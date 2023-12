Faillite de la RNF : la longue liste des défaillances des sponsors

Depuis le début du championnat du monde de MotoGP à quatre temps en 2002, de nombreuses équipes et usines sont entrées et sorties du circuit. Razlan Razali, qui était jusqu'à présent le principe de l'équipe RNF-Aprilia, est sous le feu des critiques parce qu'au cours des trois dernières années, il a d'abord perdu Petronas (contrat non renouvelé après trois ans), puis WithU (contrat de trois ans terminé après un an en raison de la crise énergétique) et enfin CryptoDATA (qui a disparu du jour au lendemain du championnat du monde après un an malgré un contrat jusqu'en 2026) comme sponsors.

Mais il est permis de constater en regardant en arrière : De tels événements ne sont pas rares dans le sport motocycliste et se produisent également dans d'autres disciplines sportives. En effet, ce ne sont pas toujours les hommes d'affaires les plus sérieux qui s'attendent à une célébrité rapide et à un gain d'image en sponsorisant le sport automobile.

Nous n'avons pas l'intention de fournir un aperçu complet des équipes qui ont quitté le championnat du monde MotoGP à quatre temps après 2002 ou des usines qui ne se sont jamais vraiment engagées malgré un grand battage médiatique. Car il y a bien eu des équipes ou des entreprises de bricolage comme Drysdale, MZ, Motoczycs, Oral-BMW, Petronas Engineering, Inmotec et Red Bull-WCM avec le moteur Yamaha R1 Superbike à peine modifié ou Blata avec le projet V6, avec peut-être de bonnes intentions au départ, mais qui ont fini par sous-estimer les énormes coûts du MotoGP.

À cela se sont ajoutées après 2012, à l'époque des équipes de la Claiming Rule et de la classe Open, des écuries notoirement mal en point financièrement, comme IodaRacing, Forward, Aspar Martinez ou PBM, qui n'ont pas eu une longue durée de vie. L'exploitant du circuit de Brno, Karel Abraham senior, a créé l'équipe AB MotoRacing uniquement pour son fils du même nom. Là aussi, les chances de succès, l'endurance et la durabilité étaient limitées dès le départ.

Je me souviens d'un événement devant le box du chef d'équipe CRT Paul Bird Motorsport (PBM) au Qatar en 2012 : pour James Ellison, il n'y avait qu'une roue avant et deux roues arrière disponibles ! Au sein de l'équipe privée LCR-Honda, Stefan Bradl disposait déjà de dix à douze jeux de roues la même année, même pour les courses outre-mer.

Au début de l'ère du MotoGP à quatre temps, l'écurie de l'ancien pilote de GP espagnol Luis d'Antin a également joué un rôle déterminant. Déjà très présente dans la catégorie 500 cm3, elle a reçu pour 2003 de précieuses motos à quatre temps de la part de Yamaha, car elle avait pris sous contrat le Japonais Shinya Nakano, le chouchou du public.

Le propriétaire de Pramac, Paolo Campinoti, est apparu pour la première fois chez d'Antin en tant que sponsor en 2002, lorsque l'ex-champion du monde japonais de 250 cm3 Tetsuya Harada a été engagé. Luis d'Antin a donc joué un rôle déterminant lors des débuts de Pramac en MotoGP grâce à ses places de départ.

Mais Luis d'Antin a laissé derrière lui une montagne de dettes et a finalement cédé l'intégralité de ses places en MotoGP à Pramac en 2008.

Jorge Martinez : le dilemme avec Drive M7

Luis d'Antin est aujourd'hui l'exemple à suivre de propriétaires d'équipe euphoriques qui étaient avant tout des passionnés, qui ne se préoccupaient guère des aspects économiques et qui ont ruiné toute leur existence par ce procédé imprudent.

Même le prudent quadruple champion du monde Jorge "Aspar" Martinez a dû fermer son équipe après 2018 parce que le fabricant malaisien de boissons énergétiques Drive M7, qui était son sponsor, s'est retiré quelques jours avant le début de la saison malgré un contrat valable et a creusé un trou de plusieurs millions dans le budget.

En 2019, Martinez a subi un échec similaire avec la société immobilière qatarie "Sama Qatar" pour les catégories Moto3 et Moto2, qui a signé un contrat de cinq ans et n'a pas payé la totalité de la somme dès la première année. Les nombreux projets immobiliers sur la côte espagnole se sont révélés être des châteaux en Espagne, des contes des mille et une nuits.

Même Valentino Rossi s'est fait avoir par un prince saoudien qui lui a fait miroiter 18 millions de la part de la compagnie pétrolière nationale Aramco, mais qui n'a finalement pas payé un seul centime. Rossi a ensuite dû se mettre d'accord avec la petite entreprise italienne Mooney comme sponsor principal pour sa nouvelle équipe MotoGP-Ducati 2022 et faire des petits pains beaucoup plus petits.

Pour 2024, l'efficace équipe VR46-Ducati a tout de même trouvé une source de pétrole lucrative avec le géant indonésien du pétrole Pertamina.

Gresini Racing : quand la source Go & Fun s'est tarie

Le compatriote de Rossi, Fausto Gresini, a également connu une faillite avec le sinistre producteur de boissons "Go & Fun" ; le contrat à long terme n'a pas été respecté. Gresini a donc dû se séparer de Honda après 18 ans dans la catégorie reine et s'entendre avec Aprilia pour 2015. Lors du retour du MotoGP, l'usine de Noale n'a pas obtenu de Dorna ses propres places de départ pendant sept ans, car le patron de l'entreprise, Ivano Beggio, s'était retiré prématurément en 2004 après trois années de MotoGP avec le cube trois cylindres de 990 cm3, sans payer l'amende due à l'époque.

D'autres équipes, comme le team JiR Konica Minolta Honda de Luca Montiron, ont fait leurs adieux à temps, faute de trouver un nouveau sponsor principal. L'écurie Interwetten Honda de Daniel M. Epp, le découvreur suisse de Tom Lüthi, a quitté la "première classe" fin 2012 avec son pilote Hiroshi Aoyama au bout d'un an, car les dépenses ont été clairement sous-estimées et les perspectives de succès sont restées modestes.

Quant à l'équipe Marc VDS-Honda du milliardaire belge Marc van der Straten, elle s'est retirée du championnat du monde de MotoGP après la saison 2018, non pas par manque d'argent, mais parce que le directeur de longue date de l'équipe n'a pas su faire la différence entre les différentes sources de financement.

Le propriétaire de l'équipe LCR-Honda, Lucio Cecchinello, a également vécu un grave désastre en 2015, lorsque le Grec Anthony Constantinou, illustre sponsor et fondateur douteux de CWM, lui a promis environ 6,5 millions d'euros comme sponsor principal pour Cal Crutchlow, mais n'en a pas payé la moitié.

LCR a donc retiré la publicité de CWM lors du GP de Silverstone. Et Anthony Constantinou a ensuite été autorisé à prendre le gîte et le couvert en prison pendant douze mois pour différents délits peu ragoûtants.