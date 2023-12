2024: Novo visual de Márquez será exibido a 20 de janeiro

As equipas de MotoGP realizam tradicionalmente as suas apresentações oficiais no início do ano. As primeiras datas já foram finalizadas com as apresentações das equipas Ducati Lenovo e Gresini Racing.

Quando a Ducati celebrou os campeões da época passada em grande estilo, na passada sexta-feira, em Casalecchio di Reno, perto de Bolonha, sob o lema "Campioni in Festa", Claudio Domenicali anunciou também a data do próximo evento da marca vermelha: A apresentação das equipas de fábrica dos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike está agendada para 21 a 23 de janeiro na estância de esqui de Madonna di Campiglio, então sob o título "Campioni in Pista", campeões na pista - neste caso coberta de neve.

Nesta ocasião, o construtor de Borgo Panigale apresentará também, pela primeira vez, o seu novo projeto de motocross, que está a ser desenvolvido com a ajuda do nove vezes campeão do mundo Tony Cairoli e que participará no Campeonato do Mundo de MXGP a partir de 2025.

Antes de ir para Madonna di Campiglio, a Gresini Racing convida a cena do MotoGP para o primeiro baile da temporada no sábado, 20 de janeiro: o visual de 2024 do recém-chegado à Ducati Marc Márquez e do seu irmão Alex será revelado no Cocoricò em Riccione, um dos clubes noturnos mais famosos de Itália, a partir das 18h30m. As equipas de MotoE e Moto2 de Nadia Padovani apresentar-se-ão antes, a partir das 17h30m.

Apresentações das equipas de MotoGP 2024

20 de janeiro: Gresini Racing, Riccione

21 a 23 de janeiro: Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio