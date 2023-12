Projectos de MotoGP falhados: Ilmor, Motoczycs & Co.

No mundo em rápida evolução do desporto automóvel, as obras e os engenheiros estão sempre a aparecer e a desaparecer. Se não tiverem sucesso, são rapidamente esquecidos. Um olhar sobre os fracassos desde o início da era dos quatro tempos do MotoGP em 2002.

Cinco fabricantes estão atualmente representados no Campeonato do Mundo de MotoGP com a Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha e Honda, depois de a Suzuki se ter retirado no final de 2022. A Kawasaki também não faz parte dos fabricantes conhecidos que estavam presentes no início da classe de MotoGP. Mas quem se lembra de quais os projectos de MotoGP que surgiram e desapareceram desde o início da era das 990cc em 2002?

Temos de distinguir entre três categorias destes projectos.

1) Aqueles que estiveram realmente envolvidos, pelo menos temporariamente.

2) Aqueles que, pelo menos, produziram uma mota que pode ser conduzida.

3) Aqueles que apenas fantasiavam com a categoria rainha.

A primeira categoria incluía a Aprilia, a WCM (motor derivado da R1 Yamaha, mas com cabeça de quatro válvulas e caixa de velocidades de cassete), a Modenas, a Proton, a Ilmor, a KTM, a Kawasaki, a Suzuki e a Hayate, que surgiu da equipa Kawasaki em 2009. A Ilmor dançou com Garry McCoy e Andrew Pitt durante apenas três corridas (duas no outono de 2006 e depois no Qatar de 2007), depois o dinheiro acabou.

A segunda categoria inclui a Motoczycs, a Oral-BMW, a Petronas Engineering e a Inmotec. Em Portland/Oregon, o entusiasta americano de motos Michael Czycs mandou construir um protótipo C1 com 990 cc para o Campeonato do Mundo de MotoGP. Embora a mota tenha dado algumas voltas de demonstração no GP de Laguna-Seca em 2006, nunca mais foi utilizada. A redução da cilindrada para 800 cc em 2007 veio na altura errada para o projeto americano.

Desde então, a Motoczycs Motorcycles fez um nome para si mesma no sector das motos eléctricas e ganhou o "evento TT zero" na Ilha de Man várias vezes com a E1 pc. O três cilindros Oral BMW nunca passou de alguns test drives, e a situação foi semelhante com o três cilindros Petronas da Sauber e o espanhol Inmotec.

A terceira categoria inclui Mecachrome, Norton, Blata, MZ, Gilera e Drysdale. Na Nova Zelândia, Drysdale tinha planos concretos para um projeto V8 para a classe de 990cc, mas nunca foi concretizado. O fraco fabricante checo de motos de bolso Blata queria construir uma 990cc de seis cilindros e usar a moto em conjunto com a equipa WCM (anteriormente Red Bull Yamaha com McCoy e Laconi). No entanto, não havia nada para além de uma maquete do motor V6 de 990cc.

Não foi diferente mais tarde na MZ, onde o então chefe da empresa Petr Karel Korous assinou com os pilotos José-Luis Cardoso e Ralf Waldmann e fez grandes declarações na exposição de motos em Chemnitz antes do projeto desaparecer no esquecimento com muita terra queimada e contas por pagar.

O fornecedor francês de motores Renault de Fórmula 1, Mecachrome, queria construir um motor V4 para o fabricante chinês de motas Zonghsen. A suíça Heini Mader estava à procura de clientes para os franceses. O proprietário da Norton, Stuart Garner, estava a planear um novo motor V4 de 1000 cc para 2012. Na Gilera, havia uma ideia temporária de comprar o motor de três cilindros Petronas de 990 cc e usá-lo na classe rainha. Mas o Grupo Piaggio queria deixar este campo para a Aprilia.

Norton considerou uma cooperação com os proprietários espanhóis da Inmotec; já existia um desenho CAD. Mas os gestores da Inmotec nunca tinham levado o seu próprio projeto à maturidade de corrida; a Norton também não tinha o orçamento de desenvolvimento necessário.

Do ponto de vista atual, deve ser lembrado que apenas quatro fábricas estavam envolvidas em 2002, nomeadamente Honda, Yamaha, Suzuki e Aprilia. Mas a Honda era muito superior com a sua moto RC211V de cinco cilindros.

E em contraste com a situação atual (com a Prima Pramac Racing como a primeira equipa independente no topo do Campeonato do Mundo de Equipas), as fábricas não forneceram motos competitivas às equipas clientes, com exceção da Honda à Gresini Racing. A LCR só entrou no Campeonato do Mundo de MotoGP em 2006.

Como resultado, algumas empresas de hobby com orçamentos reduzidos atreveram-se a entrar no Campeonato do Mundo. Teriam rapidamente encontrado equipas clientes dispostas a colaborar.

Mas atualmente, nem mesmo a Kawasaki e a BMW se atrevem a entrar na categoria rainha. A MV Agusta nunca concretizou a entrada anunciada em 2015. No entanto, a aquisição gradual da maioria das acções pela KTM AG poderia talvez ver a marca de luxo de volta à categoria rainha depois de 2026.

No entanto, a Dorna só quer atribuir os dois lugares de MotoGP que estão vagos desde a retirada da Suzuki a um novo construtor com um programa de desenvolvimento de MotoGP independente. E a maioria das equipas satélite tem trabalhado em estreita colaboração com os seus fabricantes durante muitos anos. A procura de uma equipa cliente está a revelar-se difícil.