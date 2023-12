2024 : le nouveau look de Márquez sera dévoilé le 20 janvier

Vendredi dernier, alors que Ducati fêtait en grande pompe ses champions de la saison écoulée à Casalecchio di Reno, près de Bologne, sous le slogan "Campioni in Festa", Claudio Domenicali a également annoncé la date du prochain événement des Rouges : La présentation des équipes d'usine du championnat du monde MotoGP et Superbike est prévue du 21 au 23 janvier dans la station de ski de Madonna di Campiglio, sous le titre "Campioni in Pista", des champions sur la piste - enneigée dans ce cas.

À cette occasion, le constructeur de Borgo Panigale présentera pour la première fois son nouveau projet de motocross, actuellement en cours de développement avec l'aide du nonuple champion du monde Tony Cairoli, et qui fera son apparition dans le championnat du monde MXGP à partir de 2025.

Avant de se rendre à Madonna di Campiglio, Gresini Racing invite la scène MotoGP à la première danse de la saison le samedi 20 janvier : au Cocoricò de Riccione, l'une des boîtes de nuit les plus connues d'Italie, le look 2024 de la nouvelle recrue Ducati Marc Márquez et de son frère Alex sera dévoilé à partir de 18h30. Les équipes MotoE et Moto2 de Nadia Padovani se présenteront auparavant, à partir de 17h30.

Présentation des équipes MotoGP 2024

20 janvier : Gresini Racing, Riccione

21 au 23 janvier : Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio