Pit Beirer (KTM): "No quiero ver ninguna procesión"

Durante más de seis meses, los jefes de equipo, técnicos y directores de motorsport de Honda, Yamaha, Ducati, KTM y Aprilia han mantenido acaloradas discusiones con los técnicos y responsables de Dorna y el IRTA sobre un nuevo reglamento de concesiones, que tenía el claro objetivo de acercar de nuevo a los fabricantes japoneses a los primeros puestos, evitar el riesgo de nuevas retiradas (como la de Suzuki a finales de 2022) e incluso, posiblemente, mantener a Marc Márquez como figura de Honda.

Innumerables propuestas se pusieron sobre la mesa y se volvieron a rechazar, ya que los responsables de Aprilia y Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS y Husqvarna), sobre todo, querían que se frenara el dominio abrumador de Ducati.

"Porque la diferencia de puntos en el campeonato de constructores entre Ducati y KTM y Aprilia es mayor que la diferencia entre estas dos fábricas y las japonesas", declaró a principios de septiembre en Misano Pit Beirer, Director de Motorsport de Pierer Mobility, respaldando esta afirmación con un gráfico correspondiente que mostraba la clasificación en el actual campeonato de constructores.

Mientras que el CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, ya sugirió en una entrevista con SPEEDWEEK.com en el TT holandés de Assen en junio que cada fábrica debería ser capaz de suministrar un máximo de dos equipos cliente (Ducati ha vuelto a tener tres desde 2022), Pit Beirer se refirió repetidamente a la victoria de Honda en Texas en 2023 por Alex Rins y al segundo puesto de la estrella de Yamaha Fabio Quartararo en el Campeonato del Mundo y sus tres victorias en 2022. "KTM, en cambio, no ganó ninguna carrera de MotoGP en 2023 y no obtendrá nuevas concesiones", se preguntó Pit Beirer.

Señaló que el reglamento actual no permitía nuevas concesiones para el equipo japonés debido a demasiados podios en los dos últimos años.

Los argumentos de Beirer acabaron cayendo en terreno abonado en Dorna cuando también calculó en otoño: "Entre Japón y Malasia, Yamaha nos ganó tres veces en cuatro carreras el domingo".

El subcampeón del Mundo de Motocross de 250cc en 1999 exigió: "El nuevo reglamento de concesiones debe seguir siendo claramente comprensible para todos los implicados, incluidos los espectadores; sólo así se pueden garantizar carreras frescas. Porque encuentro muy confusas las clases de carreras que interfieren con el nivel de rendimiento de los equipos desde el exterior."

Beirer: "Sería mejor debatir cómo deshacerse del excesivo desarrollo aerodinámico y de los dispositivos para devolver las herramientas a los pilotos. Para que el piloto vuelva a marcar la diferencia y no principalmente el material. Deberíamos centrarnos en este debate en lugar de intentar que los avances técnicos, contra los que hemos advertido en voz alta, vuelvan a funcionar con nuevos reglamentos".

Finalmente, en el GP de Valencia se llegó a un nuevo compromiso, que las fábricas aceptaron con un ligero malhumor por la falta de tiempo (los prototipos para los test invernales de 2024 ya estaban listos o en construcción).

Ducati, por ejemplo, ya no podrá utilizar pilotos wildcard en 2024 y deberá usar menos neumáticos de test que en 2023: "Pero no utilizaron todos sus neumáticos de test la temporada pasada, así que este reglamento no les afectará mucho en 2024", dijo Pit Beirer.

Y los japoneses obtuvieron básicamente todas las concesiones que querían.

Después de todo, Honda y Yamaha perderán las nuevas concesiones tan rápido como las obtuvieron si tienen éxitos rotundos.

En algún momento, no sólo en el Campeonato del Mundo de MotoGP, habrá que iniciar un debate sobre qué sistema sería el ideal para elaborar los reglamentos técnicos.

Al fin y al cabo, las federaciones no cuentan con ingenieros y diseñadores o especialistas en aerodinámica del calibre de los equipos punteros de la Fórmula 1, el Campeonato del Mundo de Rallyes, el DTM, el Campeonato del Mundo de Turismos Deportivos, MotoGp, el Campeonato del Mundo de Superbikes o cualquier otro. Y los promotores de las series persiguen ante todo intereses comerciales, mientras que los fabricantes tienen preferencias individuales, en función de la fuerza innovadora de sus diseñadores, que no pueden conciliarse.

"Sí, las fábricas nunca se pondrán de acuerdo", admite Pit Beirer. "Porque todas las discusiones se centran siempre en los propios intereses del fabricante. Quieren a toda costa que las innovaciones técnicas que están a punto de ultimar se incluyan en el reglamento". A él le parece superjusto y estupendo. Y quiere que se eliminen los aspectos en los que va por detrás. En este sentido, no se regularán de forma justa. Por eso un comité fuerte entre el órgano rector mundial y el promotor de la serie tiene que pensar en ello. Pensamos que el reglamento de concesiones, que es válido hasta finales de 2023, era bueno y sensato. No habríamos introducido ningún reglamento nuevo. Hubiéramos preferido asegurarnos de que el desarrollo técnico no se orientara en la dirección equivocada".

Posdata de Pit Beirer en una entrevista con SPEEDWEEK.com: "El reglamento actual ha revelado claramente las desventajas del reglamento de 2023 para algunas marcas y motos en el último Gran Premio. Los pilotos dicen a diario que ya no pueden adelantar, que les absorben los enormes alerones al final de las rectas y ralentizan, que los neumáticos delanteros se sobrecalientan, etcétera. Y por supuesto, como fábrica, no queremos ver estas motos brillantes siguiéndose unas a otras como una procesión".

Los fabricantes de MotoGP prefieren dejar eso para sus colegas de Fórmula 1, donde cada maniobra de adelantamiento exitosa e impune se celebra como un acontecimiento totalmente inesperado.