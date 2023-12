Oliveira: O declínio acentuado do vencedor de MotoGP

Miguel Oliveira viveu em 2023 o pior ano da sua carreira desde que terminou em 21º lugar no Campeonato do Mundo de 2015 com a Leopard Kiefer Moto2 Team. No entanto, o seu pai e empresário Paulo Oliveira tem o cuidado de não criticar a equipa RNF.

Miguel Oliveira separou-se da Red Bull KTM no final de 2022, após um total de sete anos juntos, uma vez que assinou um contrato de dois anos com a Aprilia Racing em julho e mudou-se para a nova equipa cliente CryptoDATA RNF de Razlan Razali, que vendeu nada menos que 60 por cento da sua equipa de MotoGP à CryptoDATA em novembro de 2022.

Oliveira teve de fazer pausas por lesão este ano após a colisão com Marc Márquez no domingo em Portimão, depois do GP de Jerez e após a queda em Doha. Terminou em 16º lugar na classificação geral do Campeonato do Mundo, com uns escassos 76 pontos. Na KTM, conquistou cinco vitórias no MotoGP, além do segundo lugar no Campeonato do Mundo de Moto3 de 2017 e do segundo lugar no Campeonato do Mundo de Moto2 de 2018, bem como seis vitórias no Moto3 e seis sucessos na classe do Campeonato do Mundo de Moto2.

No entanto, rapidamente se tornou evidente na RNF que o comportamento de pagamento do novo proprietário da equipa da Roménia deixava muito a desejar. Os salários de novembro ainda não foram transferidos.

Paulo Oliveira, pai de Miguel e manager do seu filho, descreve estas alegações como rumores dos media.

Mas o CEO da CryptoDATA, Ovidiu Toma, admitiu ao SPEEDWEEK.com, a 26 de novembro, em Valência, que uma empresa do seu império tinha comprado os naming rights do GP da Áustria, mas que a Dorna ainda devia cerca de metade do valor (700.000 euros). Toma avaliou as facturas pendentes da equipa do GP em cerca de 1% do orçamento anual, o que corresponde a cerca de 116 000 euros.

Uma vez que a Dorna pagou os cerca de 7 milhões de euros em subsídios para a RNF diretamente à Aprilia, a equipa não tem dívidas pelo material, e a Aprilia também pagou os salários dos pilotos.

"Sim, o Miguel tem um contrato com a Aprilia, correu tudo como tínhamos planeado com este acordo", relata Paulo Oliveira. "Não nos podemos queixar. Não conheço o acordo entre a RNF e a Aprilia Racing. Só sabíamos que os pilotos iam receber motas de 2022. Mas acho que a RNF teria de pagar mais pelas peças de atualização."

A propósito: Oliveira conseguiu um quinto lugar no Texas em 2023, mas só terminou entre os cinco primeiros em Silverstone (quarto lugar) e depois em Caralunya. Em Misano, o rápido piloto português conseguiu um sexto lugar.

Raúl Fernández queixou-se amargamente em Sepang do material, que na sua opinião tinha demasiados quilómetros. "Os pneus novos são as únicas peças novas que vimos nas nossas motas este ano", queixou-se o espanhol.

Miguel Oliveira teve uma falha de motor em Buriram em 2023, por exemplo, no GP da Tailândia, que venceu a 2 de outubro de 2022 com a Red Bull KTM à frente de Miller e Bagnaia, o que levou a outro zero no domingo. "Mas isso pode acontecer com qualquer fabricante. Faz parte do jogo", garantiu Paulo Oliveira.