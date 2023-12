Pit Beirer (KTM): "Não quero ver nenhuma procissão"

Os novos regulamentos de concessão são recebidos com grande entusiasmo pela Honda e pela Yamaha. O Diretor de Motorsport da KTM, Pit Beirer, refere as desvantagens e fala sobre as suas preocupações com os actuais regulamentos.

Durante mais de seis meses, os chefes de equipa, os técnicos e os directores de desporto motorizado da Honda, Yamaha, Ducati, KTM e Aprilia discutiram acaloradamente com os técnicos e os responsáveis da Dorna e da IRTA sobre os novos regulamentos de concessão, que tinham o objetivo claro de aproximar novamente os construtores japoneses do topo, evitando o risco de novas retiradas (como aconteceu com a Suzuki no final de 2022) e, possivelmente, mantendo Marc Márquez como figura de proa na Honda.

Inúmeras propostas foram colocadas em cima da mesa e novamente rejeitadas, pois os responsáveis da Aprilia e da Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS e Husqvarna), em particular, queriam que o domínio esmagador da Ducati fosse reduzido.

"Porque a diferença de pontos no campeonato de construtores entre a Ducati, a KTM e a Aprilia é maior do que a diferença entre estas duas fábricas e as japonesas", afirmou Pit Beirer, Diretor da Pierer Mobility Motorsport, no início de setembro em Misano, apoiando esta afirmação com um gráfico correspondente que mostra a classificação no atual campeonato de construtores.

Enquanto o CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, já sugeriu em uma entrevista com SPEEDWEEK.com no TT holandês em Assen em junho que cada fábrica deveria ser capaz de fornecer um máximo de duas equipes de clientes (a Ducati teve três novamente desde 2022), Pit Beirer repetidamente se referiu à vitória da Honda no Texas em 2023 por Alex Rins e à estrela da Yamaha Fabio Quartararo em segundo lugar no Campeonato Mundial e três vitórias em 2022. "A KTM, por outro lado, não ganhou uma corrida de MotoGP em 2023 e não terá novas concessões", questionou Pit Beirer.

Ele salientou que os regulamentos actuais não permitem novas concessões para a equipa japonesa devido ao excesso de pódios nos últimos dois anos.

Os argumentos de Beirer acabaram por cair em terreno fértil na Dorna quando ele também calculou no outono: "Entre o Japão e a Malásia, fomos derrotados três vezes pela Yamaha em quatro corridas no Domingo."

O vice-campeão mundial de Motocross de 250cc de 1999 exigiu: "Os novos regulamentos de concessão devem permanecer claramente compreensíveis para todos os envolvidos, incluindo os espectadores; só assim é possível garantir corridas legais. Porque eu acho que as classes de corrida que interferem com o nível de desempenho do equipamento a partir do exterior são muito confusas".

Seguimento de Beirer: "Seria melhor discutir a forma de nos livrarmos do desenvolvimento aerodinâmico excessivo e de nos livrarmos dos dispositivos para voltarmos a colocar as ferramentas nas mãos dos pilotos. Para que o piloto possa voltar a fazer mais a diferença e não principalmente o material. Devíamos concentrar-nos nesta discussão em vez de tentarmos fazer com que os avanços técnicos, contra os quais alertámos veementemente, funcionem novamente com novos regulamentos".

Um novo compromisso foi finalmente alcançado no GP de Valência, que as fábricas aceitaram com um ligeiro resmungo devido à falta de tempo (os protótipos para os testes de inverno de 2024 já estavam prontos ou em construção).

A Ducati, por exemplo, não pode mais usar pilotos curingas em 2024 e deve usar menos pneus de teste do que em 2023. "Mas eles não usaram todos os pneus de teste na temporada passada, então esse regulamento não os afetará muito em 2024", disse Pit Beirer.

E os japoneses basicamente conseguiram todas as concessões que queriam.

Afinal de contas, a Honda e a Yamaha perderão as novas concessões tão rapidamente quanto as obtiveram se tiverem sucessos estrondosos.

A dada altura, e não apenas no Campeonato do Mundo de MotoGP, terá de ser iniciada uma discussão sobre qual o sistema ideal para a elaboração dos regulamentos técnicos.

Com efeito, as federações não dispõem de engenheiros e designers ou de especialistas em aerodinâmica do calibre das equipas de topo da Fórmula 1, do Campeonato do Mundo de Ralis, do DTM, do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos, do MotoGP, do Campeonato do Mundo de Superbikes ou de qualquer outro. Além disso, os promotores das séries têm sobretudo interesses comerciais, enquanto os construtores têm preferências individuais, em função da força inovadora dos seus projectistas, que não podem ser conciliadas.

"Sim, as fábricas nunca estarão de acordo", admite Pit Beirer. "Porque cada discussão centra-se sempre nos interesses do fabricante. Eles querem absolutamente que as inovações técnicas que estão prestes a finalizar sejam incluídas nos regulamentos. Ele acha que isso é muito justo e ótimo. E quer que os aspectos em que está atrasado sejam eliminados. Neste sentido, não se vão regular mutuamente de forma justa. É por isso que um comité forte entre o organismo governamental mundial e o promotor da série tem de pensar nisso. Pensámos que os regulamentos de concessão, que são válidos até ao final de 2023, eram bons e sensatos. Não teríamos introduzido quaisquer novos regulamentos. Teríamos preferido garantir que o desenvolvimento técnico não fosse conduzido na direção errada".

Pós-escrito de Pit Beirer numa entrevista à SPEEDWEEK.com: "Os regulamentos actuais revelaram claramente as desvantagens dos regulamentos de 2023 para algumas marcas e motos no último Grande Prémio. Os pilotos dizem diariamente que já não conseguem ultrapassar, que estão a ser sugados pelas enormes asas no final das rectas e a abrandar, que os pneus dianteiros estão a sobreaquecer, etc. E, claro, como fábrica, não queremos ver estas motas brilhantes a seguirem-se umas às outras como uma procissão".

Os fabricantes de MotoGP preferem deixar isso para os seus colegas da Fórmula 1, onde cada manobra de ultrapassagem bem sucedida e impune é celebrada como um evento completamente inesperado.