémios. Mas agora apenas nas duas grandes classes a solo de 350 e 500 cc. No ano seguinte, Domenico Agusta não permitiu que os seus pilotos de 350cc começassem no seu GP caseiro em Monza. A concorrência do Extremo Oriente, sob a forma da Honda, era agora superior nesta classe. Esta atitude pode ser criticada como antidesportiva ou mesmo cobarde, mas deve ser lembrado que após a retirada dos principais rivais, o desenvolvimento deixou de ser prosseguido com a máxima consistência.

Em 1965, Conte Agusta traz Giacomo Agostini para a MV. Ele tinha ganho o campeonato italiano de 250cc no ano anterior, à frente do seu companheiro de equipa, o experiente ex-campeão mundial Tarquinio Provini. Para se concentrar na Fórmula 1, a Honda retira-se no final de 1967. Este facto torna relativamente fácil para a MV vencer contra os pilotos privados com as suas Matchless, Norton, Metisse, Seeley, Linto, Paton, etc. Giacomo Agostini na MV torna-se assim um vencedor em série e campeão do mundo, ultrapassando todos os seus rivais em muitas corridas. No entanto, as corridas de motos eram tudo para o Conde, especialmente porque ele podia pagar financeiramente como líder de mercado na produção de helicópteros.

Durante o período sem rival, tentou criar emoção artificial, principalmente nas corridas em casa. Por exemplo, em Monza, em 1968. Aqui, mais uma vez, contratou Mike Hailwood, que após uma "batalha emocionante" acabaria por terminar atrás de "Ago Nazionale". "Mike the Bike" recusou com agradecimentos e partiu para a Benelli entre os treinos.

No início dos anos 70, finalmente voltam a existir rivais sérios graças à Yamaha, que inicialmente era utilizada a título privado. Inicialmente na classe 350cc, mais tarde também na classe rainha.

Em fevereiro de 1971, o Conde Domenico Agusta morreu inesperadamente de insuficiência cardíaca. O seu irmão Corrado assumiu a gestão da empresa e da equipa de competição, seguido pouco tempo depois por uma sociedade gestora de participações sociais. Os agora competitivos dois tempos da Yamaha e da Suzuki abalaram cada vez mais o trono das MVs de quatro cilindros.

Em meados dos anos setenta, a FIM regulamentou a contagem máxima permitida de fones para 116 fones. Atualmente, as MVs a quatro tempos conseguem facilmente 130 fons ou dB(A). No entanto, a redução do ruído só teria sido possível em conjunto com uma grave perda de potência, pelo que foi tomada a decisão em Gallarate de se retirar definitivamente.

Em 1976, Giacomo Agostini, com a ajuda de patrocinadores que tentavam aumentar (neste caso a api e a Marlboro), utilizou os MV de 350 e 500 cc em privado. No Grande Prémio da Alemanha, em Nürburgring, a 29 de agosto, Ago obteve a última vitória num GP com uma MV Agusta puro-sangue.

Após inúmeras mudanças de propriedade e um regresso moderadamente bem sucedido às corridas de motos, a MV Agusta esteve recentemente envolvida no Campeonato do Mundo de Moto2 e atualmente no Campeonato do Mundo de Supersport. No campeonato mundial baseado na produção, a MV Agusta teve bastante sucesso: entre 2014 e 2023, onze corridas foram vencidas com o F3 675 e o F800 (em uso a partir de 2022).

Este ano, foi anunciado que a empresa austríaca KTM AG, uma subsidiária da Pierer Mobilty AG, que também possui as marcas Husqvarna e GASGAS, adquiriria gradualmente uma participação maioritária na MV Agusta. Isto alimentou a esperança de que a marca de luxo pudesse regressar à categoria rainha das corridas de Grande Prémio.