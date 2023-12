Pit Beirer: "Problema de presión de neumáticos debido a Aero & Devices"

En la segunda mitad de la temporada, los equipos y pilotos se mostraron molestos por las numerosas advertencias y penalizaciones de tiempo por inflado insuficiente de los neumáticos delanteros. A petición de Michelin, este control debía introducirse al principio de la temporada, pero los responsables de IRTA, Dorna y la MSMA aplazaron la introducción hasta el GP de Misano porque no se fiaban de la paz, ni de las mediciones de los sensores normalizados.

Los resultados de las carreras se falsificaron varias veces a posteriori. Por ejemplo, Fabio Di Gianntonio perdió su segundo puesto en favor de Johann Zarco debido a una penalización de 3 segundos, Brad Binder pasó del cuarto al tercer puesto y "Diggia" tuvo que conformarse con un ingrato tercer puesto.

Pit Beirer, Director de Motorsport de KTM, no está contento con la situación, pero no quiere pasar la pelota al fabricante de neumáticos Michelin. "El problema con la presión de los neumáticos no tiene nada que ver con las especificaciones del fabricante, porque Michelin suministra neumáticos brillantes en MotoGP", afirma el director de carrera de KTM, cuya marca ha ganado ya 341 títulos mundiales, 261 durante el mandato del ex piloto campeón del mundo de motocross.

"Hay que pensar en la tensión que soporta un neumático delantero de MotoGP cuando el piloto se pone a los hierros a 350 km/h, la rueda trasera se va al aire y todavía se puede hacer girar la moto. Los compuestos, carcasas y construcciones que tenemos en MotoGP son los más ingeniosos que se pueden encontrar en la construcción de neumáticos de competición. Y si el fabricante dice: 'El límite de seguridad en la parte delantera es de 1,88 bar, no lo queremos más bajo', entonces tenemos que aceptarlo".

"Por qué las presiones de los neumáticos son tan difíciles de controlar, este mal hay que buscarlo en otra parte", añadió Pit Beirer en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Tiene que ver con el hecho de que casi hemos construido coches de carreras pequeños en términos de aerodinámica y la ventana en la que el aire fresco ya no puede refrigerar los neumáticos es tan grande cuando se circula detrás de otro vehículo que la causa hay que buscarla ahí". Este problema, que lleva meses debatiéndose, está causado por los dispositivos de altura de conducción con los que las motos van tan bajas. En combinación con los paquetes aerodinámicos, estos dispositivos agravan el problema con la presión de los neumáticos. Y es que las normas y recomendaciones sobre la presión de los neumáticos existen desde que existen los neumáticos. Cualquiera que tenga un coche en el garaje de su casa puede comprobarlo por sí mismo".

"Si cambiamos el límite de presión de los neumáticos, todo el mundo volverá a conducir más rápido, por lo que los neumáticos se sobrecalentarán aún más. Esto causa los mismos problemas con la presión de aire en el neumático delantero, que está una décima por debajo de los 1,88 bares actuales", señala Beirer. "Ahora se discute si debemos bajar la presión de los neumáticos delanteros una décima o no. En mi opinión, el problema no se resolverá si permitimos 0,1 menos presión de neumáticos en la parte delantera que antes."

Advertencia oficial sobre la presión de los neumáticos en 2023:

Maverick Viñales (Aprilia) en el GP de Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) en el GP de Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) en el GP de Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) en el GP de Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) en la carrera del GP de Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) en la carrera del GP de Mandalika

Pol Espargaró (KTM) en la carrera del GP de Buriram

Jorge Martín (Ducati) en la carrera del GP de Buriram

Marc Márquez (Honda) en la carrera del GP de Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) en la carrera del GP de Sepang

Luca Marini (Ducati) en la carrera del GP de Sepang

Álvaro Bautista* (Ducati) en la carrera del GP de Sepang

Enea Bastianini (Ducati) en la carrera del GP de Sepang

Iker Lecuona* (Honda) en la carrera del GP de Sepang

Johann Zarco (Ducati) en la carrera del GP de Lusail

Augusto Fernández (KTM) en la carrera del GP de Lusail

Jack Miller (KTM) en la carrera del GP de Lusail

Alex Márquez (Ducati) en la carrera GP de Lusail

Fabio Di Giannantonio (Ducati) en el sprint de Valencia

Brad Binder (KTM) en el GP de Valencia



*= Wildcard/piloto sustituto

Se impuso una penalización de 3 segundos por la segunda infracción en 2023:

Aleix Espargaró (Aprilia) en la carrera GP de Buriram

Luca Marini (Ducati) en el sprint de Valencia

Franco Morbidelli (Yamaha) en el sprint de Valencia

Fabio Di Giannantonio (Ducati) en la carrera GP de Valencia