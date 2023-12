Progetti falliti per la MotoGP: Ilmor, Motoczycs & Co.

Nel mondo in rapida evoluzione dell'automobilismo sportivo, i lavori e gli ingegneri vanno e vengono in continuazione. Se non hanno successo, di solito vengono dimenticati in fretta. Ripercorriamo i fallimenti dall'inizio dell'era del MotoGP a quattro tempi nel 2002.

Cinque costruttori sono attualmente rappresentati nel Campionato del Mondo MotoGP con Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha e Honda, dopo che Suzuki si è ritirata alla fine del 2022. Tra i produttori noti che erano presenti all'inizio della classe MotoGP manca anche Kawasaki. Ma chi si ricorda quali progetti di MotoGP si sono succeduti dall'inizio dell'era delle 990cc nel 2002?

Dobbiamo distinguere tre categorie di progetti.

1) Quelli che sono stati realmente coinvolti, almeno temporaneamente.

2) Quelli che hanno almeno prodotto una moto guidabile.

3) Quelli che hanno solo fantasticato sulla classe regina.

La prima categoria comprendeva Aprilia, WCM (motore derivato dalla R1 Yamaha, ma con testa a quattro valvole e cambio a cassetta), Modenas, Proton, Ilmor, KTM, Kawasaki, Suzuki e Hayate, nata dal team Kawasaki nel 2009. La Ilmor ha ballato con Garry McCoy e Andrew Pitt per sole tre gare (due nell'autunno 2006, poi in Qatar 2007), poi i soldi sono finiti.

La seconda categoria comprende Motoczycs, Oral-BMW, Petronas Engineering e Inmotec. A Portland/Oregon, l'americano Michael Czycs, appassionato di moto, ha fatto costruire un prototipo C1 da 990 cc per il Campionato del Mondo MotoGP. Sebbene la moto abbia effettuato alcuni giri di prova al GP di Laguna-Seca nel 2006, non è mai stata utilizzata. La riduzione della cilindrata a 800 cc per il 2007 è arrivata nel momento sbagliato per il progetto statunitense.

Da allora Motoczycs Motorcycles si è fatta un nome nel settore delle moto elettriche e ha vinto più volte il "TT zero event" sull'Isola di Man con la E1 pc. Il tre cilindri Oral BMW non è mai andato oltre qualche giro di prova, e la situazione è stata simile con il tre cilindri Petronas della Sauber e della spagnola Inmotec.

La terza categoria comprende Mecachrome, Norton, Blata, MZ, Gilera e Drysdale. In Nuova Zelanda, Drysdale aveva piani concreti per un progetto V8 per la classe 990cc, ma non fu mai realizzato. Il debole costruttore ceco di moto tascabili Blata voleva costruire una 990cc a sei cilindri e utilizzarla insieme al team WCM (ex Red Bull Yamaha con McCoy e Laconi). Tuttavia, non c'era altro che un mock-up del motore V6 da 990 cc.

Non fu diverso in seguito alla MZ, dove l'allora capo dell'azienda Petr Karel Korous ingaggiò i piloti José-Luis Cardoso e Ralf Waldmann e fece grandi dichiarazioni alla fiera delle moto di Chemnitz, prima che il progetto sparisse nel dimenticatoio con molta terra bruciata e fatture non pagate.

Il fornitore francese di motori Renault di Formula 1 Mecachrome voleva costruire un motore V4 per il costruttore cinese di moto Zonghsen. Lo svizzero Heini Mader cercava clienti per i francesi. Stuart Garner, proprietario di Norton, stava progettando un nuovo motore V4 da 1000 cc per il 2012. Alla Gilera c'era l'idea temporanea di acquistare il motore a tre cilindri Petronas da 990 cc e di portarlo nella classe regina. Ma il Gruppo Piaggio voleva lasciare questo campo all'Aprilia.

Norton pensò a una collaborazione con i proprietari spagnoli di Inmotec; esisteva già un disegno CAD. Ma i dirigenti Inmotec non avevano mai portato il loro progetto alla maturità agonistica; inoltre, Norton non disponeva del budget necessario per lo sviluppo.

Dal punto di vista odierno, va ricordato che nel 2002 erano coinvolte solo quattro fabbriche: Honda, Yamaha, Suzuki e Aprilia. Ma Honda era nettamente superiore con la sua moto RC211V a cinque cilindri.

Inoltre, a differenza di quanto accade oggi (con Prima Pramac Racing come primo team indipendente al vertice del Campionato del Mondo a squadre), le fabbriche non fornivano moto competitive ai team clienti, con l'eccezione della Honda al Gresini Racing. LCR è entrata nel Campionato del Mondo MotoGP solo nel 2006.

Di conseguenza, alcune aziende hobbistiche con budget limitati hanno osato partecipare al Campionato del Mondo. Avrebbero trovato rapidamente dei team clienti disposti a collaborare.

Oggi, però, nemmeno Kawasaki e BMW osano entrare nella classe regina. MV Agusta non ha mai realizzato l'ingresso annunciato nel 2015. Tuttavia, la graduale acquisizione della maggioranza delle azioni da parte di KTM AG potrebbe vedere il marchio di lusso tornare nella classe regina dopo il 2026.

Tuttavia, la Dorna vuole assegnare i due slot della MotoGP, rimasti vacanti dopo il ritiro della Suzuki, solo a un nuovo costruttore con un programma di sviluppo indipendente per la MotoGP. Inoltre, la maggior parte dei team satellite lavora da molti anni a stretto contatto con i rispettivi costruttori. La ricerca di un team cliente si sta rivelando difficile.