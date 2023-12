Oliveira : La chute vertigineuse du vainqueur du MotoGP

Miguel Oliveira s'est séparé de Red Bull KTM fin 2022, après un total de sept années passées ensemble, puisqu'il avait alors signé un contrat de deux ans avec Aprilia Racing dès le mois de juillet et avait rejoint la nouvelle équipe cliente CryptoDATA-RNF de Razlan Razali, qui a vendu pas moins de 60% de son équipe MotoGP à CryptoDATA en novembre 2022.

Oliveira a dû faire des pauses pour se blesser cette année, après son accrochage avec Marc Márquez dimanche à Portimão, puis après le GP de Jerez et après le crash de Doha. Il n'a pas dépassé la 16e place au classement général du championnat du monde avec un maigre total de 76 points. Chez KTM, il avait remporté cinq victoires en MotoGP, ainsi que la deuxième place au championnat du monde Moto3 en 2017 et la deuxième place au championnat du monde Moto2 en 2018, sans compter six victoires en Moto3 et six succès dans la catégorie Moto2.

Mais chez RNF, il s'est vite avéré que la morale de paiement du nouvel actionnaire de l'équipe en provenance de Roumanie laissait à désirer. Les salaires de novembre n'ont toujours pas été versés à ce jour.

Le père de Miguel, Paulo Oliveira, le manager de son fils, qualifie certes ces affirmations de rumeurs des médias.

Mais le CEO de CryptoDATA, Ovidiu Toma, a admis à SPEEDWEEK.com le 26 novembre à Valence qu'une entreprise de son empire avait certes acheté les droits de dénomination du GP d'Autriche, mais qu'elle devait encore à Dorna environ la moitié de la somme, soit 700.000 €. Toma a chiffré les factures impayées de l'équipe du GP à environ 1 pour cent du budget annuel, soit environ 116 000 €.

Comme Dorna a versé les quelque 7 millions d'euros de subventions pour RNF directement à Aprilia, l'équipe n'a tout de même pas de dettes pour le matériel, Aprilia a également payé les salaires des pilotes.

"Oui, Miguel a un contrat avec Aprilia, dans cet accord tout s'est passé comme nous l'avions prévu", rapporte Paulo Oliveira. "Nous n'avons pas à nous plaindre. Je ne connais pas l'accord entre RNF et Aprilia Racing. Nous savions seulement que les pilotes auraient des motos en 2022. Mais je pense que RNF aurait dû payer un supplément pour les pièces de mise à jour".

D'ailleurs, si Oliveira a déjà réussi à décrocher une cinquième place au Texas en 2023, il n'est ensuite entré dans le top 5 qu'à Silverstone (4e) et à Caralunya. A Misano, le rapide Portugais a réussi à décrocher une sixième place.

A Sepang, Raúl Fernández s'est plaint amèrement du matériel qui avait, selon lui, trop de kilomètres derrière lui. "Les pneus frais sont les seules pièces neuves que nous avons vues sur nos motos cette année", s'est plaint l'Espagnol.

Miguel Oliveira a certes connu en 2023, par exemple à Buriram lors du GP de Thaïlande qu'il a remporté le 2 octobre 2022 sur la Red Bull-KTM devant Miller et Bagnaia, une casse moteur qui a conduit à un nouveau zéro pointé le dimanche là-bas. "Mais cela peut arriver chez tous les constructeurs. Cela fait partie du jeu", a rassuré Paulo Oliveira.