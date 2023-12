Quiebra de RNF: la larga lista de fracasos de los patrocinadores

Desde el inicio del Campeonato del Mundo de MotoGP de cuatro tiempos en 2002, numerosos equipos y fábricas han entrado y salido de este deporte. El anterior director del equipo RNF-Aprilia, Razlan Razali, ha sido criticado porque en los últimos tres años perdió primero a Petronas (contrato no renovado después de tres años), luego a WithU (contrato de tres años rescindido después de un año debido a la crisis energética) y más recientemente a CryptoDATA (desapareció del Campeonato del Mundo de la noche a la mañana después de un año a pesar de un contrato hasta 2026) como patrocinadores.

Pero uno puede echar la vista atrás y decir: Este tipo de incidentes no son infrecuentes en las carreras de motos y también ocurren en otros deportes. Al fin y al cabo, no siempre son los empresarios más reputados los que se prometen ganancias rápidas de fama e imagen a través del patrocinio del automovilismo.

No queremos hacer un repaso completo de los equipos que abandonaron el campeonato del mundo de cuatro tiempos de MotoGP después de 2002 o de las fábricas que nunca llegaron a participar realmente a pesar de la fanfarria. Después de todo, también hubo equipos o empresas de retoques como Drysdale, MZ, Motoczycs, Oral-BMW, Petronas Engineering, Inmotec y Red Bull-WCM con el motor Yamaha R1 Superbike sólo ligeramente modificado o Blata con el proyecto V6 con quizás buenas intenciones en un principio, que luego en algún momento subestimaron los enormes costes de MotoGP.

Además, después de 2012, en la era de la regla de reclamación y los equipos de clase abierta, los equipos de carreras como IodaRacing, Forward, Aspar Martínez y PBM fueron notoriamente mal financiados y no estaban destinados a durar mucho tiempo. El propietario del Circuito de Brno, Karel Abraham padre, fundó el equipo AB MotoRacing exclusivamente para su hijo del mismo nombre. También en este caso, las perspectivas de éxito, resistencia y durabilidad eran limitadas desde el principio.

Recuerdo un incidente fuera de los boxes del jefe del equipo CRT, Paul Bird Motorsport (PBM), en Catar en 2012: ¡James Ellison solo tenía una rueda delantera y dos traseras disponibles! En el equipo privado LCR Honda, Stefan Bradl ya tenía entre diez y doce juegos de ruedas a su disposición ese mismo año, incluso en las carreras en el extranjero.

Al principio de la era de los cuatro tiempos de MotoGP, también jugó un papel decisivo la escudería del ex piloto español de GP Luis d'Antin, que ya contaba con una fuerte representación en la categoría de 500cc y que recibió valiosos cuatro tiempos de Yamaha para 2003 porque había fichado al favorito del público japonés, Shinya Nakano.

El propietario de Pramac, Paolo Campinoti, apareció por primera vez como patrocinador de d'Antin en 2002, cuando se fichó al ex campeón del mundo japonés de 250cc Tetsuya Harada. Así pues, Luis d'Antin desempeñó un papel decisivo en la entrada de Pramac en MotoGP con sus posiciones de salida.

Sin embargo, Luis d'Antin dejó atrás una montaña de deudas y acabó cediendo sus asientos de MotoGP a Pramac en 2008.

Jorge Martínez: El dilema con Drive M7

Hoy en día, Luis d'Antin se erige como un cuento con moraleja para los propietarios de equipos eufóricos que estaban allí principalmente por pasión, prestaron poca atención a los aspectos empresariales y arruinaron toda su existencia con este enfoque imprudente.

Incluso el prudente tetracampeón del mundo Jorge "Aspar" Martínez tuvo que cerrar su equipo después de 2018 porque el fabricante malayo de bebidas energéticas Drive M7 se retiró como patrocinador pocos días antes del inicio de la temporada a pesar de tener un contrato en vigor, haciendo un agujero millonario en el presupuesto.

Martínez sufrió un fracaso similar en 2019 con la inmobiliaria qatarí "Sama Qatar" para las categorías de Moto3 y Moto2, que firmó un contrato de cinco años y no pagó el importe íntegro el primer año. Los numerosos proyectos inmobiliarios en la costa española resultaron ser castillos en el aire, cuentos de hadas de las 1001 Noches.

Incluso Valentino Rossi se dejó embaucar por un príncipe saudí que le prometió 18 millones de la petrolera estatal Aramco, pero al final no pagó ni un céntimo. Rossi tuvo entonces que llegar a un acuerdo con la pequeña empresa italiana Mooney 2022 como patrocinador principal de su nuevo equipo Ducati de MotoGP y hornear rollos mucho más pequeños.

Para 2024, el capaz equipo VR46 Ducati ha encontrado, sin embargo, una lucrativa fuente en el gigante indonesio del petróleo mineral Pertamina.

Gresini Racing: Cuando se agotó la fuente de Go & Fun

El compatriota de Rossi, Fausto Gresini, también experimentó la bancarrota con el ominoso fabricante de bebidas "Go & Fun"; el contrato a largo plazo no se cumplió. Por ello, Gresini tuvo que separarse de Honda tras 18 años en la categoría reina y llegar a un acuerdo con Aprilia para 2015. La fábrica de Noale no recibió sus propias posiciones de salida de Dorna durante siete años, cuando regresó MotoGP, porque el jefe de la empresa, Ivano Beggio, se había marchado a principios de 2004, después de tres años en MotoGP con la Cube tricilíndrica de 990cc, sin pagar la penalización debida en aquel momento.

Otros equipos, como el JiR Konica Minolta Honda de Luca Montiron, se marcharon a tiempo porque no se pudo encontrar un nuevo patrocinador principal. La escudería Interwetten Honda del suizo Daniel M. Epp, descubridor de Tom Lüthi, se retiró de la categoría reina con el piloto Hiroshi Aoyama a finales de 2012, después de un año, porque se subestimó claramente el esfuerzo que suponía y las perspectivas de éxito seguían siendo modestas.

Y el acomodado equipo Marc VDS Honda del multimillonario cervecero belga Marc van der Straten se retiró del Campeonato del Mundo de MotoGP después de la temporada 2018, no por falta de dinero, sino porque el veterano director del equipo era incapaz de distinguir entre los diferentes botes de dinero.

El propietario del equipo LCR Honda, Lucio Cecchinello, también sufrió un grave desastre en 2015, cuando el griego Anthony Constantinou, ilustre patrocinador y dudoso fundador de CWM, le prometió unos 6,5 millones de euros como patrocinador principal de Cal Crutchlow, pero no pagó ni la mitad.

Por ello, LCR retiró la publicidad de CWM en el GP de Silverstone. Y a Anthony Constantinou se le permitió entonces pasar doce meses en prisión con alojamiento y comida por varios delitos desagradables.