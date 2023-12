2023 in retrospettiva: I dieci migliori piloti dell'anno

Nell'ultima rubrica dell'anno, volevo scrivere della 75a stagione del Campionato del Mondo FIM Grand Prix e di come quasi nessuno si fosse accorto di questa pietra miliare. Ma poi ho avuto l'illuminazione: per la miseria! Se nessuno l'ha festeggiato, probabilmente è perché non interessa a nessuno.

Nell'era di Instagram, con una soglia di attenzione media che supera a malapena quella di un pesce rosso, il qui e ora delle corse è già abbastanza attuale. Tuttavia, permettetemi almeno di dare uno sguardo agli ultimi dodici mesi prima che tutto torni al 2024 e al calendario (ancora una volta) più lungo di tutti i tempi.

Come editorialista, fa parte del mio lavoro esprimere la mia opinione, forse del tutto superficiale e sicuramente soggettiva. Alla fine di un anno intenso, mi prendo la libertà di giudicare il meglio del meglio. Ecco la mia top 10:

1. Pecco Bagnaia

Analista e stilista, forte e pacato. Raramente ha mancato i primi tre posti, e con sette pole position (più di chiunque altro) si è assicurato il premio (e la BMW M) per la migliore qualifica. Le occasionali cadute in gara, tra cui l'orribile incidente poco dopo la partenza del GP di Catalunya, quando è stato travolto dalle sue gambe, sono state compensate dalla coraggiosa rimonta e dai due podi conquistati appena una settimana dopo a Misano. Questo dice tutto: si merita il suo secondo titolo della MotoGP.

2 Jorge Martin

Lo spagnolo, compatto e vivace, aveva qualcosa da dimostrare alla Ducati, che l'anno scorso l'aveva scartato a favore di Enea Bastianini, quando si era insediato nel team ufficiale. Era esplosivamente veloce su una macchina di pari livello, come dimostrano le nove vittorie in volata e le quattro vittorie nei GP. Ha inseguito Bagnaia fino alla fine.

3° Brad Binder

La KTM è stata la moto che ha subito il maggiore sviluppo e Binder l'ha sfruttata al meglio. Brad merita un elogio speciale per il suo stile di guida aggressivo, che lo rende il sorpassatore più abile, perché fa sembrare le gare ai massimi livelli così divertenti.

4 Marco Bezzecchi

Il pupillo di Rossi condivide molte caratteristiche e punti di forza con Binder. Anche lui si è seduto su una Ducati, la moto migliore del campionato, anche se sul modello dell'anno scorso. Nei suoi giorni migliori, "Bez" è stato eccezionale, ad esempio in India, quando è passato dal 17° al 5° posto in volata dopo una prima curva turbolenta. Il terzo posto nel Campionato del Mondo sottolinea un'ottima seconda stagione di MotoGP per il debuttante dell'anno scorso.

5° Marc Márquez

Una stagione infelice non sminuisce il suo valore. Si è arreso a metà stagione, ma solo dopo aver subito una serie di cadute e infortuni. Tuttavia, ha continuato a cadere esattamente 29 volte fino alla fine, un record negativo personale. A volte, nonostante tutto, non è riuscito a trattenersi: è tornato sul podio del GP del Giappone e ha raccolto tre medaglie nelle volate. Il passaggio alla Ducati riaccenderà sicuramente la sua enorme voglia di rischiare e il suo irrefrenabile desiderio di vincere un altro titolo?

6 Fabio Quartararo

Un altro pilota il cui talento risplende sempre, anche nei momenti difficili e su una moto non competitiva. Il campione del mondo 2021 merita molto di più di quello che la Yamaha gli ha dato e ha dimostrato in modo affidabile le sue qualità. Il problema di fondo: la M1 perde regolarmente nelle qualifiche e la sua caratteristica velocità in curva non può essere sfruttata dietro la concorrenza. Un GP e tre podi in volata sono stati il magro risultato.

7° Johann Zarco

Il pilota più maturo della MotoGP ha atteso sette lunghi anni per la sua prima vittoria, ottenuta in grande stile a Phillip Island. L'eloquente francese si rivelerà probabilmente prezioso per la Honda nel team LCR nel 2024.

8° Luca Marini

Altri piloti Ducati si sono messi in evidenza, ma Marini è diventato sempre più forte e si è guadagnato il rispetto con tre sprint e due podi in GP. Intelligente e analitico - aspetti che Repsol Honda ha tenuto d'occhio e ha ingaggiato Marini come sostituto di Marc Márquez. Una mossa rischiosa.

9 Pedro Acosta

La reputazione del più giovane Campione del Mondo Moto2 di tutti i tempi non potrebbe essere migliore tra i suoi futuri rivali in MotoGP. Marc Márquez, ad esempio, si aspetta che Acosta diventi rapidamente competitivo nel suo anno da rookie - come lo stesso Marc - e alcuni osservatori vedono Pedro addirittura nella stessa categoria. Quindi ha molto da dimostrare nel 2024.

10° Fabio Di Giannantonio

Fabio ha stupito tutti. Dopo aver perso il posto a favore di Marc Márquez ed essersi ritrovato senza moto per il 2024, ha recuperato i suoi risultati mediocri nelle ultime sei gare della stagione - compresa la sua prima vittoria perfetta in Qatar, che probabilmente ha salvato la sua carriera.

Ma dieci non sono sufficienti. Almeno un altro deve entrare nella mia lista come riserva (mi dispiace, Principe Harry) - un altro fratello minore che ha sofferto della fama del maggiore: Alex Márquez, che dopo tre anni di declino alla Honda ha dimostrato che differenza fa una Desmosedici su una Gresini-Ducati. È stato subito veloce e probabilmente è stato il pilota che è migliorato di più quest'anno. Per questo motivo, ha indubbiamente avuto una grande influenza sulla decisione di Marc di unirsi all'armata Ducati.

Ultimo ma non meno importante: Fermín Aldeguer, il cui dominio nelle ultime quattro gare della Moto2 è stato mozzafiato. In un momento in cui Acosta aveva già da tempo conquistato il titolo, tuttavia...