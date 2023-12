Falência da RNF: a longa lista de fracassos dos patrocinadores

Desde o início do Campeonato do Mundo de MotoGP a quatro tempos, em 2002, muitas equipas e fábricas entraram e saíram do desporto. O anterior chefe de equipa da RNF-Aprilia, Razlan Razali, foi criticado porque nos últimos três anos perdeu como patrocinadores a Petronas (contrato não renovado ao fim de três anos), depois a WithU (contrato de três anos rescindido ao fim de um ano devido à crise energética) e, mais recentemente, a CryptoDATA (desapareceu do Campeonato do Mundo de um dia para o outro ao fim de um ano, apesar de ter um contrato até 2026).

Mas podemos olhar para trás e dizer: Estes incidentes não são raros nas corridas de motos e também ocorrem noutros desportos. Afinal de contas, nem sempre são os empresários mais conceituados que prometem a si próprios ganhos rápidos de fama e imagem através do patrocínio de desportos motorizados.

Não pretendemos fazer um resumo completo das equipas que abandonaram o campeonato do mundo de MotoGP a quatro tempos depois de 2002 ou das fábricas que nunca se envolveram verdadeiramente, apesar de muita fanfarra. Afinal, também havia equipas ou empresas como a Drysdale, a MZ, a Motoczycs, a Oral-BMW, a Petronas Engineering, a Inmotec e a Red Bull-WCM com o motor Yamaha R1 Superbike apenas ligeiramente modificado ou a Blata com o projeto V6, talvez com boas intenções iniciais, que depois subestimaram os enormes custos do MotoGP.

Além disso, depois de 2012, na era da regra de reivindicação e das equipas de classe aberta, equipas de corrida como a IodaRacing, Forward, Aspar Martinez e PBM eram notoriamente mal financiadas e não estavam destinadas a durar muito tempo. Karel Abraham, proprietário do circuito de Brno, fundou a equipa AB MotoRacing exclusivamente para o seu filho com o mesmo nome. Também aqui, as perspectivas de sucesso, resistência e durabilidade eram limitadas desde o início.

Lembro-me de um incidente no exterior das boxes do chefe de equipa da CRT, Paul Bird Motorsport (PBM), no Qatar, em 2012: James Ellison só tinha uma roda dianteira e duas traseiras disponíveis! Na equipa privada LCR Honda, Stefan Bradl já tinha dez a doze conjuntos de rodas à sua disposição no mesmo ano, mesmo nas corridas no estrangeiro.

No início da era dos quatro tempos do MotoGP, a equipa de corrida do antigo piloto espanhol Luis d'Antin também desempenhou um papel decisivo. A equipa já estava fortemente representada na classe de 500cc e recebeu valiosos quatro tempos da Yamaha para 2003, porque tinha contratado o favorito do público japonês Shinya Nakano.

O proprietário da Pramac, Paolo Campinoti, apareceu pela primeira vez como patrocinador de d'Antin em 2002, quando o japonês ex-campeão mundial de 250cc Tetsuya Harada foi contratado. Luis d'Antin desempenhou assim um papel decisivo na entrada da Pramac no MotoGP com as suas posições de partida.

No entanto, Luis d'Antin deixou para trás uma montanha de dívidas e acabou por ceder os seus lugares no MotoGP à Pramac em 2008.

Jorge Martinez: O dilema com a Drive M7

Hoje em dia, Luis d'Antin é um exemplo a seguir para os donos de equipas eufóricos que estavam lá principalmente por paixão, prestaram pouca atenção aos aspectos comerciais e arruinaram toda a sua existência com esta abordagem imprudente.

Até mesmo o prudente tetracampeão mundial Jorge "Aspar" Martinez teve de encerrar a sua equipa após 2018, porque o fabricante malaio de bebidas energéticas Drive M7 se retirou como patrocinador apenas alguns dias antes do início da época, apesar de um contrato válido, abrindo um buraco no orçamento no valor de milhões.

Martinez sofreu um fracasso semelhante em 2019 com a empresa imobiliária do Qatar "Sama Qatar" para as classes Moto3 e Moto2, que assinou um contrato de cinco anos e não pagou o montante total no primeiro ano. Os muitos projectos imobiliários na costa espanhola acabaram por se revelar castelos no ar, contos de fadas das 1001 Noites.

Até Valentino Rossi foi enganado por um príncipe da Arábia Saudita que lhe prometeu 18 milhões da companhia petrolífera estatal Aramco, mas que acabou por não pagar um único cêntimo. Rossi teve então de chegar a um acordo com a pequena empresa italiana Mooney 2022 como patrocinador principal da sua nova equipa de MotoGP Ducati e fazer rolos muito mais pequenos.

Para 2024, a capaz equipa VR46 Ducati encontrou, no entanto, uma fonte lucrativa de petróleo no gigante indonésio de óleo mineral Pertamina.

Gresini Racing: Quando a fonte Go & Fun secou

O compatriota de Rossi, Fausto Gresini, também entrou em falência com o sinistro fabricante de bebidas "Go & Fun"; o contrato de longo prazo não foi honrado. Assim, Gresini teve de se separar da Honda após 18 anos na categoria rainha e chegar a um acordo com a Aprilia para 2015. A fábrica de Noale não recebeu as suas próprias posições de partida da Dorna durante sete anos, quando o MotoGP regressou, porque o patrão da empresa, Ivano Beggio, deixou a empresa no início de 2004, após três anos de MotoGP com a Cube de 990cc e três cilindros, sem pagar a penalização devida na altura.

Outras equipas, como a equipa JiR Konica Minolta Honda de Luca Montiron, abandonaram atempadamente porque não foi possível encontrar um novo patrocinador principal. A equipa Interwetten Honda, do descobridor suíço de Tom Lüthi, Daniel M. Epp, retirou-se da categoria rainha com o piloto Hiroshi Aoyama no final de 2012, após um ano, porque o esforço envolvido foi claramente subestimado e as perspectivas de sucesso permaneceram modestas.

E a abastada equipa Marc VDS Honda do bilionário belga da cerveja Marc van der Straten retirou-se do Campeonato do Mundo de MotoGP após a época de 2018, não por falta de dinheiro, mas porque o antigo chefe de equipa não conseguiu distinguir entre os diferentes potes de dinheiro.

O proprietário da equipa LCR Honda, Lucio Cecchinello, também sofreu um grave desastre em 2015, quando o grego Anthony Constantinou, um patrocinador ilustre e fundador duvidoso da CWM, lhe prometeu cerca de 6,5 milhões de euros como patrocinador principal de Cal Crutchlow, mas não pagou nem metade.

Por isso, a LCR retirou a publicidade da CWM no GP de Silverstone. E Anthony Constantinou foi então autorizado a passar doze meses na prisão, em regime de internamento e alojamento, por vários delitos graves.