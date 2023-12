2024: il nuovo look di Márquez sarà mostrato il 20 gennaio

Quando la Ducati ha festeggiato in grande stile i campioni della passata stagione venerdì scorso a Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, con il motto "Campioni in Festa", Claudio Domenicali ha anche annunciato la data del prossimo evento delle Rosse: La presentazione dei team ufficiali dei campionati mondiali MotoGP e Superbike è prevista dal 21 al 23 gennaio nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, quindi con il titolo "Campioni in Pista".

In questa occasione, la Casa di Borgo Panigale presenterà per la prima volta anche il suo nuovo progetto di motocross, attualmente in fase di sviluppo con l'aiuto del nove volte campione del mondo Tony Cairoli e che sarà presente nel Campionato del Mondo MXGP a partire dal 2025.

Prima di recarsi a Madonna di Campiglio, Gresini Racing invita la scena della MotoGP al primo ballo della stagione, sabato 20 gennaio: il look 2024 del nuovo arrivato in Ducati Marc Márquez e di suo fratello Alex sarà svelato al Cocoricò di Riccione, una delle discoteche più famose d'Italia, a partire dalle 18.30. I team MotoE e Moto2 di Nadia Padovani si presenteranno in anteprima a partire dalle 17.30.

Presentazione dei team della MotoGP 2024

20 gennaio: Gresini Racing, Riccione

Dal 21 al 23 gennaio: Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio