Massimo Rivola (Aprilia): Matar expectativas demasiado altas

En 2022, Aprilia y Aleix Espargaró estuvieron claramente entre las estrellas emergentes de la temporada, y tras la primera victoria en MotoGP para el fabricante de Noale, el catalán incluso luchó por el título durante largos tramos del año. En 2023, el capitán de Aprilia nunca jugó realmente un papel en la batalla por el Campeonato del Mundo, a pesar de dos victorias más en Silverstone y en su carrera de casa en Montmeló. Gracias al segundo puesto de Maverick Viñales, Aprilia escribió otro capítulo en la historia de la fábrica italiana en MotoGP con su primera doble victoria en el GP de Catalunya, pero las expectativas generales no se cumplieron con un 6º y 7º puesto en el Mundial para Espargaró y Viñales y un 3º puesto en el Campeonato de Constructores.

"Ha sido una temporada con demasiados altibajos", resume Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com. "Una temporada con grandes emociones como en Silverstone y por supuesto en Barcelona, pero también una temporada en la que perdimos muchas oportunidades de rendir. Una temporada en la que habíamos planeado ser el segundo mejor constructor, y no lo somos".

Detrás de la superioridad de Ducati, KTM ha aventajado en 47 puntos a Aprilia y se ha colocado segunda en el Campeonato de Constructores: "Yo diría que se debe principalmente a las salidas y a los sprints. Si te fijas en ese aspecto y especialmente en Binder en las carreras al sprint... Si puedes empezar así, tienes ventaja", dice Rivola. "Creo que estamos a un nivel muy similar en cuanto a las motos. Sabíamos que las Ducati tenían ventaja, y eso es preocupante para los próximos años en términos de espectáculo". Con ocho motos y Marc Márquez seguro que será interesante, pero para los demás es un problema."

"La mayoría de las veces vemos que Aprilia son los ganadores del viernes, lo que es absolutamente inútil", Rivola también lo sabe. "Es decepcionante, sobre todo porque genera expectativas al principio del fin de semana. Te dices a ti mismo: 'Vale, este va a ser un buen fin de semana', pero con demasiada frecuencia no ha sido así después. Eso también debería hacernos reflexionar sobre si estamos trabajando de la manera correcta o no, quizá tengamos que pensárnoslo dos veces".

"Pero con el formato en el que el segundo entrenamiento se convierte en una especie de clasificación, también tienes miedo de no entrar en la Q2", añadió Rivola. "Trabajar sólo de cara a la carrera del domingo es algo que quizás puedas hacer si el nivel de tu moto es muy alto - con Pecco, por ejemplo, hemos visto a veces que se perdía el viernes y luego ganaba la carrera, o si sales como las KTM, que pueden hacer fácilmente tres filas en la parrilla. Pero si trabajas con normalidad, ese es el resultado".

"No estamos contentos, pero sinceramente, es bueno no estar contento aunque hayas ganado carreras y podios. Esto significa que las expectativas eran altas, por una buena razón, y eso a su vez significa que hemos trabajado bien durante las últimas temporadas", dijo el italiano. "Tampoco es fácil mantener esta tendencia cuando el rendimiento mejora y el nivel en MotoGP es ya muy alto. Esperaba que el rendimiento hubiera crecido tanto en los últimos años que nos hiciera la vida más fácil, pero por desgracia nuestros rivales no duermen..."

Comentando a sus pilotos oficiales, el director de carrera de Aprilia dijo: "Lo bueno es que Aleix ha confirmado que todavía puede ser muy, muy rápido con esta moto. Lo malo para él ha sido que ha subido y bajado demasiado. Sobre todo, tuvo demasiadas caídas en comparación con años anteriores".

"También hubo algunos altibajos en el caso de Maverick, pero yo diría que en general se las está arreglando con la moto. Tiene la moto en sus manos. Lo que todavía le falta es claramente la victoria, no sólo ganar una carrera, sino también quitarse las últimas dudas para poder pilotar más relajado y con un poco más de confianza. Son cosas que generalmente aumentan la autoconfianza de un piloto".

En general, Rivola resumió: "Lo decepcionante de la temporada es que, si pienso realmente en cada fin de semana, hemos perdido muchos puntos por una razón u otra. Puede que hayamos pagado la primera mitad de la temporada pasada, cuando todo iba siempre bien y Aleix siempre estaba ahí."

"Espero mucho de Maverick en particular el año que viene. Este año ha tenido su jefe de equipo por primera vez, pero el jefe de equipo no conocía la Aprilia, venía de una moto completamente diferente", dijo Rivola, refiriéndose a Manu Cazeaux, que ya había trabajado con Viñales en su época de Suzuki y pasó al box de Aprilia después de que el fabricante japonés se retirara al final de la temporada 2022. "Creo que un año de experiencia compartida en cada circuito se notará en el rendimiento del año que viene".

Sin embargo, tras la experiencia de esta temporada, Noale también ha sido advertido. "Lo peor que se puede hacer es crear grandes expectativas. Porque esas altas expectativas nos matarán. Las expectativas de este año han sido un factor negativo para todos nosotros y no las hemos gestionado adecuadamente, ni yo, ni los pilotos, ni todo el mundo", admitió Rivola, director de carrera de Aprilia. "Si hace unos años nos hubieran dicho que haríamos una temporada mundialista como ésta, con victorias, incluida una desde la 12ª posición de la parrilla, lo habría firmado enseguida. Pero ahora no estoy satisfecho. Es bueno tener esta sensación, pero haber conseguido más sería mejor".

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2º Martin 428. 3º Bezzecchi 329. 4º Binder 293. 5º Zarco 225. 6º Aleix Espargaró 206. 7º Viñales 204. 8º Marini 201. 9º Alex Márquez 177. 10º Quartararo 172. 11º Miller 163. 12º Di Giannantonio 151. 13º Morbidelli 102. 14º Marc Márquez 96. 15º Bastianini 84. 16º Olivé. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.