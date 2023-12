Des projets MotoGP qui ont échoué : Ilmor, Motoczycs & Co.

Dans le monde en constante évolution de la course automobile, les œuvres et les bricoleurs vont et viennent. Si le succès n'est pas au rendez-vous, ils sont généralement vite oubliés. Retour sur les flops depuis le début de l'ère des quatre temps en MotoGP en 2002.

Cinq constructeurs, Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha et Honda, sont actuellement représentés dans le championnat du monde MotoGP, Suzuki s'étant retiré fin 2022. Parmi les constructeurs de renom qui étaient présents au début de la catégorie MotoGP, il manque également Kawasaki. Mais qui se souvient encore des projets MotoGP qui sont venus et repartis depuis le début de l'ère 990 cm3 en 2002 ?

Parmi ces projets, nous devons distinguer trois catégories.

1) Ceux qui ont vraiment participé, du moins temporairement.

2) Ceux qui ont tout de même réussi à produire une moto en état de marche.

3) Ceux qui ne faisaient que fantasmer sur la catégorie reine.

Dans la première catégorie, on trouvait Aprilia, WCM (moteur dérivé de la R1-Yamaha, mais avec une tête à quatre soupapes et une boîte de vitesses à cascade), Modenas, Proton, Ilmor, KTM, Kawasaki, Suzuki et Hayate, issue de l'équipe Kawasaki en 2009. Ilmor n'a dansé avec Garry McCoy et Andrew Pitt que pendant trois courses (deux à l'automne 2006, puis au Qatar en 2007), puis l'argent a été épuisé.

La deuxième catégorie comprend Motoczycs, Oral-BMW, Petronas Engineering et Inmotec. A Portland/Oregon, le passionné de moto américain Michael Czycs a fait construire un prototype C1 de 990 cm3 pour le championnat du monde MotoGP. La moto a certes fait quelques tours de démonstration au GP de Laguna Seca en 2006, mais n'a jamais été utilisée autrement. La réduction de la cylindrée à 800 cm3 pour 2007 est arrivée au mauvais moment pour le projet américain.

Entre-temps, la société Motoczycs Motorcycles s'est fait un nom dans le domaine des motos électriques et a remporté plusieurs fois le "TT zero event" sur l'île de Man avec la E1 pc. La BMW Oral à trois cylindres n'a jamais dépassé le stade de quelques essais, il en a été de même pour la Petronas à trois cylindres de Sauber et pour l'espagnole Inmotec.

La troisième catégorie comprend Mecachrome, Norton, Blata, MZ, Gilera et Drysdale. En Nouvelle-Zélande, Drysdale avait des plans concrets pour un projet de V8 pour la catégorie 990 cm3, mais il n'a jamais vu le jour. Le fabricant tchèque de pocket bikes Blata, à la poitrine fragile, voulait construire un six cylindres de 990 cm3 et utiliser la moto en collaboration avec l'équipe WCM (anciennement Red Bull Yamaha avec McCoy et Laconi). Mais le moteur V6 de 990 cm3 n'était qu'un leurre.

Il en fut de même plus tard chez MZ, où le chef d'entreprise de l'époque, Petr Karel Korous, engagea les pilotes José-Luis Cardoso et Ralf Waldmann et fit de grandes déclarations lors de l'exposition de motos à Chemnitz, avant que le projet ne disparaisse dans les oubliettes avec beaucoup de terre brûlée et de factures impayées.

Le fournisseur français de moteurs de Formule 1 Renault Mecachrome voulait construire un moteur V4 pour le constructeur de motos chinois Zonghsen. Le Suisse Heini Mader cherchait des clients pour les Français. Le propriétaire de Norton, Stuart Garner, prévoyait un nouveau moteur V4 de 1000 cm3 pour 2012. Chez Gilera, l'idée d'acheter le trois cylindres 990 cm3 de Petronas et de le faire rouler dans la catégorie reine a été temporairement évoquée. Mais au sein du groupe Piaggio, on voulait laisser ce champ à Aprilia.

Norton a envisagé une coopération avec les propriétaires espagnols d'Inmotec ; un dessin CAD existait déjà. Mais les managers d'Inmotec n'avaient jamais mené leur propre projet jusqu'au stade de la course ; Norton n'avait pas non plus le budget de développement nécessaire.

D'un point de vue actuel, il faut tenir compte du fait que seules quatre usines participaient en 2002, à savoir Honda, Yamaha, Suzuki et Aprilia. Mais Honda était nettement supérieure avec sa moto à cinq cylindres RC211V.

Et contrairement à la situation actuelle (avec Prima Pramac Racing comme premier team indépendant à la tête du championnat du monde par équipes), les usines ne livraient pas de motos compétitives aux teams clients, à l'exception de Honda à Gresini Racing. LCR n'a fait son entrée dans le championnat du monde MotoGP qu'en 2006.

C'est pourquoi certaines entreprises de bricolage aux budgets réduits ont osé se lancer dans le championnat du monde. Elles auraient rapidement trouvé des équipes clientes prêtes à coopérer.

Mais aujourd'hui, même Kawasaki et BMW n'osent pas se lancer dans la "première classe". MV Agusta n'a jamais concrétisé son entrée annoncée en 2015. Mais grâce à la reprise progressive de la majorité des actions par KTM AG, la marque de prestige pourrait peut-être revenir dans la "première classe" après 2026.

La Dorna ne veut toutefois attribuer les deux créneaux MotoGP libres depuis le retrait de Suzuki qu'à un nouveau constructeur disposant d'un développement MotoGP indépendant. Et la plupart des teams satellites travaillent depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec leurs constructeurs. La recherche d'une équipe cliente s'avère difficile.