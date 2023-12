Pit Beirer: "Problema de pressão dos pneus devido ao Aero & Devices".

Na segunda metade da época, as equipas e os pilotos ficaram incomodados com os numerosos avisos e penalizações por tempo devido à falta de enchimento dos pneus dianteiros. A pedido da Michelin, este controlo deveria ter sido introduzido no início da época, mas os responsáveis da IRTA, da Dorna e da MSMA adiaram a sua introdução para o GP de Misano, porque não confiavam na paz - ou nas medições dos sensores normalizados.

Os resultados das corridas foram falsificados várias vezes em retrospetiva. Por exemplo, Fabio Di Gianntonio perdeu o segundo lugar para Johann Zarco devido a uma penalização de 3 segundos, Brad Binder passou de quarto para terceiro e "Diggia" teve de se contentar com um ingrato terceiro lugar.

Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da KTM, não está satisfeito com a situação, mas não quer passar a responsabilidade para o fabricante de pneus Michelin. "O problema com a pressão dos pneus não tem nada a ver com as especificações do fabricante, porque a Michelin fornece pneus brilhantes no MotoGP", diz o diretor de corrida da KTM, cuja marca já ganhou 341 títulos de campeão mundial, 261 durante o mandato do antigo piloto do campeonato mundial de motocross.

"É preciso pensar na pressão exercida sobre um pneu dianteiro de MotoGP quando o piloto entra nos ferros a 350 km/h, a roda traseira vai pelos ares e ainda é possível virar a mota. Os compostos, carcaças e construções que temos no MotoGP são os mais engenhosos que podem ser encontrados na construção de pneus de corrida. E se o fabricante diz: 'O limite de segurança na frente é de 1,88 bar, não queremos que seja mais baixo', então temos de aceitar isso."

"O motivo pelo qual as pressões dos pneus são tão difíceis de controlar é outro", acrescentou Pit Beirer numa entrevista à SPEEDWEEK.com. "Tem a ver com o facto de termos construído carros de corrida quase pequenos em termos de aerodinâmica e a janela em que o ar fresco já não consegue arrefecer os pneus é tão grande quando se conduz atrás de outro veículo que a causa está aí. Este problema, que tem vindo a ser discutido há meses, é causado pelos dispositivos de altura de condução com os quais as motas são tão baixas. Em combinação com os pacotes aerodinâmicos, estes dispositivos agravam o problema da pressão dos pneus. Isto deve-se ao facto de as normas e recomendações relativas à pressão dos pneus existirem desde que os pneus existem. Qualquer pessoa que tenha um carro na sua garagem em casa pode ver isso por si própria".

"Se alterarmos o limite de pressão dos pneus, toda a gente vai voltar a conduzir mais depressa, pelo que os pneus vão sobreaquecer ainda mais. Isto causa os mesmos problemas com a pressão de ar no pneu dianteiro, que está um décimo abaixo dos actuais 1,88 bar", salienta Beirer. "Existe agora uma discussão sobre se devemos baixar a pressão dos pneus da frente em um décimo ou não. Na minha opinião, o problema não será resolvido se permitirmos 0,1 menos pressão nos pneus da frente do que antes."

Aviso oficial para a pressão dos pneus em 2023:

Maverick Viñales (Aprilia) na corrida de GP em Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) na corrida do GP de Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) na corrida do GP de Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) na corrida do GP de Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida do GP de Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) na corrida do GP de Mandalika

Pol Espargaró (KTM) na corrida do GP de Buriram

Jorge Martin (Ducati) na corrida do GP de Buriram

Marc Márquez (Honda) na corrida do GP de Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Luca Marini (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Álvaro Bautista* (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Enea Bastianini (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Iker Lecuona* (Honda) no GP de Sepang

Johann Zarco (Ducati) na corrida do GP de Lusail

Augusto Fernández (KTM) na corrida do GP de Lusail

Jack Miller (KTM) na corrida do GP de Lusail

Alex Márquez (Ducati) numa corrida do GP de Lusail

Fabio Di Giannantonio (Ducati) no sprint de Valência

Brad Binder (KTM) na corrida do GP de Valência



*= Piloto de substituição

Uma penalização de 3 segundos pela segunda infração foi imposta em 2023:

Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida do GP de Buriram

Luca Marini (Ducati) no sprint de Valência

Franco Morbidelli (Yamaha) no sprint de Valência

Fabio Di Giannantonio (Ducati) na corrida do GP de Valência