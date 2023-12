Pit Beirer (KTM): "Non voglio vedere processioni".

Per oltre sei mesi, i team principal, i tecnici e i direttori sportivi di Honda, Yamaha, Ducati, KTM e Aprilia hanno discusso animatamente con i tecnici e i dirigenti di Dorna e IRTA in merito a un nuovo regolamento di concessione, che aveva il chiaro obiettivo di riavvicinare i costruttori giapponesi ai vertici, evitare il rischio di ulteriori ritiri (come quello di Suzuki alla fine del 2022) e forse anche di mantenere Marc Márquez come figura di riferimento alla Honda.

Sono state avanzate innumerevoli proposte, poi respinte, poiché i responsabili di Aprilia e Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS e Husqvarna) in particolare volevano che il dominio schiacciante di Ducati fosse limitato.

"Perché la differenza di punti nel campionato costruttori tra Ducati e KTM e Aprilia è maggiore della differenza tra queste due fabbriche e le giapponesi", ha dichiarato all'inizio di settembre a Misano Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility, corroborando questa affermazione con un grafico corrispondente che mostra la classifica dell'attuale campionato costruttori.

Mentre l'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola aveva già suggerito in un'intervista a SPEEDWEEK.com in occasione del Dutch TT di Assen a giugno che ogni fabbrica dovrebbe essere in grado di fornire un massimo di due team clienti (Ducati ne ha di nuovo tre dal 2022), Pit Beirer ha ripetutamente fatto riferimento alla vittoria della Honda in Texas nel 2023 da parte di Alex Rins e alla stella della Yamaha Fabio Quartararo che ha ottenuto il secondo posto nel Campionato del Mondo e tre vittorie nel 2022. "KTM, invece, non ha vinto una gara di MotoGP nel 2023 e non otterrà alcuna nuova concessione", si è chiesto Pit Beirer.

Ha sottolineato che l'attuale regolamento non consente nuove concessioni alla scuderia giapponese a causa dei troppi podi conquistati negli ultimi due anni.

Le argomentazioni di Beirer sono infine cadute su un terreno fertile alla Dorna, quando in autunno ha anche calcolato: "Tra Giappone e Malesia, la domenica siamo stati battuti tre volte dalla Yamaha in quattro gare".

Il vicecampione del mondo di motocross del 1999 ha chiesto: "I nuovi regolamenti di concessione devono rimanere chiaramente comprensibili per tutti gli interessati, compresi gli spettatori; solo così si possono garantire gare tranquille. Perché trovo molto confuse le classi di gara che interferiscono con il livello di prestazioni dell'equipaggiamento dall'esterno".

Il seguito di Beirer: "Sarebbe meglio discutere di come eliminare l'eccessivo sviluppo aerodinamico e liberarsi dei dispositivi per rimettere gli strumenti nelle mani dei piloti. In modo che sia di nuovo il pilota a fare la differenza e non principalmente il materiale. Dovremmo concentrarci su questa discussione piuttosto che cercare di far funzionare di nuovo i progressi tecnici, che abbiamo messo in guardia a gran voce, con nuovi regolamenti".

Al GP di Valencia è stato finalmente raggiunto un nuovo compromesso, che le case costruttrici hanno accettato con qualche mugugno dovuto ai tempi ristretti (i prototipi per i test invernali del 2024 erano già pronti o in costruzione).

La Ducati, ad esempio, non potrà più utilizzare i piloti wildcard nel 2024 e dovrà usare meno pneumatici di prova rispetto al 2023: "Ma la scorsa stagione non hanno usato tutte le gomme di prova, quindi questo regolamento non li colpirà duramente nel 2024", ha detto Pit Beirer.

E i giapponesi hanno praticamente ottenuto tutte le concessioni che volevano.

Dopo tutto, Honda e Yamaha perderanno le nuove concessioni con la stessa rapidità con cui le hanno ottenute in caso di successi strepitosi.

A un certo punto, non solo nel Campionato del Mondo MotoGP, si dovrà avviare una discussione su quale sistema sarebbe ideale per la stesura dei regolamenti tecnici.

Dopo tutto, le federazioni non hanno ingegneri e progettisti o specialisti di aerodinamica del calibro dei top team della Formula 1, del Campionato del Mondo di Rally, del DTM, del Campionato del Mondo di Auto Sportive, della MotoGp, del Campionato del Mondo di Superbike o di qualsiasi altra parte. E i promotori della serie perseguono principalmente interessi commerciali, mentre i costruttori hanno preferenze individuali, a seconda della forza innovativa dei loro progettisti, che non possono essere conciliate.

"Sì, le fabbriche non saranno mai d'accordo", ammette Pit Beirer. "Perché ogni discussione è sempre incentrata sugli interessi del produttore. Vogliono assolutamente che le innovazioni tecniche che stanno per mettere a punto siano incluse nei regolamenti. Lui pensa che sia una cosa giustissima e fantastica. E vuole che gli aspetti in cui è in ritardo vengano eliminati. In questo senso, non si regoleranno a vicenda in modo equo. Ecco perché è necessario che un comitato forte tra l'organo di governo mondiale e il promotore della serie ci pensi. Riteniamo che il regolamento di concessione, valido fino alla fine del 2023, sia buono e sensato. Non avremmo introdotto alcun nuovo regolamento. Avremmo preferito garantire che lo sviluppo tecnico non fosse indirizzato nella direzione sbagliata".

Poscritto da Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com: "I regolamenti attuali hanno chiaramente rivelato gli svantaggi dei regolamenti 2023 per alcune marche e moto durante l'ultimo Gran Premio. I piloti dicono quotidianamente di non riuscire più a sorpassare, di essere risucchiati dalle enormi ali alla fine dei rettilinei e di rallentare, di surriscaldare le gomme anteriori e così via. E naturalmente, come fabbrica, non vogliamo vedere queste moto brillanti che si susseguono come una processione".

I costruttori della MotoGP preferiscono lasciare questo compito ai loro colleghi della Formula 1, dove ogni manovra di sorpasso riuscita e impunita viene celebrata come un evento del tutto inaspettato.