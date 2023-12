Pit Beirer (KTM) : "Nous ne voulons pas voir de processions".

Les nouvelles règles de concessions ne suscitent un enthousiasme sans partage que chez Honda et Yamaha. Le directeur de KTM Motorsport, Pit Beirer, cite les inconvénients et fait part de ses inquiétudes quant au règlement actuel.

Pendant plus de six mois, les directeurs d'équipe, les techniciens et les directeurs du sport automobile de Honda, Yamaha, Ducati, KTM et Aprilia ont discuté âprement avec les techniciens et les managers de la Dorna et de l'IRTA des nouvelles règles de concession qui, de la part du promoteur du championnat du monde Dorna, avaient pour objectif clair de rapprocher à nouveau les constructeurs japonais du sommet, d'éviter le risque de nouveaux retraits (comme chez Suzuki fin 2022) et peut-être même de garder Marc Márquez comme figure de proue chez Honda.

D'innombrables propositions ont été mises sur la table, puis rejetées, car les responsables d'Aprilia et de Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS et Husqvarna), en particulier, souhaitaient que l'écrasante domination de Ducati soit également réduite.

"Car la différence de points au championnat du monde des marques entre Ducati et KTM ainsi qu'Aprilia est plus grande que la différence entre ces deux usines et les Japonais", constatait déjà début septembre à Misano le directeur de Pierer Mobility Motorsport, Pit Beirer, en étayant cette affirmation par un graphique correspondant avec la situation au championnat du monde des constructeurs actuel.

Alors que le CEO d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, avait déjà proposé lors de l'interview accordée à SPEEDWEEK.com en juin dernier à l'occasion du Dutch-TT d'Assen que chaque usine puisse fournir au maximum deux teams clients (Ducati en a de nouveau trois depuis 2022), Pit Beirer n'a cessé de faire référence à la victoire de Honda en 2023 au Texas grâce à Alex Rins et à la deuxième place au championnat du monde et aux trois victoires de la star Yamaha Fabio Quartararo en 2022. "KTM, en revanche, n'a remporté aucune victoire en MotoGP en 2023 et n'obtient pas de nouvelles concessions", s'est étonné Pit Beirer.

Il a fait remarquer que le règlement en vigueur chez les Japonais n'autorisait pas de nouvelles concessions en raison d'un nombre trop élevé de podiums au cours des deux dernières années.

Les arguments de Beirer ont finalement trouvé un terrain fertile auprès de la Dorna lorsqu'il a calculé en plus à l'automne : "Entre le Japon et la Malaisie, nous avons été battus trois fois par Yamaha en quatre courses le dimanche".

A ce sujet, le vice-champion du monde de motocross 250 cm3 de 1999 a demandé : "Les nouvelles règles de concessions doivent rester claires pour toutes les parties concernées, y compris les spectateurs ; c'est seulement ainsi que tu peux garantir un sport de course cool. Car je trouve très déroutantes les classes de course dans lesquelles on intervient de l'extérieur sur le niveau de performance du matériel".

La conclusion de Beirer : "Il faudrait plutôt discuter de la manière dont on peut se débarrasser du développement aéro excessif et des dispositifs, afin de remettre l'outil dans les mains des pilotes. Pour que le pilote puisse à nouveau faire la différence et non pas en premier lieu le matériel. On devrait plutôt se concentrer sur cette discussion au lieu de faire fonctionner à nouveau les progrès techniques contre lesquels nous avons bruyamment mis en garde, maintenant avec un nouveau règlement".

Lors du GP de Valence, un nouveau compromis a finalement été trouvé, que les usines ont accepté avec une légère grogne en raison du manque de temps (les prototypes pour les tests d'hiver 2024 étaient déjà prêts à être lancés ou en construction).

Ducati, par exemple, n'a plus le droit de faire appel à des pilotes wildcard en 2024 et doit utiliser moins de pneus d'essai qu'en 2023. "Mais ils n'ont déjà pas utilisé tous leurs pneus d'essai la saison dernière, donc cette disposition ne les touchera pas durement en 2024", a fait remarquer Pit Beirer.

Et les Japonais ont en fait obtenu toutes les concessions qu'ils souhaitaient.

Toujours est-il qu'en cas de succès retentissants, Honda et Yamaha perdront les nouvelles concessions aussi vite qu'ils les ont obtenues.

Un jour ou l'autre, il faudrait lancer la discussion, et pas seulement dans le championnat du monde MotoGP, sur le système idéal pour l'élaboration du règlement technique.

Car les fédérations ne disposent pas d'ingénieurs et de constructeurs ou de spécialistes en aérodynamique du calibre des meilleures équipes de Formule 1, du Championnat du monde des rallyes, du DTM, du Championnat du monde des voitures de sport, du MotoGp, du Championnat du monde de Superbike ou d'ailleurs. Et les promoteurs de séries poursuivent avant tout des intérêts commerciaux, tandis que les constructeurs ont des préférences individuelles, en fonction de la capacité d'innovation de leurs constructeurs, qu'il est impossible de concilier.

"Oui, les usines ne sont jamais d'accord", reconnaît Pit Beirer. "Car dans chaque discussion, il y a toujours l'intérêt personnel du constructeur. Il veut absolument que le règlement contienne les nouveautés techniques qu'il est sur le point de finaliser. Il trouve cela super juste et super. Et pour les aspects sur lesquels il est en retard, il veut les faire disparaître. Dans ce sens, les gens ne se réguleront pas entre eux de manière équitable. C'est pourquoi un comité statique entre la Fédération internationale et le promoteur de la série doit y réfléchir. Nous avons estimé que le règlement des concessions en vigueur jusqu'à fin 2023 était bon et judicieux. Nous n'aurions pas apporté de nouvelles réglementations. Nous aurions préféré veiller à ce que le développement technique ne soit pas orienté dans la mauvaise direction".

Post-scriptum de Pit Beirer dans l'interview avec SPEEDWEEK.com : "Lors des derniers Grand Prix, le règlement actuel a clairement mis en évidence les inconvénients du règlement 2023 pour certaines marques et motos. Les pilotes racontent désormais tous les jours qu'ils ne peuvent plus doubler, qu'ils sont aspirés par les ailerons massifs en fin de ligne droite et qu'ils freinent, que les pneus avant surchauffent, etc. Et nous ne voulons évidemment pas, en tant qu'usine, voir ces motos géniales se suivre comme dans une procession".

Les constructeurs de MotoGP préfèrent laisser cela à leurs collègues de la Formule 1, où chaque manœuvre de dépassement réussie et impunie est célébrée comme un événement totalement inattendu.