Pit Beirer : "Problème de pression des pneus dû à Aero & Devices".

En deuxième partie de saison, les équipes et les pilotes ont été agacés par les nombreux avertissements et pénalités de temps pour sous-gonflage du pneu avant. Ce contrôle devait commencer dès le début de la saison à la demande de Michelin, mais les responsables de l'IRTA, de Dorna et de la MSMA ont repoussé son introduction jusqu'au GP de Misano, car ils ne faisaient pas confiance à la paix - ou plutôt aux mesures des capteurs d'unité.

A plusieurs reprises, des résultats de course ont été faussés après coup. Par exemple, Fabio Di Gianntonio a perdu sa deuxième place à cause d'un pénalty de 3 secondes au profit de Johann Zarco, Brad Binder est passé de la quatrième à la troisième place et "Diggia" a dû se contenter de la troisième place ingrate.

Pit Beirer, directeur du sport automobile chez KTM, n'est certes pas satisfait de cette situation, mais il ne veut pas rejeter la faute sur le fabricant de pneus Michelin. "Le mal avec la pression des pneus n'a rien à voir avec le cahier des charges du fabricant, car Michelin fournit des pneus géniaux en MotoGP", déclare le directeur de course de KTM, dont la marque a déjà remporté 341 titres de champion du monde, dont 261 pendant le mandat de l'ancien pilote de motocross mondial.

"Il faut réfléchir à la contrainte qui pèse sur un pneu avant de MotoGP lorsque le pilote prend les fers à 350 km/h, que la roue arrière part en vrille et que tu peux quand même retourner la moto. Ce que nous avons en termes de composés, de carcasses et de constructions en MotoGP est ce qu'il y a de plus ingénieux dans la construction de pneus de course. Et si le constructeur dit : 'La limite de sécurité à l'avant est de 1,88 bar, nous ne voulons pas descendre en dessous', alors nous devons l'accepter".

"Pourquoi les pressions des pneus sont si difficiles à contrôler, ce mal est à chercher ailleurs", a complété Pit Beirer lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "C'est lié au fait que nous avons construit des voitures de course presque petites du point de vue aérodynamique et que la fenêtre dans laquelle l'air frais ne peut plus refroidir le pneu est si grande lorsque vous roulez derrière une autre voiture que c'est là qu'il faut chercher la cause. Ce problème, qui fait débat depuis des mois, est dû aux Ride Height Devices, qui permettent aux motos de descendre si bas. Ces dispositifs, combinés aux packs aéro, aggravent le problème de la pression des pneus. Car les prescriptions et les recommandations concernant la pression des pneus existent depuis que les pneus existent. Toute personne ayant une voiture dans son garage peut s'en convaincre".

"Si nous changeons quelque chose à la limite de pression des pneus, tout le monde roulera à nouveau plus vite, et les pneus surchaufferont donc encore plus. Les mêmes problèmes apparaîtront alors avec une pression de pneu avant inférieure d'un dixième aux 1,88 bar actuels", fait remarquer Beirer. "On discute maintenant de la question de savoir si nous devons encore réduire la pression des pneus avant d'un dixième ou non. À mon avis, le problème ne sera pas résolu si nous autorisons 0,1 de pression de pneu en moins à l'avant qu'actuellement".

Des avertissements officiels concernant la pression des pneus ont été donnés en 2023 :

Maverick Viñales (Aprilia) lors de la course du GP de Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) lors de la course du GP de Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) dans la course du GP de Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) dans la course du GP de Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) dans la course du GP de Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) dans la course du GP de Mandalika

Pol Espargaró (KTM) dans la course GP de Buriram

Jorge Martin (Ducati) dans la course du GP de Buriram

Marc Márquez (Honda) dans la course du GP de Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Luca Marini (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Álvaro Bautista* (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Enea Bastianini (Ducati) dans la course du GP de Sepang

Iker Lecuona* (Honda) dans la course du GP de Sepang

Johann Zarco (Ducati) dans la course du GP de Lusail

Augusto Fernández (KTM) dans la course du GP de Lusail

Jack Miller (KTM) dans une course GP de Lusail

Alex Márquez (Ducati) une course GP de Lusail

Fabio Di Giannantonio (Ducati) au sprint de Valence

Brad Binder (KTM) dans la course du GP de Valence



*= Pilote Wildcard/de remplacement

Une pénalité de 3 secondes pour la deuxième infraction a été reçue en 2023 :

Aleix Espargaró (Aprilia) lors de la course GP de Buriram

Luca Marini (Ducati) dans le sprint de Valence

Franco Morbidelli (Yamaha) dans le sprint de Valence

Fabio Di Giannantonio (Ducati) dans la course du GP de Valence