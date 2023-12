Oliveira: il netto declino del vincitore della MotoGP

Miguel Oliveira si è separato dalla Red Bull KTM alla fine del 2022, dopo un totale di sette anni insieme: a luglio ha firmato un contratto di due anni con Aprilia Racing e si è trasferito nella nuova squadra clienti CryptoDATA RNF di Razlan Razali, che ha venduto ben il 60% del suo team MotoGP a CryptoDATA nel novembre 2022.

Oliveira ha dovuto fare delle pause per infortunio quest'anno dopo la collisione con Marc Márquez domenica a Portimão, poi dopo il GP di Jerez e dopo la caduta a Doha. Ha concluso il campionato del mondo al 16° posto con un misero bottino di 76 punti. In KTM aveva ottenuto cinque vittorie in MotoGP, oltre al secondo posto nel Campionato del Mondo Moto3 2017 e al secondo posto nel Campionato del Mondo Moto2 2018, oltre a sei vittorie in Moto3 e sei successi nel Campionato del Mondo Moto2.

Tuttavia, alla RNF è apparso subito evidente che il comportamento nei pagamenti del nuovo proprietario del team rumeno lasciava molto a desiderare. Gli stipendi di novembre non sono ancora stati trasferiti.

Il padre di Miguel, Paulo Oliveira, manager del figlio, descrive queste accuse come voci dei media.

Ma l'amministratore delegato di CryptoDATA, Ovidiu Toma, ha ammesso a SPEEDWEEK.com il 26 novembre a Valencia che una società del suo impero ha acquistato i diritti di denominazione del GP d'Austria, ma che Dorna deve ancora circa la metà dell'importo (700.000 euro). Secondo Toma, le fatture in sospeso del team GP ammontano a circa l'1% del budget annuale, pari a circa 116.000 euro.

Poiché Dorna ha versato i circa 7 milioni di euro di sovvenzioni per la RNF direttamente ad Aprilia, il team non ha debiti per il materiale e Aprilia ha anche pagato gli stipendi dei piloti.

"Sì, Miguel ha un contratto con Aprilia, tutto è andato come avevamo previsto con questo accordo", riferisce Paulo Oliveira. "Non possiamo lamentarci. Non conosco l'accordo tra RNF e Aprilia Racing. Sapevamo solo che i piloti avrebbero avuto 2022 moto. Ma credo che la RNF avrebbe dovuto pagare un extra per l'aggiornamento delle parti".

A proposito: Oliveira ha ottenuto un quinto posto in Texas nel 2023, ma ha concluso tra i primi cinque solo a Silverstone (quarto posto) e a Caralunya. A Misano, il veloce pilota portoghese ha ottenuto un sesto posto.

A Sepang Raúl Fernández si è lamentato amaramente del materiale, che a suo parere aveva troppi chilometri alle spalle. "Gli pneumatici freschi sono le uniche parti nuove che abbiamo visto sulle nostre moto quest'anno", si è lamentato lo spagnolo.

Miguel Oliveira ha avuto un guasto al motore a Buriram nel 2023, ad esempio, in occasione del GP di Thailandia, che ha vinto il 2 ottobre 2022 con la Red Bull KTM davanti a Miller e Bagnaia, che ha portato a un altro zero domenica. "Ma questo può accadere con qualsiasi costruttore. Fa parte del gioco", ha rassicurato Paulo Oliveira.