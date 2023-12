2023 em retrospetiva: Os dez melhores pilotos do ano

Nos últimos dias do ano, olhamos para trás: o colunista do SPEEDWEEK.com Michael Scott compila uma classificação dos 10 melhores pilotos de GP da época de 2023 - mais "reserva".

Na última coluna do ano, ia escrever sobre a 75ª época do Campeonato do Mundo de Grandes Prémios da FIM e sobre o facto de quase ninguém ter tomado conhecimento deste marco. Mas depois tive uma epifania: por amor de Deus! Se ninguém o celebrou, é porque provavelmente ninguém se importa.

Na era do Instagram, com uma capacidade de atenção média que mal ultrapassa a de um peixinho dourado, o aqui e agora das corridas já é suficientemente atual. No entanto, permitam-me que, pelo menos, faça uma retrospetiva dos últimos doze meses, antes que tudo se volte para 2024 e para o (mais uma vez) calendário mais longo de todos os tempos.

Como colunista, faz parte do meu trabalho expressar a minha opinião - possivelmente completamente superficial e certamente subjectiva. No final de um ano intenso, tomo a liberdade de avaliar os melhores dos melhores. Eis o meu top 10:

1. Pecco Bagnaia

Um analista e estilista, forte e calmo. Raramente falhou os três primeiros lugares e, com sete pole positions (mais do que qualquer outro), garantiu o prémio (e o BMW M) para a melhor qualificação. Os acidentes de corrida ocasionais, incluindo o acidente horrível pouco depois do início do GP da Catalunha, quando foi atropelado pelas pernas, foram compensados com o seu corajoso regresso e dois pódios apenas uma semana depois em Misano. Isso diz tudo, ele merece o seu segundo título de MotoGP.

2 Jorge Martin

O compacto e espirituoso espanhol tinha algo a provar à Ducati depois de a marca o ter preterido a favor de Enea Bastianini quando preencheu a equipa de fábrica no ano passado. Ele foi explosivamente rápido numa máquina de fábrica igual, como evidenciado pelas suas nove vitórias em sprint e quatro vitórias em GP. Perseguiu Bagnaia até ao fim.

3º Brad Binder

A KTM foi a mota do pelotão que mais se desenvolveu e Binder tirou o melhor partido dela. No entanto, o seu recorde foi diminuído por ter ultrapassado os limites da pista na última volta... Brad merece um elogio especial pelo seu estilo de pilotagem agressivo, que faz dele o ultrapassador mais bem sucedido, porque faz com que as corridas ao mais alto nível pareçam tão divertidas.

4 Marco Bezzecchi

O protegido de Rossi partilha muitas características e pontos fortes com Binder. Também se sentou numa Ducati, a melhor moto da competição, embora no modelo do ano passado. Nos seus melhores dias, "Bez" foi excecional - por exemplo, na Índia, quando passou do 17º para o 5º lugar num sprint após uma primeira curva turbulenta. O terceiro lugar no Campeonato do Mundo sublinha uma excelente segunda época de MotoGP para o Rookie of the Year do ano passado.

5º Marc Márquez

Uma época desanimadora não lhe retira valor. Desistiu a meio da época, mas só depois de sofrer uma série de acidentes e lesões. No entanto, continuou a cair exatamente 29 vezes até ao final, um recorde pessoal negativo. Por vezes, apesar de tudo, não conseguiu conter-se - regressou ao pódio do GP do Japão e arrecadou três medalhas nos sprints. A mudança para a Ducati irá certamente reacender a sua enorme vontade de correr riscos - e o seu desejo irreprimível de ganhar outro título?

6 Fabio Quartararo

Outro piloto cujo talento brilhará sempre, mesmo em tempos difíceis e numa moto pouco competitiva. O Campeão do Mundo de 2021 merece muito mais do que aquilo que a Yamaha lhe deu e provou de forma fiável a sua qualidade. O problema básico: a M1 perdia regularmente na qualificação e a sua caraterística velocidade em curva não pode ser utilizada atrás da concorrência. Um GP e três pódios de sprint foram os magros resultados.

7º Johann Zarco

O piloto mais maduro do MotoGP esperou sete longos anos pela sua primeira vitória, que alcançou em grande estilo em Phillip Island. O eloquente francês deverá revelar-se valioso para a Honda na equipa LCR em 2024.

8º Luca Marini

Outros pilotos da Ducati deram mais nas vistas, mas Marini tornou-se cada vez mais forte e ganhou respeito com três sprints e dois pódios de GP. Inteligente e analítico - aspetos que a Repsol Honda manteve debaixo de olho e contratou Marini como substituto de Marc Márquez. Uma jogada arriscada.

9 Pedro Acosta

A reputação do mais jovem Campeão do Mundo de Moto2 de todos os tempos não podia ser melhor entre os seus futuros rivais de MotoGP. Marc Márquez, por exemplo, espera que Acosta se torne rapidamente competitivo no seu ano de estreia - como foi o caso do próprio Marc - e alguns observadores até vêem Pedro na mesma liga. Por isso, ele tem muito a provar em 2024.

10º Fabio Di Giannantonio

Fabio surpreendeu toda a gente. Depois de perder o seu lugar para Marc Márquez e ficar sem moto para 2024, compensou os seus resultados muito medianos nas últimas seis corridas da época - incluindo a sua primeira vitória perfeita no Qatar, que provavelmente salvou a sua carreira.

Mas dez não é realmente suficiente. Pelo menos mais um tem de entrar na minha lista como reserva (desculpa, Príncipe Harry) - outro irmão mais novo que sofreu com a fama do mais velho: Alex Márquez, que depois de três anos de declínio na Honda provou a diferença que uma Desmosedici faz numa Gresini-Ducati. Ele foi rápido logo de início e foi provavelmente o piloto que mais melhorou este ano. Como tal, teve, sem dúvida, uma grande influência na decisão de Marc de se juntar à armada Ducati.

Por último, mas não menos importante: Fermín Aldeguer, cujo domínio nas últimas quatro corridas de Moto2 do ano foi de cortar a respiração. Numa altura em que Acosta já tinha conquistado o título há muito tempo, no entanto...