Massimo Rivola (Aprilia) : Tuer les attentes trop élevées

En 2022, Aprilia et Aleix Espargaró faisaient clairement partie des promus de la saison, après la toute première victoire en MotoGP pour le constructeur de Noale, le Catalan s'est même battu pour le titre pendant une bonne partie de l'année. En 2023, le capitaine d'Aprilia n'a jamais vraiment joué un rôle dans la lutte pour le championnat du monde, malgré deux autres victoires en GP à Silverstone et à son domicile de Montmeló. Grâce à la deuxième place de Maverick Viñales au GP de Catalunya, Aprilia a écrit un nouveau chapitre de l'histoire du MotoGP de l'usine italienne avec son premier doublé, mais dans l'ensemble, les attentes n'ont pas été satisfaites avec les 6e et 7e places au championnat du monde pour Espargaró et Viñales et la 3e place au championnat du monde des constructeurs.

"Ce fut une saison avec trop de hauts et de bas", a déclaré Massimo Rivola, CEO d'Aprilia Racing, lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com. "Une saison avec de grandes émotions comme à Silverstone et bien sûr à Barcelone, mais aussi une saison où nous avons manqué de nombreuses occasions de performer. Une saison au cours de laquelle nous avions prévu d'être le deuxième meilleur constructeur - et nous ne l'avons pas été".

Derrière l'armada supérieure de Ducati, KTM s'est hissé à la deuxième place du championnat du monde des constructeurs, 47 points devant Aprilia. "Je dirais que c'est principalement dû aux départs et aux sprints. Si vous regardez cet aspect et notamment Binder dans les courses de sprint... Si vous pouvez démarrer de cette manière, vous avez un avantage", sait Rivola. "Je pense que du point de vue des motos, nous sommes à un niveau très similaire. Nous savions que les Ducati étaient avantagées - et c'est inquiétant pour les années à venir en termes de spectacle. Avec huit motos et Marc Márquez, ce sera certainement intéressant à voir, mais pour les autres, c'est un problème".

"La plupart du temps, nous voyons que les Aprilia sont les vainqueurs du vendredi, ce qui ne sert absolument à rien", sait aussi Rivola. "C'est décevant, surtout parce que cela fait monter les attentes au début d'un week-end. On se dit : 'OK, ça va être un bon week-end', mais trop souvent, ça n'a pas été le cas ensuite. Cela devrait aussi nous faire réfléchir à la question de savoir si nous travaillons de la bonne manière ou non, peut-être devons-nous y réfléchir à deux fois".

"Mais avec ce format, où la deuxième séance d'essais devient une sorte de qualification, on a aussi peur de ne pas passer en Q2", a complété Rivola. "Travailler uniquement pour la course du dimanche, tu peux peut-être le faire si le niveau de ta moto est très élevé - avec Pecco, par exemple, nous avons parfois vu qu'il était perdu le vendredi et qu'il a ensuite gagné la course, ou si tu pars comme les KTM, qui peuvent facilement rattraper trois rangs de départ. Mais si tu travailles normalement, c'est le résultat".

"Nous ne sommes pas contents, mais honnêtement, c'est aussi bien de ne pas être content, même si on a gagné des courses et décroché des podiums. Cela signifie que les attentes étaient élevées, pour une bonne raison, et cela signifie à nouveau que nous avons bien travaillé au cours des dernières saisons", a fait remarquer l'Italien. "Il n'est pas non plus facile de maintenir cette tendance alors que les performances augmentent et que le niveau en MotoGP est déjà très élevé. J'espérais que la performance avait tellement augmenté ces dernières années que cela nous faciliterait la vie, mais malheureusement nos adversaires ne dorment pas..."

Au sujet de ses pilotes d'usine, le directeur de course d'Aprilia a retenu : "Le bon côté, c'est qu'Aleix a confirmé qu'il pouvait encore être très, très rapide avec cette moto. Le mauvais côté, c'est que ça montait et descendait un peu trop. En particulier, il a enregistré trop de chutes par rapport aux années précédentes".

"Dans le cas de Maverick aussi, il y a eu des hauts et des bas, mais je dirais que dans l'ensemble, il se débrouille bien avec la moto. Il a la moto en main. Ce qui manque encore, c'est clairement la victoire, pas seulement pour gagner une course, mais aussi pour lui ôter les derniers doutes et pouvoir ensuite rouler plus détendu et avec un peu plus de confiance. Ce sont des choses qui renforcent la confiance en soi d'un pilote en général".

Globalement, la conclusion de Rivola était la suivante : "Ce qui est décevant dans cette saison, c'est que si je pense vraiment à chaque week-end, nous avons laissé échapper tant de points pour une raison ou une autre. Nous avons peut-être payé pour la première moitié de la saison de l'année dernière, quand tout se passait toujours bien et qu'Aleix était toujours là".

"J'attends beaucoup de Maverick en particulier l'année prochaine. Cette année, il a certes eu son chef d'équipe pour la première fois, mais le chef d'équipe ne connaissait pas l'Aprilia, il venait d'une moto complètement différente", a indiqué Rivola en faisant référence à Manu Cazeaux, qui avait déjà travaillé avec Viñales à l'époque de Suzuki et qui a rejoint le box Aprilia après le retrait du constructeur japonais à la fin de la saison 2022. "Je pense qu'une année d'expérience commune sur chaque circuit se verra dans les performances de l'année prochaine".

Après l'expérience de cette saison, on est toutefois averti à Noale. "La pire chose que l'on puisse faire, c'est de créer des attentes élevées. Car ces attentes élevées vont nous tuer. Les attentes de cette année ont été un facteur négatif pour nous tous et nous ne l'avons pas géré correctement - moi, les pilotes, tout le monde", a reconnu le directeur de course d'Aprilia, Rivola. "Si on nous avait dit il y a quelques années que nous aurions une saison de championnat du monde comme celle-ci, avec des victoires, dont une en partant de la 12e place, je l'aurais signé tout de suite. Mais maintenant, je ne suis pas satisfait. C'est bien d'avoir ce sentiment, mais avoir obtenu plus serait mieux".

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.