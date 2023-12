2023 en rétrospective : Les dix meilleurs pilotes de l'année

Dans ma dernière chronique de l'année, j'avais l'intention d'écrire sur la 75e saison du Championnat du monde FIM des Grands Prix et sur le fait que personne n'avait remarqué que cette étape avait été franchie. Mais j'ai eu une illumination : pour l'amour du ciel ! Si personne ne l'a célébré, c'est probablement parce qu'il n'intéresse personne.

À l'ère d'Instagram, où la durée d'attention moyenne dépasse à peine celle d'un poisson rouge, le présent de la course est tout juste assez actuel. Je me permets néanmoins de jeter un coup d'œil rétrospectif sur les douze derniers mois, avant que tout ne tourne à nouveau autour de 2024 et du calendrier (une fois de plus) le plus long de tous les temps.

En tant que chroniqueur, il est de mon devoir d'exprimer mon avis - peut-être totalement superficiel et certainement subjectif. À la fin d'une année intense, je m'autorise à juger les meilleurs des meilleurs. Voici mon top 10 :

1. Pecco Bagnaia

Un analyste et un styliste, fort et serein. Il a rarement manqué le top 3 et, avec sept pole positions (plus que n'importe qui d'autre), il s'est assuré le prix (et la BMW M) de la meilleure qualification. Les chutes occasionnelles en course, dont l'accident d'horreur peu après le départ du GP de Catalunya où il s'est fait rouler sur les jambes, ont été compensées par son retour courageux et deux podiums seulement une semaine plus tard à Misano. Cela veut tout dire, il mérite son deuxième titre en MotoGP.

2. Jorge Martin

Compact et plein de tempérament, l'Espagnol avait quelque chose à prouver à Ducati, qui l'avait laissé de côté au profit d'Enea Bastianini lors de la constitution de l'équipe d'usine l'année dernière. Sur une moto d'usine à sa hauteur, il a fait preuve d'une vitesse explosive, comme en témoignent ses neuf victoires en sprint et ses quatre victoires en GP. Il a poursuivi Bagnaia jusqu'au bout.

3. Brad Binder

KTM était la moto du peloton qui avait le plus évolué et Binder en a tiré le meilleur parti. Son palmarès a toutefois été entaché par le dépassement des "track limits" dans le dernier tour... Pour son style de pilotage agressif, qui fait de lui le plus accompli des dépasseurs, Brad mérite une mention spéciale tant il rend la course de haut niveau amusante.

4. Marco Bezzecchi

Le protégé de Rossi partage de nombreuses qualités et points forts avec Binder. De plus, il était assis sur une Ducati, la meilleure moto du peloton, même si c'était le modèle de l'année précédente. Dans ses meilleurs jours, "Bez" a été exceptionnel, comme en Inde, où il est passé de la 17e à la 5e place lors d'un sprint après un premier virage mouvementé. La troisième place au championnat du monde souligne une belle deuxième saison en MotoGP pour le rookie de l'année dernière.

5. Marc Márquez

Une saison sombre n'enlève rien à sa valeur. Il a abandonné à mi-saison, mais seulement après avoir subi une série de crashs et de blessures. Il a néanmoins continué à chuter, jusqu'à la fin exactement 29 fois, un record personnel négatif. Parfois, il ne pouvait pas se retenir malgré tout - au Japon, il est revenu sur le podium du GP, il a récolté trois médailles dans les sprints. Le passage chez Ducati va certainement raviver son goût massif du risque - et sa volonté farouche de remporter un nouveau titre ?

6. Fabio Quartararo

Un autre dont le talent transparaîtra toujours, même dans les moments difficiles et sur une moto non compétitive. Le champion du monde 2021 gagne beaucoup plus que ce que Yamaha lui a mis en place et a prouvé de manière fiable sa qualité. Le problème de base : la M1 a régulièrement été en retard lors des qualifications et derrière la concurrence, il est impossible de jouer sur la vitesse caractéristique et rapide en virage. Un GP et trois podiums en sprint, voilà le maigre résultat.

7. Johann Zarco

Le pilote le plus mature du MotoGP a attendu sept longues années avant de remporter sa première victoire, ce qu'il a fait avec style à Phillip Island. Le volubile Français devrait encore s'avérer précieux pour Honda en 2024 au sein de l'équipe LCR.

8. Luca Marini

D'autres pilotes Ducati ont été plus visibles, mais Marini est devenu de plus en plus fort et mérite le respect avec trois sprints et deux podiums en GP. Intelligent et analytique - des aspects sur lesquels Repsol Honda a jeté son dévolu et a engagé Marini pour remplacer Marc Márquez. Une décision risquée.

9. Pedro Acosta

La réputation du plus jeune champion du monde Moto2 de tous les temps ne pourrait pas être meilleure parmi ses futurs concurrents MotoGP. Marc Márquez, par exemple, s'attend à ce qu'Acosta soit rapidement compétitif durant son année de rookie - comme ce fut le cas pour Marc lui-même - et certains observateurs voient même Pedro dans la même ligue. En 2024, il aura donc beaucoup à prouver.

10. Fabio Di Giannantonio

Fabio a étonné tout le monde. Après avoir perdu sa place au profit de Marc Márquez et s'être retrouvé sans moto pour 2024, il a fait oublier ses résultats jusqu'alors très moyens lors des six dernières courses de la saison, notamment avec sa première victoire parfaite au Qatar, qui a probablement sauvé sa carrière.

Mais dix, ce n'est pas vraiment suffisant. Au moins un de plus doit figurer en réserve (désolé, le prince Harry) sur ma liste - un autre jeune frère qui a souffert de la gloire de son aîné : Alex Márquez, qui, après trois ans de déclin chez Honda, a prouvé sur une Ducati Gresini la différence qu'une Desmosedici peut faire. Il a été rapide du premier coup et probablement le pilote qui s'est le plus amélioré cette année. Il a donc sans aucun doute eu une grande influence sur la décision de Marc de rejoindre l'armada Ducati.

Et enfin, le dernier : Fermín Aldeguer, dont la domination lors des quatre dernières courses Moto2 de l'année a été à couper le souffle. A un moment où le titre d'Acosta était pourtant acquis depuis longtemps, c'est-à-dire...