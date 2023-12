Pit Beirer: "Problema di pressione degli pneumatici a causa di Aero & Devices".

Nella seconda metà della stagione, i team e i piloti erano infastiditi dai numerosi avvertimenti e dalle penalità di tempo per il sottogonfiaggio degli pneumatici anteriori. Su richiesta di Michelin, questo controllo sarebbe dovuto partire all'inizio della stagione, ma i responsabili dell'IRTA, della Dorna e della MSMA ne hanno posticipato l'introduzione al GP di Misano perché non si fidavano della pace - o delle misurazioni dei sensori standardizzati.

I risultati delle gare sono stati falsificati più volte a posteriori. Ad esempio, Fabio Di Gianntonio ha perso il secondo posto a favore di Johann Zarco a causa di una penalità di 3 secondi, Brad Binder è passato dalla quarta alla terza posizione e "Diggia" si è dovuto accontentare di un ingrato terzo posto.

Pit Beirer, Direttore Motorsport di KTM, non è soddisfatto della situazione, ma non vuole scaricare la responsabilità sul produttore di pneumatici Michelin. "Il problema della pressione degli pneumatici non ha nulla a che fare con le specifiche del produttore, perché Michelin fornisce pneumatici brillanti in MotoGP", afferma il direttore di gara della KTM, il cui marchio ha già vinto 341 titoli mondiali, 261 durante il mandato dell'ex pilota del campionato mondiale di motocross.

"Bisogna pensare allo sforzo che subisce un pneumatico anteriore della MotoGP quando il pilota entra in azione a 350 km/h, la ruota posteriore va in aria e si può ancora girare la moto. Le mescole, le carcasse e le costruzioni che abbiamo in MotoGP sono le più ingegnose che si possano trovare nella costruzione di pneumatici da corsa. E se il produttore dice: 'Il limite di sicurezza all'anteriore è di 1,88 bar, non vogliamo che sia più basso', allora dobbiamo accettarlo".

"Il motivo per cui la pressione degli pneumatici è così difficile da controllare è da ricercare altrove", ha aggiunto Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Ha a che fare con il fatto che abbiamo costruito quasi delle piccole auto da corsa in termini di aerodinamica e la finestra in cui l'aria fresca non riesce più a raffreddare gli pneumatici è così ampia quando si guida dietro un altro veicolo che la causa è da ricercare lì". Questo problema, di cui si discute da mesi, è causato dai dispositivi di altezza di marcia con cui le moto sono così basse. In combinazione con i pacchetti aerodinamici, questi dispositivi aggravano il problema della pressione degli pneumatici. Questo perché le norme e le raccomandazioni sulla pressione dei pneumatici esistono da quando esistono i pneumatici. Chiunque abbia un'auto nel garage di casa può constatarlo di persona".

"Se modifichiamo il limite di pressione dei pneumatici, tutti torneranno a guidare più velocemente e i pneumatici si surriscalderanno ancora di più. Questo causa gli stessi problemi con la pressione dell'aria nel pneumatico anteriore, che è di un decimo inferiore agli attuali 1,88 bar", sottolinea Beirer. "Ora si discute se sia il caso di abbassare la pressione degli pneumatici anteriori di un decimo o meno. A mio parere, il problema non sarà risolto se permetteremo una pressione degli pneumatici all'anteriore inferiore di 0,1 bar rispetto a prima".

Avvertimento ufficiale per la pressione degli pneumatici nel 2023:

Maverick Viñales (Aprilia) nella gara del GP di Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) nel GP di Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) nel GP di Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) nel GP di Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) nella gara del GP di Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) nella gara del GP di Mandalika

Pol Espargaró (KTM) nella gara del GP di Buriram

Jorge Martin (Ducati) nella gara del GP di Buriram

Marc Márquez (Honda) nella gara del GP di Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Luca Marini (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Álvaro Bautista* (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Enea Bastianini (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Iker Lecuona* (Honda) nella gara del GP di Sepang

Johann Zarco (Ducati) nella gara del GP di Lusail

Augusto Fernández (KTM) nella gara del GP di Lusail

Jack Miller (KTM) nella gara del GP di Lusail

Alex Márquez (Ducati) in una gara del GP di Lusail

Fabio Di Giannantonio (Ducati) nella volata di Valencia

Brad Binder (KTM) nella gara del GP di Valencia



*= Pilota jolly/sostitutivo

Una penalità di 3 secondi per la seconda infrazione è stata inflitta al 2023:

Aleix Espargaró (Aprilia) nella gara del GP di Buriram

Luca Marini (Ducati) nella volata di Valencia

Franco Morbidelli (Yamaha) nella volata di Valencia

Fabio Di Giannantonio (Ducati) nel GP di Valencia