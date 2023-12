Fallimento della RNF: la lunga lista dei fallimenti degli sponsor

Dall'inizio del Campionato del Mondo MotoGP a quattro tempi nel 2002, numerosi team e fabbriche sono entrati e usciti da questo sport. Il precedente direttore del team RNF-Aprilia, Razlan Razali, è stato criticato perché negli ultimi tre anni ha perso come sponsor prima Petronas (contratto non rinnovato dopo tre anni), poi WithU (contratto triennale rescisso dopo un anno a causa della crisi energetica) e più recentemente CryptoDATA (sparito dal Campionato del Mondo dopo un anno nonostante un contratto fino al 2026).

Ma si può guardare indietro e dire: Questi incidenti non sono rari nelle corse di moto e si verificano anche in altri sport. Dopotutto, non sono sempre gli uomini d'affari più rispettabili a promettere rapidi guadagni di fama e di immagine attraverso la sponsorizzazione degli sport motoristici.

Non vogliamo fornire una panoramica completa dei team che hanno abbandonato il campionato mondiale MotoGP a quattro tempi dopo il 2002 o delle fabbriche che non sono mai state realmente coinvolte nonostante le tante fanfare. Dopotutto, ci sono stati anche team o aziende armeggianti come Drysdale, MZ, Motoczycs, Oral-BMW, Petronas Engineering, Inmotec e Red Bull-WCM con il motore Yamaha R1 Superbike solo leggermente modificato o Blata con il progetto V6 con intenzioni forse inizialmente buone, che poi a un certo punto hanno sottovalutato gli enormi costi della MotoGP.

Inoltre, dopo il 2012, nell'era della regola della rivendicazione e dei team di classe aperta, le scuderie come IodaRacing, Forward, Aspar Martinez e PBM erano notoriamente poco finanziate e non erano destinate a durare a lungo. Karel Abraham senior, proprietario del Circuito di Brno, fondò il team AB MotoRacing esclusivamente per il figlio omonimo. Anche in questo caso, le prospettive di successo, resistenza e durata erano limitate fin dall'inizio.

Ricordo un incidente fuori dai box del boss del team CRT Paul Bird Motorsport (PBM) in Qatar nel 2012: James Ellison aveva a disposizione solo una ruota anteriore e due ruote posteriori! Nel team privato LCR Honda, Stefan Bradl aveva già dieci o dodici set di ruote a disposizione nello stesso anno, anche nelle gare all'estero.

All'inizio dell'era della MotoGP a quattro tempi, anche la squadra corse dell'ex pilota spagnolo di GP Luis d'Antin giocò un ruolo decisivo. La squadra era già fortemente rappresentata nella classe 500cc e ricevette dalla Yamaha preziose quattro tempi per il 2003 perché aveva ingaggiato il beniamino del pubblico giapponese Shinya Nakano.

Il proprietario di Pramac Paolo Campinoti è apparso per la prima volta come sponsor di d'Antin nel 2002, quando è stato ingaggiato l'ex campione del mondo giapponese di 250cc Tetsuya Harada. Luis d'Antin ha quindi avuto un ruolo decisivo nell'ingresso di Pramac in MotoGP con le sue posizioni di partenza.

Tuttavia, Luis d'Antin si è lasciato alle spalle una montagna di debiti e alla fine ha ceduto il suo posto in MotoGP a Pramac nel 2008.

Jorge Martinez: il dilemma di Drive M7

Oggi Luis d'Antin rappresenta un monito per i proprietari di team euforici che si sono messi in gioco soprattutto per passione, hanno prestato poca attenzione agli aspetti commerciali e hanno rovinato la loro intera esistenza con questo approccio sconsiderato.

Anche il prudente quattro volte campione del mondo Jorge "Aspar" Martinez ha dovuto chiudere la sua squadra dopo il 2018, perché il produttore malese di bevande energetiche Drive M7 si è ritirato come sponsor a pochi giorni dall'inizio della stagione, nonostante un contratto valido, facendo un buco nel bilancio di milioni.

Martinez ha subito un fallimento simile nel 2019 con la società immobiliare del Qatar "Sama Qatar" per le classi Moto3 e Moto2, che ha firmato un contratto di cinque anni e non ha pagato l'intero importo nel primo anno. I numerosi progetti immobiliari sulla costa spagnola si sono rivelati castelli in aria, favole da 1001 Notti.

Anche Valentino Rossi è stato ingannato da un principe saudita che gli ha promesso 18 milioni dalla compagnia petrolifera statale Aramco, ma alla fine non ha versato un solo centesimo. Rossi ha quindi dovuto trovare un accordo con la piccola azienda italiana Mooney 2022 come sponsor principale per il suo nuovo team MotoGP Ducati e sfornare rotoli molto più piccoli.

Per il 2024, il capace team VR46 Ducati ha comunque trovato una fonte redditizia nel gigante indonesiano degli oli minerali Pertamina.

Gresini Racing: quando la fonte Go & Fun si è prosciugata

Anche il connazionale di Rossi, Fausto Gresini, ha sperimentato il fallimento con l'inquietante produttore di bevande "Go & Fun"; il contratto a lungo termine non è stato rispettato. Gresini ha quindi dovuto separarsi dalla Honda dopo 18 anni di presenza nella classe regina e trovare un accordo con l'Aprilia per il 2015. La casa di Noale non ha ricevuto dalla Dorna le proprie posizioni di partenza per sette anni, quando è tornata la MotoGP, perché il capo dell'azienda Ivano Beggio se n'è andato presto nel 2004 dopo tre anni di MotoGP con la Cube a tre cilindri da 990 cc senza pagare la penale dovuta all'epoca.

Altre squadre, come il team JiR Konica Minolta Honda di Luca Montiron, se ne sono andate per tempo perché non è stato possibile trovare un nuovo sponsor principale. La squadra Interwetten Honda dello svizzero Daniel M. Epp, scopritore di Tom Lüthi, si è ritirata dalla classe regina con il pilota Hiroshi Aoyama alla fine del 2012 dopo un anno, perché lo sforzo richiesto era chiaramente sottovalutato e le prospettive di successo rimanevano modeste.

E il team Marc VDS Honda del miliardario belga della birra Marc van der Straten, finanziariamente benestante, si è ritirato dal Campionato del Mondo MotoGP dopo la stagione 2018, non per mancanza di denaro, ma perché il caposquadra di lunga data non era in grado di distinguere tra i diversi fondi.

Anche il proprietario del team LCR Honda Lucio Cecchinello ha vissuto un grave disastro nel 2015, quando il greco Anthony Constantinou, illustre sponsor e dubbio fondatore di CWM, gli ha promesso circa 6,5 milioni di euro come sponsor principale di Cal Crutchlow, ma non ne ha versato nemmeno la metà.

LCR ha quindi rimosso la pubblicità di CWM dal GP di Silverstone. Ad Anthony Constantinou è stato poi concesso di trascorrere dodici mesi in carcere con pensione e alloggio per vari reati poco raccomandabili.